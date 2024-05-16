Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes с 260 млн долларов. Месси – 3-й, Леброн – 4-й, Мбаппе – 6-й
Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен 2024 года.
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов. Первую строчку занял футболист «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – его годовой доход составляет 260 миллионов долларов, из которых 200 млн – зарплата по контракту с клубом, еще 60 млн он получил от спонсоров.
Топ-10 спортсменов по доходам (вознаграждения за выступления + рекламные контракты) выглядит так:
1. Криштиану Роналду (футбол, «Аль-Наср») – 260 (200+60) млн долларов;
2. Джон Рам (гольф) – 218 (198+20) млн долларов;
3. Лионель Месси (футбол, «Интер Майами») – 135 (65+70) млн долларов;
4. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») – 128,2 (48,2+80) млн долларов;
5. Яннис Адетокумбо (баскетбол, «Милуоки») – 111 (46+65) млн долларов;
6. Килиан Мбаппе (футбол, «ПСЖ») – 110 (90+20) млн долларов;
7. Неймар (футбол, «Аль-Хилаль») – 108 (80+28) млн долларов;
8. Карим Бензема (футбол, «Аль-Иттихад») – 106 (100+6 млн долларов);
9. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 102 (52+50 млн долларов);
10. Ламар Джексон (американский футбол, «Балтимор» – 100,5 (98,5+2) млн долларов.
Мало того, что не верится в тв-трансляции, так еще же и стадион не собрать в классическом понимании.
Абонемент в Лужники, чтобы вы могли там поиграть в футбол, тоже знаете ли будет стоить сопоставимо).
Нельзя сравнивать просмотр спорта и занятие им.
Кстати, разрушу твой мир. Крикет в мире настолько же популярен как и футбол, им занимается или смотрит более 2,5 млрд человек)
Народу на гольфе собирается меньше, чем на футболе/баскете, но там элитная публика. И там идет реклама люксовых брендов, которые все это и спонсируют. Отсюда и призовые.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/13/640913-vtoroi-posle-futbola