ЦСКА о возможном уходе Федотова и назначении Игнашевича: «Клуб не в курсе подобного сценария»
В ЦСКА прокомментировали слухи о смене главного тренера.
Ранее появилась информация о том, что Владимир Федотов может возглавить «Рубин», а армейцы могут пригласить на его место Сергея Игнашевича.
«В ЦСКА не в курсе подобного сценария. В клубе переживают в борьбе Сергея Николаевича за выживание в РПЛ и следят за тренерскими успехами легенды клуба в Кубке. Никаких других смыслов в этих переживаниях и симпатиях искать не стоит.
А что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
P.s: директор по коммуникациям по фамилии Брейдо, забавно.
Теперь в курсе. За дело?