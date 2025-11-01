  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ташуев о влиятельности тренеров: «Семак – шесть раз чемпион страны, Мусаев – молодой тренер стал чемпионом, обыграв топ-клубы. А Карпин разве что-то выиграл? Надо сначала добиться успеха»
20

Ташуев о влиятельности тренеров: «Семак – шесть раз чемпион страны, Мусаев – молодой тренер стал чемпионом, обыграв топ-клубы. А Карпин разве что-то выиграл? Надо сначала добиться успеха»

Сергей Ташуев: Карпин не влиятельный тренер.

Сергей Ташуев отнес Сергея Семака к влиятельным тренерам, а Валерия Карпина – нет.

– Кто из тренеров в России, на ваш взгляд, сейчас самый влиятельный?

– Трудный вопрос. В 90-е годы таким был Олег Иванович Романцев: его «Спартак» был мощнейшим, игра – самая лучшая, достигали успехов в Лиге чемпионов, обыгрывали европейские клубы. На него равнялись многие. Затем начали другие подтягиваться. Сегодня все идет очень ровно.

Сейчас «Балтика» Андрея Талалаева идет очень неплохо. Но это не значит, что надо на него равняться. Надо смотреть, оценивать, хвалить, что с футболистами среднего уровня достигает успеха, что-то можно подцепить. Я понимаю, что он делает, потому что тоже работал с такими игроками.

– Может быть, Семак или Карпин?

– А Карпин разве что-то выиграл? Ну, тренер сборной России, да. Но, чтобы быть влиятельным, надо сначала добиться успеха с ней. К сожалению, от Валерия Георгиевича это сейчас не зависит, у него нет даже возможности доказать свою влиятельность. Когда будут официальные игры, тогда и будем оценивать. Плюс в «Динамо» ему нужно дать время, чтобы он смог что-то сделать.

Если брать по статистике, то влиятельный сейчас Семак. Шесть раз чемпион страны. Он управляет сильными бразильцами – это не так просто, этому нужно учиться.

Также Мурад Мусаев: молодой тренер стал чемпионом, обыграв топ-клубы. Надо смотреть, как ему это удалось. Это большой пласт работы, – отметил экс-тренер «Ахмата».

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2316 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Ташуев
logoВалерий Карпин
logoСпартак
logoСборная России по футболу
logoАндрей Талалаев
logoДинамо Москва
logoОлег Романцев
logoБалтика
logoКраснодар
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoМурад Мусаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Ташуев: «Лет 9 назад агенты приглашали в «Нант». Президент клуба сказал, что его не поймут, если он возьмет тренера из России. Пришел Консейсау, который поднял команду»
сегодня, 20:15
Ташуев о «Спартаке»: «Штаб Станковича явно недопонимает, что хочет в футболе. Будто в тарелку наливают сразу два супа»
сегодня, 11:23
Ташуев о манере общения Талалаева: «Это больше игра на публику, имидж. Футбол – это театр, и если бы все были одинаковые, было бы скучно жить»
вчера, 14:32
Главные новости
Терри высмеял слова о том, что «Тоттенхэм» больше «Челси»: «Шпоры» пригласили меня на матч. Сказали, что в 17:29 – экскурсия по комнате с трофеями, а в 17:30 я уже буду на трибуне»
сегодня, 22:15
«Ювентус» общался с Манчини и Палладино за день до назначения Спаллетти. Готовность Лучано заключить контракт до лета с опцией продления сыграла решающую роль (Маттео Моретто)
сегодня, 21:49
Чемпионат Германии. «Дортмунд» победил «Аугсбург», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 21:28
Пеп Гвардиола: «В Мюнхене слышал, что АПЛ сложнее, каждый может обыграть каждого. «Сити» с «Ливерпулем» изменили это, но сейчас все возвращается. Как и в НБА, тут нет доминирующего клуба»
сегодня, 21:23
Джейми О′Хара: «Тоттенхэм» крупнее «Челси» в мировом масштабе. У нас богатая история, а они благодаря Абрамовичу потратили много денег и купили титулы. Но больше всех в Лондоне «Арсенал»
сегодня, 21:05
Килиан Мбаппе: «Реал» – лучший клуб мира, «ПСЖ» – один из лучших. У «Мадрида» более богатая история, культура тоже разная»
сегодня, 20:58
Шнякин про Okko: «Матч» в чем-то слабее? Генич – голос российского футбола, по рассуждениям о росфутболе рядом с ним вообще никто не стоял. Нагучев – наследник Уткина по реакции»
сегодня, 20:49
Глава РПЛ Алаев про контракт с «Матч ТВ» на 28,5 млрд рублей: «С учетом ситуации в экономике – довольны. Время непростое. Если клубы голосуют 16:0, это о многом говорит»
сегодня, 20:41
Килиан Мбаппе: «Роналду – эталон в «Реале», номер один. Не могу сравнивать себя с ним, у меня другой путь»
сегодня, 20:32
Сергей Ташуев: «Лет 9 назад агенты приглашали в «Нант». Президент клуба сказал, что его не поймут, если он возьмет тренера из России. Пришел Консейсау, который поднял команду»
сегодня, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Седьмой пенальти в шести матчах, обидно. Связываю их с нашей нелепостью в первую очередь»
сегодня, 21:57
Чемпионат Испании. «Хетафе» обыграл «Жирону», «Реал» сыграет с «Валенсией» в субботу
сегодня, 21:56Live
Гришин о новом контракте РПЛ с «Матч ТВ»: «Это доступный канал, который смотрит вся Россия. Во всей стране не смотрят другие каналы, кроме федеральных. Я бы вообще лет на десять продлил»
сегодня, 21:45
Мостовой о Заболотном: «Ноль голов – шок, за такое время хоть что-то должен был заковырять. Но не может форвард провести целый сезон без единого мяча, пусть даже запасной»
сегодня, 21:31
Мбаппе не ставит себе целей по голам: «Никаких ограничений. Чем больше я забью, тем больше трофеев мы выиграем»
сегодня, 21:28
Гол Гирасси принес «Боруссии» победу над «Аугсбургом» в гостях – 1:0
сегодня, 21:26
34-летний Рэмзи расторг контракт с «Пумас». Он в июле перешел в мексиканский клуб
сегодня, 21:14
Челестини об Акинфееве в заявке ЦСКА: «Он хочет быть на скамейке, но не может играть, его беспокоит боль. Игорь хочет все время быть с нами»
сегодня, 20:48
«Против долларовых миллионеров игроки чувствуют себя немножко ущербно. При подготовке к «Зениту» я показывал не самые крутые видео, иначе начинают бояться». Пятибратов о мотивировании в «Факеле»
сегодня, 20:25
Овчинников о «Балтике»: «Талалаев может сделать ее чемпионом. Для москвичей Калининград – это западный колхоз, но в прошлом сезоне и Краснодар был для Москвы райцентром»
сегодня, 20:12