Роналду о работе над собой: «Все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал о своей трудовой этике.

«Имеют значение маленькие детали. Стабильность – это самое сложное.

Готовы ли вы к этому? Это главный момент, потому что все хотят быть Криштиану, но добиться этого сложно. Дисциплина – это самое сложное.

Иногда я борюсь со своей волей, ведь все мы люди. Конечно, мне не нравится ходить в спортзал каждый день, никому не нравится, но нужно это делать», – сказал нападающий «Аль-Насра».

Роналду о карьере: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно. Горжусь, что в таком возрасте все еще выступаю на высочайшем уровне, это большое достижение»

Криштиану Роналду: «Моя главная мотивация – продолжать играть. Нелегко быть на таком уровне, нужно конкурировать с молодыми львами, которые, играя против меня, хотят показать, что они сильнее и быстрее»

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29 комментариев
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Надо отдать должное Роналду и Месси. столько лет мы наслаждались этим шоу.
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"Конечно, мне не нравится пить пиво каждый день, никому не нравится, но нужно это делать"
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Кришу столько лет поддерживать в себя в форме помогает его нарциссизм. И это вполне прекрасно.
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Ответ Carasa
А можно не ходить в зал и побеждать. И вообще просто кайфовать от футбола. Гарринча, Бест, Гаскойн, Азар, Роналдо (Зубастик), Рональдиньо и многие другие подтвердят. Как было в фильме «Гонка»: зачем побеждать, если это не приносит удовольствия?
По твоему они не ходили в спортзал? Смешно)
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Ну павлин, это не оскорбление, а констатация факта.
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Каждая новость о Криштиану , сразу вылезают закомплексованные третьего каталонского
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>никому не нравится, но нужно это делать

тут ключевой вопрос - кому нужно? Каждый сам для себя решает
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Ответ Кузя Гитарист
Каждая новость о Криштиану , сразу вылезают закомплексованные третьего каталонского
Комментарий удален модератором
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
Так хочется ему что нибудь написать , но к сожалению я в блоке у этого кренделя 3 года
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Ответ rigobersong
У тебя одно вранье за другим, я даже однажды давал тебе шанс, ты им не воспользовался, еще раз повторюсь, зачем мне общаться с людьми которые мне неприятны?:) И вот сейчас врешь человеку, что ты 3 года в ЧС:)) Лжецов вообще терпеть не могу:)) Так уж и быть, с меня не убудет, можешь что-то написать раз в жизни больше целей нет, но потом обратно поедешь:)
Привет мой друг , как у тебя дела ?
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Ответ Кузя Гитарист
Каждая новость о Криштиану , сразу вылезают закомплексованные третьего каталонского
Так новостей с его хвастливыми цитатами наплодили целый вагон, специально чтобы срача побольше было.
Месси вот не хвастается, его цитат тут и не выкладывают, хотя он тоже недавно дал интервью.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Ну во-первых у Криша отличная наследственность. Кто не ленился разузнать подробнее и увидеть фотки его отца, тот понимает, что Кришу повезло. Это примерно полдела. Второе - это мотивация. Миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов заработка, полные фанатов трибуны, трофеи... мало кто из пацанов отказался бы от такой жизни в угоду первым миллионам и последующим соблазнам. Амбициозных пацанов с мозгами
Алкоголизм)
Ну а что, на фоне своих же комплексов можно и приложиться.
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Ответ Carasa
А можно не ходить в зал и побеждать. И вообще просто кайфовать от футбола. Гарринча, Бест, Гаскойн, Азар, Роналдо (Зубастик), Рональдиньо и многие другие подтвердят. Как было в фильме «Гонка»: зачем побеждать, если это не приносит удовольствия?
в почти 40 если не ходить в спортзал организм быстро отвыкнет и набрать такую форму уже вряд ли получится
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Ответ Syndycate
По твоему они не ходили в спортзал? Смешно)
И вели разгульный образ жизни, без помешательства на физической форме, посыл в этом был, некорректно написал, признаю
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Ответ totocash
в почти 40 если не ходить в спортзал организм быстро отвыкнет и набрать такую форму уже вряд ли получится
Ну так может и не надо, личное дело каждого, тут особо ничего великого нет в самом факте
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