Алип извинился перед Торопом и пожелал здоровья: «Я шел на мяч и не хотел причинить вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло» 

Нуралы Алип принес извинения Владиславу Торопу.

Защитник « » нанес вратарю травму в результате столкновения в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.

«Я бы хотел извиниться перед и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло.

Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле», — написал .

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