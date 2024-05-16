Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» примет ЦСКА, УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубань»
Сегодня состоятся два матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Зенит» примет ЦСКА в Санкт-Петербурге (2-2). Казанский УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубань» на домашней арене (2-2).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Пятые матчи
- Дата проведения
- 16 мая, 19.30, «КСК Арена»
В серии ничья – 2-2
- Дата проведения
- 16 мая, 19.30, «Баскет-холл»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.