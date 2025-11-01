Ташуев о влиятельности тренеров: «Семак – шесть раз чемпион страны, Мусаев – молодой тренер стал чемпионом, обыграв топ-клубы. А Карпин разве что-то выиграл? Надо сначала добиться успеха»

Сергей Ташуев: Карпин не влиятельный тренер.

Сергей Ташуев отнес Сергея Семака к влиятельным тренерам, а Валерия Карпина – нет.

– Кто из тренеров в России, на ваш взгляд, сейчас самый влиятельный?

– Трудный вопрос. В 90-е годы таким был Олег Иванович Романцев: его «Спартак » был мощнейшим, игра – самая лучшая, достигали успехов в Лиге чемпионов, обыгрывали европейские клубы. На него равнялись многие. Затем начали другие подтягиваться. Сегодня все идет очень ровно.

Сейчас «Балтика » Андрея Талалаева идет очень неплохо. Но это не значит, что надо на него равняться. Надо смотреть, оценивать, хвалить, что с футболистами среднего уровня достигает успеха, что-то можно подцепить. Я понимаю, что он делает, потому что тоже работал с такими игроками.

– Может быть, Семак или Карпин?

– А Карпин разве что-то выиграл? Ну, тренер сборной России, да. Но, чтобы быть влиятельным, надо сначала добиться успеха с ней. К сожалению, от Валерия Георгиевича это сейчас не зависит, у него нет даже возможности доказать свою влиятельность. Когда будут официальные игры, тогда и будем оценивать. Плюс в «Динамо» ему нужно дать время, чтобы он смог что-то сделать.

Если брать по статистике, то влиятельный сейчас Семак. Шесть раз чемпион страны. Он управляет сильными бразильцами – это не так просто, этому нужно учиться.

Также Мурад Мусаев: молодой тренер стал чемпионом, обыграв топ-клубы. Надо смотреть, как ему это удалось. Это большой пласт работы, – отметил экс-тренер «Ахмата».