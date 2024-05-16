Олимпиада-2024 принесет Парижу от 6,7 до 11,1 миллиарда евро экономической выгоды

Теги МОК Париж-2024 деньги Легкая атлетика

МОК опубликовал результаты исследований экономистов по Олимпиаде-2024.

Согласно независимой экспертизе, Игры в Париже принесут региону чистую экономическую выгоду в размере от 6,7 до 11,1 миллиарда евро. Промежуточный сценарий прогнозирует чистый экономический эффект в размере 8,9 миллиарда евро.

Отчет был опубликован Центром права и экономики спорта (CDES) Университета Лиможа – исследовательского института во Франции, специализирующегося на экономических и правовых аспектах спорта.

Чистый эффект, охватывающий период с 2018 по 2034 год, обусловлен вливанием внешних экономических ресурсов в регион Иль-де-Франс, чего не произошло бы без проведения Олимпиады.

Ожидается, что во время Игр от 2,3 до 3,1 миллиона туристов посетят Париж в связи с соревнованиями, около 64% из них – французы. По данным Парижского управления по туризму, туристы, которые приедут в столицу во время Игр (с билетами на соревнования или без них), потратят около 2,6 миллиарда евро.

Большая часть частного финансирования Игр-2024 в размере 7 миллиардов евро поступает от медиаправ, спонсоров, продажи билетов и от частных инвестиций в долгосрочные инфраструктурные проекты, а также включает вклад МОК в размере 1,7 миллиарда долларов.

Государственное финансирование составляет 3 миллиарда евро и в основном покрывает проекты, направленные на удовлетворение долгосрочных потребностей местных сообществ. Подсчитано, что на каждый евро государственных расходов приходится 3 евро экономической прибыли.

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23 комментария
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Ответ Вадим Сидоров
Выгоды??? Т.е не прибыли Выгода - довольно размытое понятие.
Нет ничего размытого в терминах net economic benefits / чистый экономический эффект, это обычно на первом курсе экономических факультетов уже узнают.
А твоя "прибыль" для оценки эффекта для региона как раз не имеет смысла.
+20
-1
+19
олимпиаду в плюс проводить? позорники какие
+18
-4
+14
Как то неправильно всё у них. Видимо, не учли успешный опыт сочинской олимпиады
+9
-3
+6
Ответ ДудьСдулся
Если отдельные нехорошие люди не устроят там Мюнхен...
Олимпиада в первую очередь праздник (хорошо помню по Сочи). Надеюсь, такое не произойдет
+5
-1
+4
Выгоды??? Т.е не прибыли
Выгода - довольно размытое понятие.
+9
-6
+3
А говорили, что убыточной она будет))
+5
-2
+3
Если отдельные нехорошие люди не устроят там Мюнхен...
+11
-9
+2
сочи в шоки
+2
0
+2
Ответ Юрий Плотников
160 тыс вчера на ЦСКА было? (
Всего 50. Что в 2,5 раза больше проданных на игры бриксиков. А 160 к чему? По вашей логике речь надо вести о 200. Хотя на оставшиеся 3 матча зенита, может и осталось 160000.

https://m.sports.ru/football/1116071647-50-115-chelovek-posetili-igru-zenit-czska-v-kubke-bolshe-v-etom-sezone.html?
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Ну если подсчитать все деньги за шешнадцать лет - конечно. Только после чего то - не значит в следствие
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Ответ адекват
А говорили, что убыточной она будет))
По нашему тв?))))
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Ответ адекват
А говорили, что убыточной она будет))
Для Рио насколько помню была убыточной
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Ответ Юрий Плотников
160 тыс вчера на ЦСКА было? (
Миллионов.
Это Питер, там система рекордов по посещаемости работает.
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Ответ Олег Кучтраев
Ну если подсчитать все деньги за шешнадцать лет - конечно. Только после чего то - не значит в следствие
А как вы себе это представляете? Что потратили условные два миллиарда на Олимпиаду, и сразу после Олимпиады уже вышли в плюс?
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Ответ Ursu Evghenii
А как вы себе это представляете? Что потратили условные два миллиарда на Олимпиаду, и сразу после Олимпиады уже вышли в плюс?
от Сочи этого все требовали
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Ответ Олег Кучтраев
Ну если подсчитать все деньги за шешнадцать лет - конечно. Только после чего то - не значит в следствие
Я вот работаю в компании, которая имеет бизнес в Париже. И мы планируем рост прибыли в период Олимпиады за счет большого количества туристов. На эту прибыль мы планируем выдать в конце года бонусы французским сотрудникам и еще улучшить им офис. Вот и экономический эффект. Без Олимпиады это были бы другие сроки по росту.
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