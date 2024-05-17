Крайдер сделал хет-трик в 3-м периоде 6-го матча серии с «Каролиной». Он забросил 3 шайбы подряд – стало 4:3 после 1:3
Крис Крайдер сделал хет-трик в 3-м периоде 6-го матча серии с «Каролиной».
Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (5:3, 4-2).
В 10 играх в текущем плей-офф на счету 33-летнего американца стало 10 (7+3) очков.
Крайдер забросил 3 шайбы в третьем периоде, сделав счет 4:3 после 1:3. Он стал третьим игроком в истории «Рейнджерс» с 3 голами за один период в матче плей-офф.
Нападающий присоединился к Марку Мессье (1994, 3 шайбы в ворота «Нью-Джерси» в шестом матче финала конференции – 4:2 после 1:2 в третьем периоде) и Уэйну Гретцки (1997, 3 шайбы в ворота «Флориды» в четвертом матче 1-го раунда – 3:2, все во втором периоде).
Кроме того, Крайдер – третий игрок в истории клуба, сделавший хет-трик в матче, в котором команда могла закрыть серию. Ранее это удалось Стиву Викерсу (1973) и Майку Гартнеру (1990).