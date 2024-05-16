Вяльбе о нейтральном статусе: «Спортсмен занимается любимым делом и может соревноваться внутри страны. Ребята, которые лежат в окопе, любимой работы сейчас не имеют»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Путин Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о требованиях МОК для получения нейтрального статуса.

«Если ты на самом деле собираешься здесь жить дальше, то, мне кажется, ты должен миллион раз подумать, миллион раз перечитать эту декларацию.

Если она реально направлена на то, что ты должен соблюдать какие-то правила, которые есть на Олимпиаде… Которая общая для всех – русских, американцев, европейцев – значит, все нормально.

Но если в некой бумаге будет написано, какое у тебя отношение к СВО или к президенту страны, или чей Крым… Мне кажется, любому спортсмену надо, может, не миллион, а миллион один раз подумать.

Мы всегда у них люди второго сорта, или что они там себе еще выдумывают. Последние два года это превзошло все ожидания. Но русский человек всегда был силен, когда его пытаются совсем зажать. И вот сейчас это сила духа человека…

Да, я понимаю, спортсмен жизнь отдал – с 8, с 9, кто-то с 5 лет занимается спортом. Но он занимается любимым делом, за это получает зарплату, ездит на сборы, имеет возможность соревноваться, пускай даже внутри страны. А ребята, которые лежат в окопе, они своей любимой работы, возможно, сейчас не имеют. Они защищают нас. Мне кажется, нам нужно это понимать и быть сплоченными.

Многие говорят, что президент страны сказал: каждый должен сам решить. Но президент страны по-другому и не может сказать, он никогда у нас не был ни диктатором, ни каким-то человеком, который будет запрещать. Каждый для себя должен реально определиться сам.

Либо я считаю, что если я не еду на Олимпиаду, моя жизнь на этом закончилась. Либо подумать о том, что благодаря тем ребятам, которые находятся на СВО, ты можешь заниматься любимым делом», – сказала Вяльбе в интервью Андрею Романову. 

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23 комментария
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К Вяльбе у всех есть только один вопрос.Почему ее сын не лежит в окопе,а занимается бизнесом?
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Почему то нет сомнений, что скоро будет очень приличный поток по настоящему перспективных молодых спортсменов, которые будут менять спортивное гражданство.
Каждая река начинается с маленького ручейка.
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а в рекламе говорят, что это хорошая и престижная работа, с новым кругом друзей и перспектив как в настоящем, так и в будущем. и баннеры по всей стране с призывами, присоединяйтесь к своим , доблесть и мужество!
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+10
Ответ Игорь Сочнов
К Вяльбе у всех есть только один вопрос.Почему ее сын не лежит в окопе,а занимается бизнесом?
он с лыжами в окоп не помещается , поэтому не взяли , бронь, пока не научится лыжи снимать.
+8
0
+8
вот это она намахнула вечерком, нам с вами разгребать до утра😂😂😂
+6
-1
+5
Ответ Leser
Комментарий удален модератором
Клятые рептилойды и марсиане загнали их в окопы
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0
+5
Ребята в окопах не любят защищать Родину? Иноагентством попахивает...
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему то нет сомнений, что скоро будет очень приличный поток по настоящему перспективных молодых спортсменов, которые будут менять спортивное гражданство. Каждая река начинается с маленького ручейка.
Топы не сменят, их кормят слаще, чем раньше.
+3
0
+3
Защищают Родину на территории другого государства... Напав на него
+3
-1
+2
Ответ selso99
Топы не сменят, их кормят слаще, чем раньше.
Я про молодых - типа юниоров. У нас ведь раньше было очень много европейских и мировых чемпионов среди юниоров и молодёжи.
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0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Почему то нет сомнений, что скоро будет очень приличный поток по настоящему перспективных молодых спортсменов, которые будут менять спортивное гражданство. Каждая река начинается с маленького ручейка.
Понимание "перспектив" уже приходит. Только тут еще и смелость нужна плюс какие-то связи.
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Ответ Мистер Блин
вот это она намахнула вечерком, нам с вами разгребать до утра😂😂😂
То-ли у неё пятница чуть раньше наступила, то-ли лыжи не еду весной по асфальту.
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Комментарий удален модератором
Ответ Игорь Сочнов
К Вяльбе у всех есть только один вопрос.Почему ее сын не лежит в окопе,а занимается бизнесом?
Он эстонец
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Ответ Atsuktuvas
Понимание "перспектив" уже приходит. Только тут еще и смелость нужна плюс какие-то связи.
Так возникнут так называемые агенты.
Свято место пусто не бывает.
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Ответ selso99
Юниоры да, но это отложенный эффект.
Так топы в отсутствии соревновательного международного опыта за 2-3 года превратятся в ничто,
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Я про молодых - типа юниоров. У нас ведь раньше было очень много европейских и мировых чемпионов среди юниоров и молодёжи.
Юниоры да, но это отложенный эффект.
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Ты какое отношение имеешь к людям, которые участвуют в СВО? Сколько можно спекулировать на этой теме? Какого хрена ты постоянно суешься со своими принципами? Это вообще не твоё дело. Олимпиада предстоит летняя.
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Специально сейчас глянуть это интервью на Ютуб, просто "В мире животных" right version... Понятно почему там отключены комментарии.
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Спорное утверждение. Там полно тех, для кого это любимая работа
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Почему человеку, говорящему правду, нужно о чем-то подумать???
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