Глушенков, Латышонок, Захарян, Миранчуки и Тюкавин – в расширенном составе России на июньский сбор

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В расширенный состав сборной России включены 33 футболиста.

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на июньский учебно-тренировочный сбор следующих игроков:

вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей ЛуневКарабах»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»);

защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);

полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артем Карпукас, Максим Глушенков (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»);

нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Сбор начнется в Новогорске 1 июня. 7-го Россия сыграет в Минске против Беларуси.

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33 комментария
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Латышонок заслужил вызов своей игрой за Балтику !
Думаю, летом за ним будет охотиться много клубов.
+29
-4
+25
Шанс всей жизни для Латышонка хотя бы попытаться зарекомендовать себя как хорошего кипера в воротах сборной. Заслужил, однозначно, ибо Сафонов, объективно, на роль сменщика Акинфеева не тянет.
+20
-4
+16
Латышонок заслужил
+16
-1
+15
Ответ Кирилл
Латышонок заслужил вызов своей игрой за Балтику ! Думаю, летом за ним будет охотиться много клубов.
Песьяков уходит, на сборах Карпин убедит перейти в Ростов
+14
-1
+13
Ответ Человек1991
Атака : Головин, Кузяев, Миранчуки, Захарян, Глушенков, Чалов, Тюкавин, Кокорин, Дзюба могла бы пошуметь на ЕВРО2024 . ))
Дзюба с Кокориным, конечно, умеют шуметь) Первый в раздевалке, второй в кафе. Но свое они уже отшумели
+7
0
+7
2 чеченца в сборной впервые насколько помню. Удачи Лечи и Адаму. .
+7
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+6
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Песьяков уходит, на сборах Карпин убедит перейти в Ростов
Будет у эстончика латышонок . 😊
+6
0
+6
Атака : Головин, Кузяев, Миранчуки, Захарян, Глушенков, Чалов, Тюкавин, Кокорин, Дзюба могла бы пошуметь на ЕВРО2024 . ))
+5
0
+5
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Песьяков уходит, на сборах Карпин убедит перейти в Ростов
Ну и чем, он его убедит? За ним помимо Ростова уже смотрит Питер и Динамо.
+5
-1
+4
Ответ Black Phoenix
Шанс всей жизни для Латышонка хотя бы попытаться зарекомендовать себя как хорошего кипера в воротах сборной. Заслужил, однозначно, ибо Сафонов, объективно, на роль сменщика Акинфеева не тянет.
Это против Беларуси то? )))
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Чем Максименко лучше Лантратова?!?
+3
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Странно, что Литвинова нет.
+4
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Ответ Dastanation
на один матч звать четырех вратарей ту мач,тут на турнир месячный берут троих,но Кафанов трендсеттер
почитайте внимательней тему,там написанно в расширенный список,знаете что такое расширенный список?
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Ответ Чебурашка от Гены
Глушенков наконец то попал в список.
точно Глушенков, не Глушаков? надо проверить список
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Ответ fabr-25
А что по фамилии нельзя его называть, типа у нас один латыш играет значит латышонок?
смешно
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Песьяков уходит, на сборах Карпин убедит перейти в Ростов
Видимо этой возможностью Валера и решил воспользоваться. ))
Сидит такой после просмотра матча Балтика-Спартак:
- О, а это вариант! Когда у нас там сборы? Ага, ну всё... Алло, Виталий Витальевич (Кафанов)? Да, видел, ну Спартак конечно... Берём да? Вот-вот. Ладно, сейчас Сергею Николаевичу позвоню, перетрём, а там уже пусть наши боссы договариваются. Завтра со спортдиром побеседуем, думаю будет не против. Ну на сборы сборной вызываем, а там о переходе переговорим с ним лично. Ага, и вам того же, доброго вечера.
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На данный момент это все лучшие вратари России
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Ответ Человек1991
Атака : Головин, Кузяев, Миранчуки, Захарян, Глушенков, Чалов, Тюкавин, Кокорин, Дзюба могла бы пошуметь на ЕВРО2024 . ))
🤣🤣🤣
+3
-3
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Ответ Dastanation
на один матч звать четырех вратарей ту мач,тут на турнир месячный берут троих,но Кафанов трендсеттер
Да вообще вполовину сократить всех надо, деньги на ветер просто, лучше всем больным детям на операцию скинулись.
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Ответ Человек1991
Атака : Головин, Кузяев, Миранчуки, Захарян, Глушенков, Чалов, Тюкавин, Кокорин, Дзюба могла бы пошуметь на ЕВРО2024 . ))
Дзюба и Коко лишние уже, а остальные да, плюс есть кого добавить в этот список)
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Ответ IgroMan18
Дзюба и Коко лишние уже, а остальные да, плюс есть кого добавить в этот список)
Да ничего бы они не показали, всё в сказки верите:)
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Ответ Дядя ТУРА
Чем Максименко лучше Лантратова?!?
Да нечем.
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Ответ Alexander Prokofyev
точно Глушенков, не Глушаков? надо проверить список
😊
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Ответ Суслик Агарян
Комментарий удален модератором
Ну а кого еще? Мостовой неубедителен. Ерохин староват.
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Где Лодыгин??
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А че по Караваеву , кто следит за матчами СБГ ? Просел сильно ?
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на один матч звать четырех вратарей ту мач,тут на турнир месячный берут троих,но Кафанов трендсеттер
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Глушенков наконец то попал в список.
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Комментарий удален модератором
Лунев в Карабахе лучше Лантратова в Локо…? Или Максименко лучше Лантратова
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