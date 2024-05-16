Фьюри отказался смотреть Усику в глаза на битве взглядов

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели битву взглядов в Саудовской Аравии.

Во время церемонии Фьюри отказался смотреть Усику в глаза и направил взгляд в сторону.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится 18 мая в Эр-Рияде.

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