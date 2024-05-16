Фьюри отказался смотреть Усику в глаза на битве взглядов
Александр Усик и Тайсон Фьюри провели битву взглядов в Саудовской Аравии.
Во время церемонии Фьюри отказался смотреть Усику в глаза и направил взгляд в сторону.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится 18 мая в Эр-Рияде.
Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке
Тайсон – за Фьюри, Холифилд и Цзю верят в Усика. Бойцовский мир разделился перед супербоем
От постоянного просмотра тв и чтения сомнительных телеграм каналов, каша у вас в голове окончательно загустела и превратилась в густой холодец.
Как же хочется быть неправым...
Взгляд Усика , просто ржу не могу
https://youtu.be/bUUeQFWYbMY