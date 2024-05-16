Олимпиада-2024 принесет Парижу от 6,7 до 11,1 миллиарда евро экономической выгоды

МОК опубликовал результаты исследований экономистов по Олимпиаде-2024.

Согласно независимой экспертизе, Игры в принесут региону чистую экономическую выгоду в размере от 6,7 до 11,1 миллиарда евро. Промежуточный сценарий прогнозирует чистый экономический эффект в размере 8,9 миллиарда евро.

Отчет был опубликован Центром права и экономики спорта (CDES) Университета Лиможа – исследовательского института во Франции, специализирующегося на экономических и правовых аспектах спорта.

Чистый эффект, охватывающий период с 2018 по 2034 год, обусловлен вливанием внешних экономических ресурсов в регион Иль-де-Франс, чего не произошло бы без проведения Олимпиады.

Ожидается, что во время Игр от 2,3 до 3,1 миллиона туристов посетят Париж в связи с соревнованиями, около 64% из них – французы. По данным Парижского управления по туризму, туристы, которые приедут в столицу во время Игр (с билетами на соревнования или без них), потратят около 2,6 миллиарда евро.

Большая часть частного финансирования Игр-2024 в размере 7 миллиардов евро поступает от медиаправ, спонсоров, продажи билетов и от частных инвестиций в долгосрочные инфраструктурные проекты, а также включает вклад в размере 1,7 миллиарда долларов.

Государственное финансирование составляет 3 миллиарда евро и в основном покрывает проекты, направленные на удовлетворение долгосрочных потребностей местных сообществ. Подсчитано, что на каждый евро государственных расходов приходится 3 евро экономической прибыли.