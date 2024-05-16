Роналду о работе над собой: «Все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать»

Криштиану Роналду рассказал о своей трудовой этике.

«Имеют значение маленькие детали. Стабильность – это самое сложное.

Готовы ли вы к этому? Это главный момент, потому что все хотят быть , но добиться этого сложно. Дисциплина – это самое сложное.

Иногда я борюсь со своей волей, ведь все мы люди. Конечно, мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать», – сказал нападающий « ».

Роналду о карьере: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно. Горжусь, что в таком возрасте все еще выступаю на высочайшем уровне, это большое достижение»

Криштиану Роналду: «Моя главная мотивация – продолжать играть. Нелегко быть на таком уровне, нужно конкурировать с молодыми львами, которые, играя против меня, хотят показать, что они сильнее и быстрее»