Есипов вернулся в «Ротор», став тренером-селекционером
«Ротор» объявил о возвращении Валерия Есипова.
54-летний специалист назначен на должность тренера-селекционера волгоградского клуба.
Есипов выступал за «Ротор» как игрок на протяжении 12 сезонов, забив 95 мячей и отдав 54 голевые передачи в 401 игре.
В 2010 году входил в тренерский штаб команды, а в 2017-м – возглавлял его.
После 16 туров «Ротор» занимает в текущем сезоне Первой лиги 5-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Ротора»
