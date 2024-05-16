Алип извинился перед Торопом и пожелал здоровья: «Я шел на мяч и не хотел причинить вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло» 

Теги ЦСКА Зенит ФОНБЕТ Кубок России травмы соцсети Нуралы Алип Владислав Тороп Футбол

Нуралы Алип принес извинения  Владиславу Торопу.

Защитник «Зенита» нанес вратарю ЦСКА травму в результате столкновения в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.

«Я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло.

Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле», — написал Алип.

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5 комментариев
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Не умышленно, конечно, но жестко.
Здоровья Владиславу!
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Молодец, Нуралы.
Уважение. Момент страшный, но игровой. Все хотят победить и идут до конца.
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Такое бывает. Несчастный случай...
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Алип нанёс травму не умышленно, но публично извинился перед молодым вратарём. Считаю благородный поступок
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