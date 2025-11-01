Терри высмеял слова о том, что «Тоттенхэм» больше «Челси»: «Шпоры» пригласили меня на матч. Сказали, что в 17:29 – экскурсия по комнате с трофеями, а в 17:30 я уже буду на трибуне»
Джон Терри не согласился с экс-полузащитником «Тоттенхэма» Джейми О′Харой, заявившим, что «шпоры» в мировом масштабе являются более крупным клубом, чем «Челси».
«Что, черт возьми, он там несет этим утром, этот О′Хара?
Даже эти слова – «шпоры» и «в мировом масштабе» – больше никогда не должны встречаться в одном предложении. Никогда.
Слушайте, они до сих пор проводят предсезонные туры по Северному Лондону. Это просто смешно.
Кстати, «Тоттенхэм» пригласил меня на матч в выходные. Начало в 17:30, и они попросили меня приехать в 17:29, сказали, что проведут экскурсию по комнате с трофеями, а к стартовому свистку я уже займу свое место на трибуне.
Вот насколько они далеки от этого статуса, дружище», – сказал экс-капитан «Челси» в голосовом сообщении, которое отправил одному из ведущих шоу Friday’s Breakfast Габриэлю Агбонлахору.