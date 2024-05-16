В ФНЛ рассказали, почему «Арсенал», «Алания» и «Тюмень» не получат права сыграть в стыках за выход в РПЛ

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Тюмень Александр Атаманенко Алания Владикавказ Наиль Измайлов Футбол

Стало известно, какие клубы Мелбет Первой лиги не смогут сыграть в стыках за выход в Мир РПЛ.

Об этом рассказали президент ФНЛ Наиль Измайлов и исполнительный директор лиги Александр Атаманенко.

— «Арсенал» и «Алания», даже если займут место в стыках за место в РПЛ, не сыграют там?

Атаманенко: «На данный момент — да. Плюс у «Тюмени» все непросто. Недавно там работала межведомственная комиссия, которая оценивала готовность стадионов. Есть замечания, которые пока не исправлены. Это связано с обеспечением безопасности».

— Это справедливо, что клубы вроде «Родины» или «Акрона» могут заявить стадион из соседнего города, а другие команды не имеют подходящих арен по соседству и из-за этого не могут выйти в РПЛ?

Измайлов: «Тут необходимо планировать будущее клуба заранее. Есть пример махачкалинского «Динамо», которое уже инвестировало огромные деньги в модернизацию арены. Причем там занялись этим еще полгода назад, понимая, что могут выйти в РПЛ. Тут важно желание развиваться со стороны клуба, владельца, региона».

Таблица Первой лиги

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32 комментария
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Ответ Доктор Верховцев
У ФИФА перед ЧМ нет таких требований к стадионам, как у РПЛ. Каждый год одно и то же.
Ну так всё верно, лучшая лига мира > ЧМ
+31
-3
+28
Ответ Доктор Верховцев
У ФИФА перед ЧМ нет таких требований к стадионам, как у РПЛ. Каждый год одно и то же.
Чушь! Требования ФИФА очень жесткие, перед ЧМ в России в 2012 году присылались 600-страничные документы, где все было прописано, а потом за пару лет до ЧМ прислались ещё изменения на 150 страницах. Поэтому, например, пришлось перепроектировать серьезно стадион Зенита, который уже начали строить к этому моменту, поэтому проект по модернизации Лужников по несколько раз переделывали. Например, вся входная группа, с контролем доступа, видеаналитикой на входе разворачивалась только для ЧМ и потом демонтировалась и переделывалась под требования УЕФА, которые достаточно сильно отличаются от требований ФИФА. Я имел отношение к проектированию стадионов к ЧМ.
+19
-1
+18
А причем здесь Алания и Тюмень, которые и так уже даже математически в стыки не попадают?
+16
-1
+15
У ФИФА перед ЧМ нет таких требований к стадионам, как у РПЛ.
Каждый год одно и то же.
+32
-18
+14
А если позвонит помощник президента РФ Дюмин и попросит за Тулу,то тогда разрешите?
+12
-2
+10
А что в Туле нет стадиона? Вроде ещё недавно играли в вышке
+9
0
+9
Тюмень на 9 месте. Какие стыки ?
+6
0
+6
если Алания не делает свой стадион уже лет 30 со времен чемпионства, то о какой РПЛ тогда говорить?
+6
0
+6
Ответ Сергей Галынский
А если позвонит помощник президента РФ Дюмин и попросит за Тулу,то тогда разрешите?
Напрямую выход обеспечат
+4
0
+4
Всё как всегда. Цирк да и только
+4
-1
+3
В Примере Эйбар на 7000 стадионе играл, а в РПЛ для входа вместимость должна быть 10000. Снижайте планку до 5000. Иначе о каком тогда развитии футбола в регионах может идти речь ?
+4
-1
+3
Требование установить оборудование для пропуска по фан-айди никакой клуб из первой лиги не потянет
+3
0
+3
Для чего существует эта "лига"?
+2
0
+2
Ответ Zero
А что в Туле нет стадиона? Вроде ещё недавно играли в вышке
Тоже этого не понял. Был на арене в Туле не раз, когда там жил, довольно хорошая арена. И в РПЛ были совсем не давно, что могло случится.
+2
0
+2
Дюмин давно на чемоданах сидел, Арсенал никому не нужен, у Ростеха был в приоритете Калининград (кстати, Балтика тоже с уходом Алиханова в МинПром, тоже скорее всего никому не нужна станет).
+1
0
+1
Ответ Liverpoolets
А причем здесь Алания и Тюмень, которые и так уже даже математически в стыки не попадают?
они заявки на лицензирование для выхода в РПЛ подавали
+1
0
+1
Спортивного принципа нет.
+3
-3
0
Арсенал и Алания "на данный момент", они все исправят, но намек на то, что им не очень то надо) Хотя посещаемость там всегда была хорошая, та же Алания будет аншлаги собирать постоянно
0
0
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Он же не ответил на последний вопрос.
Родина, Акрон и любой другой клуб из региона в котором уже есть норм стадион, в принципе в свою стратегию затраты на строительство или реконструкцию стадиона не включать, просто арендуй сколько хочешь. Конечно такое не справедливо
+1
-1
0
Ответ DonaldBrashear 2.0
я так и не понял, а что мешает Арсеналу, Алании и Тюмени заявить стадион из соседнего города, как Родине или Акрону? Почему одним можно, а другим нельзя? "Тут важно желание развиваться со стороны клуба, владельца, региона" - звучит как, тут столько денег нам занесут, тот и прав. Как всегда, придумывают какие-то условия, которые не понятно как определять, все на свое усмотрение только. Позор!
По регламенту рпл стадион должен быть в этом же регионе, но может быть в соседнем городе. В Тульской и Тюменской областях хороший стадионов нет, но Акрон может играть в Самаре, Нефтехимик в Казани, Черноморец в Сочи или Краснодаре. При этом Алании в Грозном или Арсеналу в Воронеже играть нельзя
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Ответ Дмитрий Орлов
В Примере Эйбар на 7000 стадионе играл, а в РПЛ для входа вместимость должна быть 10000. Снижайте планку до 5000. Иначе о каком тогда развитии футбола в регионах может идти речь ?
Да нет им дела до футбола в регионах.
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Ох уж эти пять тюменских фанатов беспредельщиков
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Ответ Lynx.DP
Тоже этого не понял. Был на арене в Туле не раз, когда там жил, довольно хорошая арена. И в РПЛ были совсем не давно, что могло случится.
"Это связано с замечаниями по обеспечению безопасности на стадионах.", то есть входная группа, фан-айди, камеры и т.д.
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Ответ Marathon50
Для чего существует эта "лига"?
Чтобы питерских боссов победами зенита радовать.
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Ответ deligy
Дюмин давно на чемоданах сидел, Арсенал никому не нужен, у Ростеха был в приоритете Калининград (кстати, Балтика тоже с уходом Алиханова в МинПром, тоже скорее всего никому не нужна станет).
Арсеналу все-таки успели на замену Роснефть в спонсоры подтянуть. Но смена губера — это обычно приговор клубу. ;)
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