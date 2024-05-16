«Юве» может расторгнуть контракт с Аллегри сегодня. Клуб недоволен поведением тренера на финале Кубка Италии

Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус» уже сегодня.

Вчера «бьянконери» стали обладателями Кубка Италии, обыграв «Аталанту» в финале (1:0).

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, руководство клуба было недовольно поведением тренера во время матча и после финального свистка. «Юве» рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с Аллегри – это может произойти уже сегодня.

Ранее сообщалось, что туринцы уже согласовали контракт с Тиаго Моттой, он возглавит команду в следующем сезоне.

«Я приду и оторву тебе оба уха! Дерьмовый редактор! Пиши в газете правду». Журналист Tuttosport заявил об угрозах от Аллегри после финала Кубка Италии

Аллегри удалили на 95-й минуте финала Кубка. Тренер «Юве» сорвал с себя пиджак и кричал на резервного арбитра, а после красной аплодировал судье