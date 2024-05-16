Олимпиада-2024 принесет Парижу от 6,7 до 11,1 миллиарда евро экономической выгоды
МОК опубликовал результаты исследований экономистов по Олимпиаде-2024.
Согласно независимой экспертизе, Игры в Париже принесут региону чистую экономическую выгоду в размере от 6,7 до 11,1 миллиарда евро. Промежуточный сценарий прогнозирует чистый экономический эффект в размере 8,9 миллиарда евро.
Отчет был опубликован Центром права и экономики спорта (CDES) Университета Лиможа – исследовательского института во Франции, специализирующегося на экономических и правовых аспектах спорта.
Чистый эффект, охватывающий период с 2018 по 2034 год, обусловлен вливанием внешних экономических ресурсов в регион Иль-де-Франс, чего не произошло бы без проведения Олимпиады.
Ожидается, что во время Игр от 2,3 до 3,1 миллиона туристов посетят Париж в связи с соревнованиями, около 64% из них – французы. По данным Парижского управления по туризму, туристы, которые приедут в столицу во время Игр (с билетами на соревнования или без них), потратят около 2,6 миллиарда евро.
Большая часть частного финансирования Игр-2024 в размере 7 миллиардов евро поступает от медиаправ, спонсоров, продажи билетов и от частных инвестиций в долгосрочные инфраструктурные проекты, а также включает вклад МОК в размере 1,7 миллиарда долларов.
Государственное финансирование составляет 3 миллиарда евро и в основном покрывает проекты, направленные на удовлетворение долгосрочных потребностей местных сообществ. Подсчитано, что на каждый евро государственных расходов приходится 3 евро экономической прибыли.
А твоя "прибыль" для оценки эффекта для региона как раз не имеет смысла.
Выгода - довольно размытое понятие.
https://m.sports.ru/football/1116071647-50-115-chelovek-posetili-igru-zenit-czska-v-kubke-bolshe-v-etom-sezone.html?
Это Питер, там система рекордов по посещаемости работает.