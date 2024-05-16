ЦСКА о возможном уходе Федотова и назначении Игнашевича: «Клуб не в курсе подобного сценария»

Теги ЦСКА Рубин Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Владимир Федотов Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА прокомментировали слухи о смене главного тренера.

Ранее появилась информация о том, что Владимир Федотов может возглавить «Рубин», а армейцы могут пригласить на его место Сергея Игнашевича

«В ЦСКА не в курсе подобного сценария. В клубе переживают в борьбе Сергея Николаевича за выживание в РПЛ и следят за тренерскими успехами легенды клуба в Кубке. Никаких других смыслов в этих переживаниях и симпатиях искать не стоит.

А что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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16 комментариев
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Явно кто-то мутит воду
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Пусть Федотов уходит. И Бабаева с собой заберет. В Татарстане всегда пилить было легче, чем в ЦСКА.
P.s: директор по коммуникациям по фамилии Брейдо, забавно.
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Футбол при федотове хуже даж чем при бездаре берёзе, его ещё можно было бы терпеть захвати он кубок, но он отказался от трофея выпустив основу в лиге и не поставив в ворота спеца по пеналям кепа, пшёл вон лысый шарлатан
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Орешкин в курсе должен быть, остальные второстепенно
+4
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Ивича зовите Будете бороться с нами за чемпионство. 👍
+3
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Ответ MSPR
Явно кто-то мутит воду
"святой источник"
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>В ЦСКА не в курсе подобного сценария...

Теперь в курсе. За дело?
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Ответ Егор Егор
Если я сейчас про тебя ерунду какую-нибудь придумаю, ты, наверное, тоже скажешь, что это неправда. На что я с радостью отвечу, что ничего иного от тебя не ожидал и вообще не бывает дыма без огня.
Давай дождемся окончания сезона. Увидишь, останется ли твой бухгалтер 😅 с карандашом ✏️ на посту. Потом будешь писать про ерунду.
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Главный конюх на выход. Ясно-понятно. И не надо Брейде 😂 делать удивленные глаза.
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Да, «Санта Барбара» сплошная пошла. Как же раньше спокойно было. А теперь тренеры как перчатки меняются. А ещё на Спартак тыкали и ржали. Теперь у самих бардак сплошной и даже света от встречного поезда в нашем туннеле не видно. Мрак
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Не скажу, что за Игнашевича, но с игрой которую ставит Федотов, хуже уже не куда.
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Ответ Green grass
"святой источник"
Шишкин лес
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Ответ MSPR
Явно кто-то мутит воду
Директор по коммуникациям?..
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Ответ Утренняя Аврора
Ну а что 😉 вы еще скажите? Подтвердите что ли? Не бывает дыма без огня.
Если я сейчас про тебя ерунду какую-нибудь придумаю, ты, наверное, тоже скажешь, что это неправда. На что я с радостью отвечу, что ничего иного от тебя не ожидал и вообще не бывает дыма без огня.
+1
-1
0
Ответ MSPR
Да, «Санта Барбара» сплошная пошла. Как же раньше спокойно было. А теперь тренеры как перчатки меняются. А ещё на Спартак тыкали и ржали. Теперь у самих бардак сплошной и даже света от встречного поезда в нашем туннеле не видно. Мрак
Ну да далибы до играть до коца сезона осталась 2 тура как Ивича убрали с Краснодара не справедливо
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