Крайдер сделал хет-трик в 3-м периоде 6-го матча серии с «Каролиной». Он забросил 3 шайбы подряд – стало 4:3 после 1:3

Теги рейтинги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Уэйн Гретцки НХЛ Марк Мессье Майк Гартнер Крис Крайдер Хоккей

Крис Крайдер сделал хет-трик в 3-м периоде 6-го матча серии с «Каролиной».

Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (5:3, 4-2). 

В 10 играх в текущем плей-офф на счету 33-летнего американца стало 10 (7+3) очков. 

Крайдер забросил 3 шайбы в третьем периоде, сделав счет 4:3 после 1:3. Он стал третьим игроком в истории «Рейнджерс» с 3 голами за один период в матче плей-офф.

Нападающий присоединился к Марку Мессье (1994, 3 шайбы в ворота «Нью-Джерси» в шестом матче финала конференции – 4:2 после 1:2 в третьем периоде) и Уэйну Гретцки (1997, 3 шайбы в ворота «Флориды» в четвертом матче 1-го раунда – 3:2, все во втором периоде). 

Кроме того, Крайдер – третий игрок в истории клуба, сделавший хет-трик в матче, в котором команда могла закрыть серию. Ранее это удалось Стиву Викерсу (1973) и Майку Гартнеру (1990). 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пожурил я Криса в своём аккаунте, что он больше по интервью сейчас, чем по игре и он дал мне прикурить, как и многим другим сомневающимся в нем, чему я несказанно рад! Сегодня Крис Крайдер был просто монстр и три шайбы в третьем периоде, это не только рекорд, а что гораздо важнее то, что Крис просто перевернул эту игру с ног на голову или наоборот, кому как удобно, просто взял и выиграл этот матч и эту серию с Каролиной со своими товарищами по команде конечно!!! Крис Крайдер и Рейнджеры из Нью-Йорка!!!🔥👏👏👏
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий