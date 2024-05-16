«Юве» может расторгнуть контракт с Аллегри сегодня. Клуб недоволен поведением тренера на финале Кубка Италии
Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус» уже сегодня.
Вчера «бьянконери» стали обладателями Кубка Италии, обыграв «Аталанту» в финале (1:0).
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, руководство клуба было недовольно поведением тренера во время матча и после финального свистка. «Юве» рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с Аллегри – это может произойти уже сегодня.
Ранее сообщалось, что туринцы уже согласовали контракт с Тиаго Моттой, он возглавит команду в следующем сезоне.
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Максу бы попытать счастья в другой лиге. Баварии бы подошёл, мне кажется. В АПЛ наверное, им мог МЮ заинтересоваться. Но там такой у них бардак , что норм тренер может и не согласиться.
Чтобы игроков, которые посмели играть остро через центр (а не безопасно проводить на фланг под крики "Кальма"), не гнобили после на скамейке (как Миретти).
Чтобы была гибкость в схеме, а не уперство.
Чтобы игроки не страдали на тех позициях/ролях, которые им не подходят.
Чтобы команда, забив первой, не садилась в автобус даже против аутсайдера.
Про "предала свои идентичность" смешно. Ювентус ее предал в 2018 году, когда позорно выкинул Маркизио и Буффона. Нынешняя ситуация с Аллегри тут не при чем.
Макс выдохся в первую очередь в ментальном плане. Возможно семейная ситуация его так доконала.