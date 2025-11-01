Есипов вернулся в «Ротор», став тренером-селекционером

«Ротор » объявил о возвращении Валерия Есипова .

54-летний специалист назначен на должность тренера-селекционера волгоградского клуба.

Есипов выступал за «Ротор» как игрок на протяжении 12 сезонов, забив 95 мячей и отдав 54 голевые передачи в 401 игре.

В 2010 году входил в тренерский штаб команды, а в 2017-м – возглавлял его.

После 16 туров «Ротор» занимает в текущем сезоне Первой лиги 5-е место.