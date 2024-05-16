В ФНЛ рассказали, почему «Арсенал», «Алания» и «Тюмень» не получат права сыграть в стыках за выход в РПЛ
Стало известно, какие клубы Мелбет Первой лиги не смогут сыграть в стыках за выход в Мир РПЛ.
Об этом рассказали президент ФНЛ Наиль Измайлов и исполнительный директор лиги Александр Атаманенко.
— «Арсенал» и «Алания», даже если займут место в стыках за место в РПЛ, не сыграют там?
Атаманенко: «На данный момент — да. Плюс у «Тюмени» все непросто. Недавно там работала межведомственная комиссия, которая оценивала готовность стадионов. Есть замечания, которые пока не исправлены. Это связано с обеспечением безопасности».
— Это справедливо, что клубы вроде «Родины» или «Акрона» могут заявить стадион из соседнего города, а другие команды не имеют подходящих арен по соседству и из-за этого не могут выйти в РПЛ?
Измайлов: «Тут необходимо планировать будущее клуба заранее. Есть пример махачкалинского «Динамо», которое уже инвестировало огромные деньги в модернизацию арены. Причем там занялись этим еще полгода назад, понимая, что могут выйти в РПЛ. Тут важно желание развиваться со стороны клуба, владельца, региона».
Каждый год одно и то же.
Родина, Акрон и любой другой клуб из региона в котором уже есть норм стадион, в принципе в свою стратегию затраты на строительство или реконструкцию стадиона не включать, просто арендуй сколько хочешь. Конечно такое не справедливо