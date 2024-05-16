ЧМ-2024. Финляндия сыграет с Австрией, Канада против Норвегии

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В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Финляндии сыграет с Австрией, Канада встретится с Норвегией.

Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Чемпионат мира-2024

Группа А

Финляндия – Австрия
Дата проведения
16 мая, 17.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

Группа B

Канада – Норвегия
Дата проведения
16 мая, 21.20, «O2 Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2024

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2024

Статистика ЧМ по хоккею 2024

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4 комментария
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Ну в этих парах результат предсказуем. Вот только с каким счётом
0
0
0
Удачи сборной Канады✊.
+1
-1
0
А ещё играют Казахстан-Швеция, США-Франция. Тоже можно было указать.
+1
-1
0
Ответ Александр Кудрявцев
Ну в этих парах результат предсказуем. Вот только с каким счётом
Это надо ещё посмотреть сколько Канада пива выпьет в перерывах.
+2
-2
0
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