МОК и Netflix выпустят три документальных сериала к Олимпиаде-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) анонсировал три документальных сериала в сотрудничестве с Netflix.

Премьера первых эпизодов состоится в июле и будет приурочена к Олимпиаде-2024 в Париже.

Один из сериалов расскажет историю четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике из США Симоны Байлс. Вторая картина посвящена подготовке известных спринтеров, в том числе чемпионов мира – Ша’Карри Ричардсон, Ноа Лайлса и Шерики Джексон. В третьем сериале зрителям представят историю о мужском олимпийском баскетболе.

Производство проходит при поддержке международных федераций гимнастики (FIG), баскетбола (FIBA) и легкой атлетики (World Athletics).