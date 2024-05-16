ЦСКА о возможном уходе Федотова и назначении Игнашевича: «Клуб не в курсе подобного сценария»

В ЦСКА прокомментировали слухи о смене главного тренера.

Ранее появилась информация о том, что может возглавить «Рубин», а армейцы могут пригласить на его место .

«В ЦСКА не в курсе подобного сценария. В клубе переживают в борьбе Сергея Николаевича за выживание в и следят за тренерскими успехами легенды клуба в Кубке. Никаких других смыслов в этих переживаниях и симпатиях искать не стоит.

А что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить « », то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили», – написал директор ЦСКА по коммуникациям .