Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» примет ЦСКА, УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубань»

Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня состоятся два матча 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Зенит» примет ЦСКА в Санкт-Петербурге (2-2). Казанский УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубань» на домашней арене (2-2).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Пятые матчи

Зенит – ЦСКА
Дата проведения
16 мая, 19.30, «КСК Арена»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

УНИКС – Локомотив-Кубань
Дата проведения
16 мая, 19.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий
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Лига ВТБ продолжает удивлять. На этот раз они оба матча поставили в одно время, facepalm!
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