Глушенков, Латышонок, Захарян, Миранчуки и Тюкавин – в расширенном составе России на июньский сбор
В расширенный состав сборной России включены 33 футболиста.
Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на июньский учебно-тренировочный сбор следующих игроков:
– вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»);
– защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);
– полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артем Карпукас, Максим Глушенков (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»);
– нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).
Сбор начнется в Новогорске 1 июня. 7-го Россия сыграет в Минске против Беларуси.
Думаю, летом за ним будет охотиться много клубов.
Сидит такой после просмотра матча Балтика-Спартак:
- О, а это вариант! Когда у нас там сборы? Ага, ну всё... Алло, Виталий Витальевич (Кафанов)? Да, видел, ну Спартак конечно... Берём да? Вот-вот. Ладно, сейчас Сергею Николаевичу позвоню, перетрём, а там уже пусть наши боссы договариваются. Завтра со спортдиром побеседуем, думаю будет не против. Ну на сборы сборной вызываем, а там о переходе переговорим с ним лично. Ага, и вам того же, доброго вечера.