Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes с 260 млн долларов. Месси – 3-й, Леброн – 4-й, Мбаппе – 6-й

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Милуоки МЛС Лионель Месси лига 1 Франция НБА рейтинги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Балтимор Стефен Карри Аль-Иттихад Джидда Яннис Адетокумбо Килиан Мбаппе Интер Майами Ламар Джексон Футбол

Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен 2024 года.

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов. Первую строчку занял футболист «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – его годовой доход составляет 260 миллионов долларов, из которых 200 млн – зарплата по контракту с клубом, еще 60 млн он получил от спонсоров.

Топ-10 спортсменов по доходам (вознаграждения за выступления + рекламные контракты) выглядит так:

1. Криштиану Роналду (футбол, «Аль-Наср») – 260 (200+60) млн долларов;

2. Джон Рам (гольф) – 218 (198+20) млн долларов;

3. Лионель Месси (футбол, «Интер Майами») – 135 (65+70) млн долларов;

4. Леброн Джеймс (баскетбол, «Лейкерс») – 128,2 (48,2+80) млн долларов;

5. Яннис Адетокумбо (баскетбол, «Милуоки») – 111 (46+65) млн долларов;

6. Килиан Мбаппе (футбол, «ПСЖ») – 110 (90+20) млн долларов;

7. Неймар (футбол, «Аль-Хилаль») – 108 (80+28) млн долларов;

8. Карим Бензема (футбол, «Аль-Иттихад») – 106 (100+6 млн долларов);

9. Стефен Карри (баскетбол, «Голден Стэйт») – 102 (52+50 млн долларов);

10. Ламар Джексон (американский футбол, «Балтимор» – 100,5 (98,5+2) млн долларов. 

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Никогда не понимал откуда в гольфе берутся такие цифры призовые. Каким образом монетизируется зрительский интерес в этом виде спорта? Неужели там прям каналы за TV трансляции войну ведут?
Мало того, что не верится в тв-трансляции, так еще же и стадион не собрать в классическом понимании.
+65
-7
+58
Ответ Rococo
Этот Джон Рам один из лучших гольфистов мира. В 23 году подписал контракт с LIV Golf За которым стоит саудовский государственный инвестфонд Public Investment Fund (PIF).
Да я верю, что он крут в гольфе. Я просто не понимаю каким образом гольф монетизируется в целом как вид спорта. Почему гольфисты получают больше игроков в футбол, баскетбол, хоккей, американский футбол, бейсбол, гонщиков формулы-1? Это ведь должно вытекать из заработка федерации и турниров в целом. И вот откуда берется этот заработок, если этот вид спорта явно не популярен на ТВ (в сравнении с перечисленными выше видами спорта) и не имеет такой опции для заработка в матч-дэй, как спорты выше.
+23
-1
+22
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
ммм если ты зарабатываешь 260 тыс в год, то 10 к для тебя не деньги?
+26
-4
+22
Ответ Полуэктов Пётр
Никогда не понимал откуда в гольфе берутся такие цифры призовые. Каким образом монетизируется зрительский интерес в этом виде спорта? Неужели там прям каналы за TV трансляции войну ведут? Мало того, что не верится в тв-трансляции, так еще же и стадион не собрать в классическом понимании.
Гольф - спорт миллионеров, это вам не нищие футбольные болельщики - там собираются серьёзные дяди и тёти, может, их и немного, зато все при деньгах💰
+30
-13
+17
Ответ ApXuMaHqPuT
Гольф - спорт миллионеров, это вам не нищие футбольные болельщики - там собираются серьёзные дяди и тёти, может, их и немного, зато все при деньгах💰
Как это относится к трансляциям и зрительскому интересу? Аудитория сильно меньше других видов спорта.
+3
0
+3
Ответ Underpower
Годовой абонемент в хороший гольф клуб в США - может стоить до пары сотен тысяч долларов в год, и желающих полно.
Так вы сравниваете разные вещи. "Абонемент в хороший гольф клуб" - это заниматься самим спортом в элитарных условиях.
Абонемент в Лужники, чтобы вы могли там поиграть в футбол, тоже знаете ли будет стоить сопоставимо).
Нельзя сравнивать просмотр спорта и занятие им.
+3
0
+3
Ответ Полуэктов Пётр
Никогда не понимал откуда в гольфе берутся такие цифры призовые. Каким образом монетизируется зрительский интерес в этом виде спорта? Неужели там прям каналы за TV трансляции войну ведут? Мало того, что не верится в тв-трансляции, так еще же и стадион не собрать в классическом понимании.
Этот Джон Рам один из лучших гольфистов мира. В 23 году подписал контракт с LIV Golf За которым стоит саудовский государственный инвестфонд Public Investment Fund (PIF).
+6
-3
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Роналду точно умеет превосходно монетизировать свою известность.
Спасибо. Мы и не знали.
+5
-2
+3
Ответ Любезный Коссутий
у Месси зарплата по контракту с клубом - 65 миллионов? с Интером Майами?))
Там вся лига скинулась для подписания Месси.
+4
-2
+2
Роналду точно умеет превосходно монетизировать свою известность.
+11
-9
+2
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Комментарий удален модератором
миллиарда
+5
-4
+1
Ответ Полуэктов Пётр
Да я верю, что он крут в гольфе. Я просто не понимаю каким образом гольф монетизируется в целом как вид спорта. Почему гольфисты получают больше игроков в футбол, баскетбол, хоккей, американский футбол, бейсбол, гонщиков формулы-1? Это ведь должно вытекать из заработка федерации и турниров в целом. И вот откуда берется этот заработок, если этот вид спорта явно не популярен на ТВ (в сравнении с перечисленными выше видами спорта) и не имеет такой опции для заработка в матч-дэй, как спорты выше.
Господи, ну каждый раз нарисовывается персонаж который недоумевает. Так сложно воспользоваться интернетом? Просто, к сведению о популярности гольфа - американские астронавты играли в него на Луне. Плюс это спорт президентов и бизнесменов, там контракты с премиальными брендами достигают полмиллиарда долларов для игроков.
Кстати, разрушу твой мир. Крикет в мире настолько же популярен как и футбол, им занимается или смотрит более 2,5 млрд человек)
+2
-1
+1
Ответ Полуэктов Пётр
Никогда не понимал откуда в гольфе берутся такие цифры призовые. Каким образом монетизируется зрительский интерес в этом виде спорта? Неужели там прям каналы за TV трансляции войну ведут? Мало того, что не верится в тв-трансляции, так еще же и стадион не собрать в классическом понимании.
Годовой абонемент в хороший гольф клуб в США - может стоить до пары сотен тысяч долларов в год, и желающих полно.
+2
-1
+1
Ответ Полуэктов Пётр
Да я верю, что он крут в гольфе. Я просто не понимаю каким образом гольф монетизируется в целом как вид спорта. Почему гольфисты получают больше игроков в футбол, баскетбол, хоккей, американский футбол, бейсбол, гонщиков формулы-1? Это ведь должно вытекать из заработка федерации и турниров в целом. И вот откуда берется этот заработок, если этот вид спорта явно не популярен на ТВ (в сравнении с перечисленными выше видами спорта) и не имеет такой опции для заработка в матч-дэй, как спорты выше.
Милиардер там один, Тайгер Вудс. Ну Вудса многие знают даже если не интересуются гольфом. Основа его заработка это рекламные контракты. А здесь другая ситуация. LIV Golf создана в 2021 году саудовским государственным инвестфондом. САУДОВСКИМ. Создан он как конкурент PGA Tour который является главным организатором. Они там всех звезд заманивают. То есть ситуация как в саудовском футболе.
+2
-1
+1
Ответ Полуэктов Пётр
Никогда не понимал откуда в гольфе берутся такие цифры призовые. Каким образом монетизируется зрительский интерес в этом виде спорта? Неужели там прям каналы за TV трансляции войну ведут? Мало того, что не верится в тв-трансляции, так еще же и стадион не собрать в классическом понимании.
Я так понимаю что у Рама саудовские деньги. Как у Криша это замануха выше рынка. Доходы гольфистов высоки, но ниже чем в футболе, амфуте, баскете, боксе, бейсболе и формуле.
+1
0
+1
Ответ Полуэктов Пётр
Никогда не понимал откуда в гольфе берутся такие цифры призовые. Каким образом монетизируется зрительский интерес в этом виде спорта? Неужели там прям каналы за TV трансляции войну ведут? Мало того, что не верится в тв-трансляции, так еще же и стадион не собрать в классическом понимании.
Архимандрит выше верно расписал.
Народу на гольфе собирается меньше, чем на футболе/баскете, но там элитная публика. И там идет реклама люксовых брендов, которые все это и спонсируют. Отсюда и призовые.
+5
-4
+1
Ответ Сергей Пузанков
Получается, у Леброна самый сильный личный бренд из действующих спортсменов? Удивительно, откуда у Янниса такие спонсорские заработки. Больше чем у Карри и Роналду
Янниса очень много в рекламных паузах в трансляциях НБА. В конце концов, он чемпион 2021 и МВП. Один из главных действующих лиц лиги. Наскердовал как-то рекламных контрактов. ;)
+1
0
+1
Не понял про Йона Рама. Рядом то его коллег нет, откуда 198 лямов, если у второго меньше сотки?
+1
0
+1
Ответ cektor
ну и куда столько денег ? в гробу все деньги не поместятся
Задай этот вопрос миллиардерам. У них денег намного больше.
+1
-1
0
Ответ Полуэктов Пётр
Никогда не понимал откуда в гольфе берутся такие цифры призовые. Каким образом монетизируется зрительский интерес в этом виде спорта? Неужели там прям каналы за TV трансляции войну ведут? Мало того, что не верится в тв-трансляции, так еще же и стадион не собрать в классическом понимании.
В который раз вижу такой комментарий под новостями такого типа …
0
0
0
Ответ Syndycate
Ага, Месси вообще за еду играет, особенно в Барсе готов был за бесплатно играть🤣 Знатно так подоил свой родной клуб на 600 млн, что те до сих пор в кризисе)
Ты текст мой читал? Я вроде так и написал, Месси за большие деньги ,а Роналду за еду. По крайней мере тут так пишут. Я им верю)
+2
-2
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Архимандрит выше верно расписал. Народу на гольфе собирается меньше, чем на футболе/баскете, но там элитная публика. И там идет реклама люксовых брендов, которые все это и спонсируют. Отсюда и призовые.
Люксовые бренды генерируют на порядок меньше денег чем масс-маркет. Поэтому почти половину денег тот же Тайгер Вудс получил от Найка, а не от условного Ральфа Лорена или Вюитона. Доля призовых в его доходах была около 10%.
0
0
0
Ответ Сергей Пузанков
Получается, у Леброна самый сильный личный бренд из действующих спортсменов? Удивительно, откуда у Янниса такие спонсорские заработки. Больше чем у Карри и Роналду
Просто в Америке реклама это очень дорогая вещь, поэтому они такие деньги получают!
+2
-2
0
норм старый бабло рубит
+4
-4
0
Ответ Полуэктов Пётр
Так вы сравниваете разные вещи. "Абонемент в хороший гольф клуб" - это заниматься самим спортом в элитарных условиях. Абонемент в Лужники, чтобы вы могли там поиграть в футбол, тоже знаете ли будет стоить сопоставимо). Нельзя сравнивать просмотр спорта и занятие им.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/13/640914-golf-igra-na-milliardi
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/13/640913-vtoroi-posle-futbola
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Роналду точно умеет превосходно монетизировать свою известность.
Да, голубчик в этом точно первый. А в футболе уже даже не второй
0
0
0
Ответ помню джанашия
Да.. А я ведь помню времена, когда футболист ов даже в 10-не было. Нормально так арабы бабла влили.
Серьёзно, такое было? И какие виды были в топе кроме гольфа?
0
0
0
Ответ Полуэктов Пётр
Никогда не понимал откуда в гольфе берутся такие цифры призовые. Каким образом монетизируется зрительский интерес в этом виде спорта? Неужели там прям каналы за TV трансляции войну ведут? Мало того, что не верится в тв-трансляции, так еще же и стадион не собрать в классическом понимании.
Гольф клубы - элитная тема. Если там проходит PGA тур, то быть членом клуба этого поля стоит очень больших денег. И помимо входного билета и престижа, ты еще получаешь нужные знакомства, так что это стоит этих денег. Как-то так
0
0
0
Ответ Полуэктов Пётр
Никогда не понимал откуда в гольфе берутся такие цифры призовые. Каким образом монетизируется зрительский интерес в этом виде спорта? Неужели там прям каналы за TV трансляции войну ведут? Мало того, что не верится в тв-трансляции, так еще же и стадион не собрать в классическом понимании.
А, ты не понимаешь, что это спорт не для зрелища пролетариата, а для неких сюзеренов с сигарой во рту и лучшим виски в стакане. Как бы они платят за это на порядки больше, чем пролетарии на футболе.
+2
-2
0
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Судится то не он, а его представители, их обязанность следить за деньгами
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий