Лапорта «полностью разочарован» в Хави из-за слов о «Барселоне» и отношения к Роке (COPE)
Жоан Лапорта утратил доверие к Хави после его комментариев о «Барселоне».
В среду главный тренер «блауграны» высказался о финансовом состоянии клуба, отметив, что тот находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.
По данным COPE, президент клуба не только разозлился, но и «полностью разочаровался» в Хави. Лапорта считает, что тренер не соблюдает договоренности, достигнутые в его доме.
Утверждается, что руководитель «Барселоны» просил 44-летнего специалиста о вере в команду, и теперь, после резонансных заявлений, Лапорта считает Хави типичным тренером, который не верит в то, что имеет.
К тому же Лапорте не понравились высказывания о том, что форвард Витор Роке не играет из-за высокой конкуренции и потому, что ему еще многому нужно учиться. Отмечается, что это именно Хави настоял на том, чтобы бразильца подписали зимой, в то время как спортивный директор Деку хотел, чтобы игрок приехал летом, как изначально и планировалось.
Лапорта недоволен речью Хави о финансах «Барсы». Президенту советуют не оставлять тренера на следующий сезон
Комментарии излишни.
А так, слова Хави наоборот на пользу команде. Чтобы играли без лишнего груза и чрезмерного давления
У Барселоны самая упоротая пресса, пожалуй
Посмотрите статистку комментов под новостями. Под какой нибудь рядовой новостью Аля Хави сказал то-то - 150-200 комментариев и хит парад от местных и под новостью Атлетико победил Атлетик и закрепился на 4 месте - 20 комментов. Хейтерам интересны трусы Хави нежели футбол Атлетико