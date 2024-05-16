Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes с 260 млн долларов. Месси – 3-й, Леброн – 4-й, Мбаппе – 6-й

Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен 2024 года.

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов. Первую строчку занял футболист « » и сборной Португалии Криштиану Роналду – его годовой доход составляет 260 миллионов долларов, из которых 200 млн – зарплата по контракту с клубом, еще 60 млн он получил от спонсоров.

Топ-10 спортсменов по доходам (вознаграждения за выступления + рекламные контракты) выглядит так:

1. Криштиану Роналду (футбол, «Аль-Наср») – 260 (200+60) млн долларов;

2. Джон Рам (гольф) – 218 (198+20) млн долларов;

3. (футбол, « ») – 135 (65+70) млн долларов;

4. (баскетбол, « ») – 128,2 (48,2+80) млн долларов;

5. Яннис Адетокумбо (баскетбол, «Милуоки») – 111 (46+65) млн долларов;

6. Килиан Мбаппе (футбол, «ПСЖ») – 110 (90+20) млн долларов;

7. Неймар (футбол, «Аль-Хилаль») – 108 (80+28) млн долларов;

8. Карим Бензема (футбол, «Аль-Иттихад») – 106 (100+6 млн долларов);

9. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 102 (52+50 млн долларов);

10. Ламар Джексон (американский футбол, «Балтимор» – 100,5 (98,5+2) млн долларов.