Адвокат Аллегри о конфликте Макса с журналистом, заявившим, что тренер обещал оторвать ему уши: «Была лишь жаркая словесная перепалка, без угроз и рукоприкладства»

Адвокат Массимилиано Аллегри высказался о его конфликте с журналистом.

Ранее туринский клуб обыграл «Аталанту» (1:0) в финале Кубка Италии.

Главный редактор Tuttosport Гвидо Вачаго рассказал, что у него произошел конфликт с главным тренером «бьянконери» в коридоре, ведущем в зал для прессы. При этом Аллегри якобы угрожал журналисту: «Я приду и оторву тебе оба уха! Дерьмовый редактор! Пиши в газете правду».

Адвокат главного тренера « » Паоло Роделла опубликовал заявление от имени своего клиента.

«В некоторых СМИ опубликованы заявления главного редактора Tuttosport Гвидо Вачаго, согласно которым во время финала Кубка Италии вечером 15 мая 2024 года мог проявить по отношению к нему крайне оскорбительное, а также угрожающее поведение, доходящее до толчков и рукоприкладства.

Мой клиент полностью отрицает такую интерпретацию фактов и намерен уточнить, что у него просто произошла жаркая словесная перепалка с редактором, вызванная накалом эмоций, во время которой они оба громко оскорбляли друг друга. Никаких толчков, рукоприкладства и тем более угроз в адрес редактора не было.

Любая другая реконструкция и/или описание фактов являются ложными и преследуют исключительно плохо скрытые спекулятивные цели. Мы должны были высказаться ради правды», – сказано в заявлении адвоката.

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