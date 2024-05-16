В ФНЛ рассказали, почему «Арсенал», «Алания» и «Тюмень» не получат права сыграть в стыках за выход в РПЛ

Стало известно, какие клубы Мелбет Первой лиги не смогут сыграть в стыках за выход в Мир РПЛ.

Об этом рассказали президент ФНЛ Наиль Измайлов и исполнительный директор лиги .

— « » и « », даже если займут место в стыках за место в РПЛ, не сыграют там?

Атаманенко: «На данный момент — да. Плюс у « » все непросто. Недавно там работала межведомственная комиссия, которая оценивала готовность стадионов. Есть замечания, которые пока не исправлены. Это связано с обеспечением безопасности».

— Это справедливо, что клубы вроде «Родины» или «Акрона» могут заявить стадион из соседнего города, а другие команды не имеют подходящих арен по соседству и из-за этого не могут выйти в РПЛ?

Измайлов: «Тут необходимо планировать будущее клуба заранее. Есть пример махачкалинского «Динамо», которое уже инвестировало огромные деньги в модернизацию арены. Причем там занялись этим еще полгода назад, понимая, что могут выйти в . Тут важно желание развиваться со стороны клуба, владельца, региона».

Таблица Первой лиги