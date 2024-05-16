Роналду о работе над собой: «Все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать»
Криштиану Роналду рассказал о своей трудовой этике.
«Имеют значение маленькие детали. Стабильность – это самое сложное.
Готовы ли вы к этому? Это главный момент, потому что все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Дисциплина – это самое сложное.
Иногда я борюсь со своей волей, ведь все мы люди. Конечно, мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать», – сказал нападающий «Аль-Насра».
Роналду о карьере: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно. Горжусь, что в таком возрасте все еще выступаю на высочайшем уровне, это большое достижение»
Криштиану Роналду: «Моя главная мотивация – продолжать играть. Нелегко быть на таком уровне, нужно конкурировать с молодыми львами, которые, играя против меня, хотят показать, что они сильнее и быстрее»
тут ключевой вопрос - кому нужно? Каждый сам для себя решает
Месси вот не хвастается, его цитат тут и не выкладывают, хотя он тоже недавно дал интервью.
Ну а что, на фоне своих же комплексов можно и приложиться.