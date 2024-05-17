Лапорта «полностью разочарован» в Хави из-за слов о «Барселоне» и отношения к Роке (COPE)

Жоан Лапорта утратил доверие к Хави после его комментариев о «Барселоне».

В среду главный тренер «блауграны» высказался о финансовом состоянии клуба, отметив, что тот находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.

По данным COPE, президент клуба не только разозлился, но и «полностью разочаровался» в Хави. Лапорта считает, что тренер не соблюдает договоренности, достигнутые в его доме.

Утверждается, что руководитель «Барселоны» просил 44-летнего специалиста о вере в команду, и теперь, после резонансных заявлений, Лапорта считает Хави типичным тренером, который не верит в то, что имеет.

К тому же не понравились высказывания о том, что форвард не играет из-за высокой конкуренции и потому, что ему еще многому нужно учиться. Отмечается, что это именно Хави настоял на том, чтобы бразильца подписали зимой, в то время как спортивный директор хотел, чтобы игрок приехал летом, как изначально и планировалось.

Лапорта недоволен речью Хави о финансах «Барсы». Президенту советуют не оставлять тренера на следующий сезон