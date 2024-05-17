Лапорта «полностью разочарован» в Хави из-за слов о «Барселоне» и отношения к Роке (COPE)

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Витор Роке Футбол

Жоан Лапорта утратил доверие к Хави после его комментариев о «Барселоне».

В среду главный тренер «блауграны» высказался о финансовом состоянии клуба, отметив, что тот находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.

По данным COPE, президент клуба не только разозлился, но и «полностью разочаровался» в Хави. Лапорта считает, что тренер не соблюдает договоренности, достигнутые в его доме.

Утверждается, что руководитель «Барселоны» просил 44-летнего специалиста о вере в команду, и теперь, после резонансных заявлений, Лапорта считает Хави типичным тренером, который не верит в то, что имеет.

К тому же Лапорте не понравились высказывания о том, что форвард Витор Роке не играет из-за высокой конкуренции и потому, что ему еще многому нужно учиться. Отмечается, что это именно Хави настоял на том, чтобы бразильца подписали зимой, в то время как спортивный директор Деку хотел, чтобы игрок приехал летом, как изначально и планировалось.

Лапорта недоволен речью Хави о финансах «Барсы». Президенту советуют не оставлять тренера на следующий сезон

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14 комментариев
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Самое время разочароваться сразу же после продления контракта
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Я хоть и болею за Реал, но говорю хватит гнать на Хави. Он делает максимум из этого состава. Нормальный он тренер, дайте время.
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Хави рубанул правду-матку, Лапорта ущемился.
Комментарии излишни.
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Журналисты набрасывают опять.
А так, слова Хави наоборот на пользу команде. Чтобы играли без лишнего груза и чрезмерного давления
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Луис Альберто больше не доверяет Хуаните, потому что подозревает ее в связи с Карлосом, и теперь думает жениться на Марии или Луизе.
У Барселоны самая упоротая пресса, пожалуй
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Спартак и Барселона побратимы. Правда только в одном. В одном цирке.
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Девочки снова сорятся...чёртова Санта-Барселона...
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Хави все по делу сказал, какой смысл делать вид, что у клуба все отлично, если нужных игроков купить нельзя и усиление черпается исключительно из молодежки. Хави делает свою работу на отлично, глупо на него гнать людям, действительно переживающим за Барсу.
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да уволь же его, наконец. а затем и себя.
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А теперь сравните Лапорту и Переса.
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Ответ Groznyi2024
Спартак и Барселона побратимы. Правда только в одном. В одном цирке.
Барселона хотя бы чемпионства берет и в ЛЧ пару раундов проходит. Спартак если с кем и сравнивать из топов, то с МанЮнайтед - вот где один в один.
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Ответ Владимир Владимирович
С одной стороны принято считать что в Барсе финансовый кризис, с другой стороны есть крупные покупки, Лёва, Рафинья, Ферран, поляк в добавок чуть ли не больше всех зарабатывает в Ла Лиге, есть Гюндоган, Канселу, Феликс, почти все они согласованы с Хави, поэтому считать что Барса бедствует точно не приходится. А сам Хави больше преуспел в раскрытии молодых талантов, это тоже надо учесть
90% таких новостей это вброс от журналистов и всяких пабликов. Думаете они отличаются от спортса который не упустит ни одну возможность написать про Барсу и Хави так как это генерит траффик
Посмотрите статистку комментов под новостями. Под какой нибудь рядовой новостью Аля Хави сказал то-то - 150-200 комментариев и хит парад от местных и под новостью Атлетико победил Атлетик и закрепился на 4 месте - 20 комментов. Хейтерам интересны трусы Хави нежели футбол Атлетико
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