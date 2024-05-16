«Юве» может расторгнуть контракт с Аллегри сегодня. Клуб недоволен поведением тренера на финале Кубка Италии

Теги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус» уже сегодня.

Вчера «бьянконери» стали обладателями Кубка Италии, обыграв «Аталанту» в финале (1:0).

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, руководство клуба было недовольно поведением тренера во время матча и после финального свистка. «Юве» рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с Аллегри – это может произойти уже сегодня. 

Ранее сообщалось, что туринцы уже согласовали контракт с Тиаго Моттой, он возглавит команду в следующем сезоне. 

«Я приду и оторву тебе оба уха! Дерьмовый редактор! Пиши в газете правду». Журналист Tuttosport заявил об угрозах от Аллегри после финала Кубка Италии

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30 комментариев
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Это будет нелепый поступок увольнять за эмоции,логичней было бы увольнять за плохие результаты,а ещё лучше дождаться уже конца сезона и разойтись цивилизованно
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спасибо за кубок, но в Ювентус больше не возвращайся
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Ответ Shumi-jr
Ещё пожалеете
я уже пожалел, что последние три года смотрел матчи этого тренера
+7
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Скажите, какие чистоплюи. А то что при неудачном сезоне хоть кубок взяли, это мелочь?
Взяли кубок, скорее вопреки, а не благодаря Аллегри.
+7
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+3
Так сильно ищут повод выгнать Макса и, по возможности, сэкономить на компенсации... но назвать это причиной глупо, очень глупо
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Ну хоть за трофей спасибо
+3
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Аллегри теперь ещё и перед руководством разденется, и уже догола.
+1
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Получается, судья всё же помог Ювентусу - своими решениями поджёг Аллегри, и ускорил его отставку. Если бы засчитал 2 гол Влаховича, такой истерики не было бы. Так что судьи снова за нас !
+2
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Я не поклонник аллегрибола. Последовательный критик. Но понять тут его тоже можно - он не ныл эти 3 года, делал свою работу, не прикладывал ответственность на футболистов. И поддержки в самом клубе он не ощущал, как видно. Понять Макса тоже можно. Понять, поблагодарить, отпустить и, желательно, не ставить больше на тренерский мостик.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Скажите, какие чистоплюи. А то что при неудачном сезоне хоть кубок взяли, это мелочь?
я правильно понимаю, что прошлые два сезона удачные для Ювентуса были?
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-3
+1
Аллегри видимо хотел показать, что его рано списывать. Да, он старомоден, консервативен, но в Юве не такой состав сейчас, чтобы вертеть всю Серию А. Место в таблице примерно соответствует уровню игроков.
Максу бы попытать счастья в другой лиге. Баварии бы подошёл, мне кажется. В АПЛ наверное, им мог МЮ заинтересоваться. Но там такой у них бардак , что норм тренер может и не согласиться.
+2
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+1
Спасибо судье, который его довёл )))
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Ответ Kubinec_
спасибо за кубок, но в Ювентус больше не возвращайся
Ещё пожалеете
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Жираф большой, ему видней
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Мне вчера было за него стыдно, мне
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Ответ Islam Gasanov
Это будет нелепый поступок увольнять за эмоции,логичней было бы увольнять за плохие результаты,а ещё лучше дождаться уже конца сезона и разойтись цивилизованно
Да я вот что-то не уверен, что и условный Гвардиола поднимет этот Ювентус выше третей строчки и победы в кубке, так что плохими результатами тут не пахнет. Приходится лазейки искать.
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Ответ v.belorussky
Идиотизм. Поведение важнее трофея)) Макс, ты, конечно, этого не прочитаешь. Но любой адекватный и нейтральный болельщик поддерживает тебя. Я в душе не чаю, что надобно фанатам Юве. Атакующего футбола? А он был когда-то в Италии? Важно, чтобы все клубы сохранили свои традиции, идентичность и ДНК. ДНК итальянского футбола - катеначчо. И Макс один из лучших в нём. История много раз показывала, что те клубы, которые предают свою идентичность, впоследствии идут по наклонной и жалеют об этом. Это и Барселона, и Бавария, и Милан. И целый ряд сборных.
Футбола, как такового нам нужно. Осмысленного и современного.

Чтобы игроков, которые посмели играть остро через центр (а не безопасно проводить на фланг под крики "Кальма"), не гнобили после на скамейке (как Миретти).

Чтобы была гибкость в схеме, а не уперство.

Чтобы игроки не страдали на тех позициях/ролях, которые им не подходят.

Чтобы команда, забив первой, не садилась в автобус даже против аутсайдера.

Про "предала свои идентичность" смешно. Ювентус ее предал в 2018 году, когда позорно выкинул Маркизио и Буффона. Нынешняя ситуация с Аллегри тут не при чем.
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Хорошо бы.
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Давно пора гнать Максимку
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Понятно нейтральным болельщикам было весело на этот итальянский порыв эмоций смотреть, но Юве солидный клуб, большая компания и так себя вести на весь мир мягко говоря некорректно. Джунтоли принимает меры с разрешения президента клуба.
Макс выдохся в первую очередь в ментальном плане. Возможно семейная ситуация его так доконала.
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странно увольнять перед последней игрой сезона
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Брать штурмом!
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Нашли все таки повод 😂
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Вот и хорошо! Все-равно для нас сезон уже закончен.
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