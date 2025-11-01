«Ювентус» общался с Манчини и Палладино за день до назначения Спаллетти. Готовность Лучано заключить контракт до лета с опцией продления сыграла решающую роль (Маттео Моретто)

«Ювентус» мог назначить Роберто Манчини.

«Ювентус» еще за день до подписания контракта с Лучано Спаллетти общался с другими тренерами.

Инсайдер Маттео Моретто в эфире YouTube-канала журналиста Фабрицио Романо рассказал, что идея расставания с Игором Тудором витала в воздухе давно, особенно учитывая прохладные отношения хорватского специалиста с гендиректором Дамьеном Комолли .

Спаллетти всегда был основным кандидатом, но рассматривались и иные варианты. Основной альтернативной был Раффаэле Палладино (экс-«Фиорентина»).

В понедельник состоялась ключевая встреча между менеджерами «Ювентуса» и Спаллетти, на которой последний проявил «огромный энтузиазм», а также «полностью предоставил себя в распоряжение руководства».

При этом туринцы во вторник все равно пообщались с Палладино, и Раффаэле подтвердил готовность возглавить команду. Также Джорджо Кьеллини , директор по футбольной стратегии, связался с Роберто Манчини – но как таковые переговоры начаты так и не были.

Во вторник вечером произошел «решающий прорыв» в диалоге со Спаллетти, поскольку Лучано согласился заключить краткосрочный контракт с опцией продления до 2027-го. Это решение в клубе сочли «возможно, самым надежным».

