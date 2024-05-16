МОК и Netflix выпустят три документальных сериала к Олимпиаде-2024 в Париже

Теги ФИБА спортивная гимнастика World Athletics (IAAF) FIG сборная США жен Париж-2024 Симона Байлс Шерика Джексон Ноа Лайлс Ша'Кэрри Ричардсон кино Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) анонсировал три документальных сериала в сотрудничестве с Netflix.

Премьера первых эпизодов состоится в июле и будет приурочена к Олимпиаде-2024 в Париже.

Один из сериалов расскажет историю четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике из США Симоны Байлс. Вторая картина посвящена подготовке известных спринтеров, в том числе чемпионов мира – Ша’Карри Ричардсон, Ноа Лайлса и Шерики Джексон. В третьем сериале зрителям представят историю о мужском олимпийском баскетболе.

Производство проходит при поддержке международных федераций гимнастики (FIG), баскетбола (FIBA) и легкой атлетики (World Athletics).

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