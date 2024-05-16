Вяльбе о нейтральном статусе: «Спортсмен занимается любимым делом и может соревноваться внутри страны. Ребята, которые лежат в окопе, любимой работы сейчас не имеют»

Елена Вяльбе высказалась о требованиях МОК для получения нейтрального статуса.

«Если ты на самом деле собираешься здесь жить дальше, то, мне кажется, ты должен миллион раз подумать, миллион раз перечитать эту декларацию.

Если она реально направлена на то, что ты должен соблюдать какие-то правила, которые есть на Олимпиаде… Которая общая для всех – русских, американцев, европейцев – значит, все нормально.

Но если в некой бумаге будет написано, какое у тебя отношение к СВО или к президенту страны, или чей Крым… Мне кажется, любому спортсмену надо, может, не миллион, а миллион один раз подумать.

Мы всегда у них люди второго сорта, или что они там себе еще выдумывают. Последние два года это превзошло все ожидания. Но русский человек всегда был силен, когда его пытаются совсем зажать. И вот сейчас это сила духа человека…

Да, я понимаю, спортсмен жизнь отдал – с 8, с 9, кто-то с 5 лет занимается спортом. Но он занимается любимым делом, за это получает зарплату, ездит на сборы, имеет возможность соревноваться, пускай даже внутри страны. А ребята, которые лежат в окопе, они своей любимой работы, возможно, сейчас не имеют. Они защищают нас. Мне кажется, нам нужно это понимать и быть сплоченными.

Многие говорят, что президент страны сказал: каждый должен сам решить. Но президент страны по-другому и не может сказать, он никогда у нас не был ни диктатором, ни каким-то человеком, который будет запрещать. Каждый для себя должен реально определиться сам.

Либо я считаю, что если я не еду на Олимпиаду, моя жизнь на этом закончилась. Либо подумать о том, что благодаря тем ребятам, которые находятся на СВО, ты можешь заниматься любимым делом», – сказала Вяльбе в интервью Андрею Романову.