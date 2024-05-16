Фьюри отказался смотреть Усику в глаза на битве взглядов

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели битву взглядов в Саудовской Аравии.

Во время церемонии Фьюри отказался смотреть Усику в глаза и направил взгляд в сторону.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится 18 мая в Эр-Рияде.

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23 комментария
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На видео будто у них разница в 5 весовых категорий, сверхсложная задача будет для Усика, если победит тогда войдет в пантеон Богов бокса.
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Он скорее не отказался смотреть,а показал что он не видит "мелкого"Усика(не замечает)....)))))Не видел я ещё такого....
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Видно, что оба парня настроены на хороший бокс, и это главное.
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Тайсон боится его...поэтому и пытается вывести из равновесия
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Ответ SevaL
Версия. Усик-следующий президент того, что останется от Украины. Для лучшей раскрутки он победит, Фьюри же будет не похож сам на себя, но об этом в дальнейшем никто не вспомнит. Буду очень рад ошибиться, однако все, начиная от победного гопака на Олимпиаде и заканчивая оселедцем, его довоенными и послефевральскими высказываниями буквально кричат о том, что его "ведут" достаточно давно. Как же хочется быть неправым...
Версия.

От постоянного просмотра тв и чтения сомнительных телеграм каналов, каша у вас в голове окончательно загустела и превратилась в густой холодец.

Как же хочется быть неправым...
+3
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Ответ SevaL
Версия. Усик-следующий президент того, что останется от Украины. Для лучшей раскрутки он победит, Фьюри же будет не похож сам на себя, но об этом в дальнейшем никто не вспомнит. Буду очень рад ошибиться, однако все, начиная от победного гопака на Олимпиаде и заканчивая оселедцем, его довоенными и послефевральскими высказываниями буквально кричат о том, что его "ведут" достаточно давно. Как же хочется быть неправым...
Сначала клоун, потом боксер, лучше явно не будет
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Позор Тайсону! Испугался Усика! Такого не помню
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Очевидно, что Фьюри будет постоянно висеть на Усике. Нужно будет по максимуму стараться избегать клинчей
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Кто видел эту клоунаду, тот в цирке не смеется.
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🤣🤣🤣
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5 раз пересматриваю 🤣
Взгляд Усика , просто ржу не могу
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В ринге то придётся посмотреть друг другу в глаза.
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Усику надо было делать так же)
https://youtu.be/bUUeQFWYbMY
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Ответ Yobo
На видео будто у них разница в 5 весовых категорий, сверхсложная задача будет для Усика, если победит тогда войдет в пантеон Богов бокса.
Разница в габаритах, безусловно, внушительная, если смотреть на цифры - вообще огромная, но визуально не кажется, что это непреодолимая преграда для Усика. А вообще, накануне боя появилось такое ощущение, что он нокаутирует Фуру, хотя это, конечно, совершенно выбивается из логики предстоящего события
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Ответ Yobo
На видео будто у них разница в 5 весовых категорий, сверхсложная задача будет для Усика, если победит тогда войдет в пантеон Богов бокса.
20 кг разницы, 15 см. роста, чуть компенсирует энергозатратностью на дистанции боя, а там пол ровный для всех.
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Ответ Demon69
Он скорее не отказался смотреть,а показал что он не видит "мелкого"Усика(не замечает)....)))))Не видел я ещё такого....
Да оба молодцы. Шоу делают.
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Ну ..Усик тут выглядит смешно)
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