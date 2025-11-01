Новый контракт РПЛ и «Матч ТВ», ЦСКА подарил Челестини победу на 50-летие, Медведев вылетел с «Мастерса», СКА опять проиграл, CAS допустил российских саночников и другие новости

1. РПЛ и «Матч ТВ» объявили о новом контракте до 2030 года при единогласной поддержке клубов. Сумма превысит 30 млрд рублей – с учетом обслуживания ВАР и продакшена.

2. ЦСКА не стал дарить галстук Фабио Челестини на 50-летие, а поздравил своего тренера уверенной победой над «Пари НН» , несмотря на травмы Мойзеса и Алеррандро . Армейцы выиграли пять из шести последних матчей чемпионата. У «Нижнего» восемь поражений в девяти играх , и Алексею Шпилевскому приходится отбиваться от «диванных критиков» .

3. Даниил Медведев проиграл Александру Звереву в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Янник Синнер обыграл Бена Шелтона и третий раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса», Александр Бублик победил Алекса де Минаура.

4. В КХЛ СКА проиграл «Локомотиву» – 12-е поражение в 20 матчах сезона . Девин Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в победном матче с «Адмиралом», а «Салават» поднялся в зону плей-офф Востока. «Сибирь» проиграла шестой матч подряд , пропустив семь шайб от «Автомобилиста». Все результаты – здесь .

5. CAS допустил российских саночников до международных соревнований в нейтральном статусе. А вот апелляцию конькобежки Дарьи Качановой суд отклонил .

6. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» (1:3), Овечкин остался без очков и с «минус 3», Сорокин отразил 22 из 23 бросков и стал 2-й звездой. Все результаты дня – здесь .

7. Футбольный арбитр Виталий Мешков принял решение завершить карьеру в 42 года.

8. НБА. 44+12 от Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис» на старте внутрисезонного турнира и другие результаты .

9. В Норвегии заявили о планах завоевать 35 медалей на Олимпиаде-2026.

10. Александр Мостовой вручил Татьяне Куртуковой «Золотой граммофон» за исполнение песни «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия.

11. Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова выпустили совместный музыкальный трек к 10-летию «Матч ТВ».

12. Футболисты «Спартака» вернули 2006-й , проехавшись в метро, – как 19 лет назад перед игрой ЛЧ.

Цитаты дня

Олег Кононов: «Самое классное – убрать все лимиты в РПЛ и Первой лиге. Самые сильные будут развиваться, а слабые – отпадать»

Жена Карпина: «Лучше продам почку, но не буду больше делать уборку дома. Терпеть не могу все эти пылесосы и тряпки. Готовлю, глажу, стираю сама»

Вольфф о поражении Хэмилтона в финале сезона-2021: «Один безумец фактически уничтожил рекорд величайшего чемпиона всех времен»

Канделаки о том, кто придумал название «Матч ТВ»: «Алексей Борисович Миллер. Были мнения, что будет сложно выговариваться, но он сказал: «Назовите, и все будет нормально»

Ирина Роднина: «Как Хэллоуин можно запретить у нас в стране? Полицию нравов вводить? Это очередная дурь какая-то»