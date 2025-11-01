Дмитрий Сенников: «Краснодар» с опаской играет с сильными командами. «Спартак» может преподнести сюрприз»

Дмитрий Сенников: «Краснодар» с опаской играет с сильными командами.

Дмитрий Сенников высказался в преддверии воскресного матча РПЛ «Краснодар» – «Спартак».

«Спартак» может неожиданно показать хорошую игру. «Краснодар» же более стабильный. Команда проиграла «Локомотиву», «Зениту», с сильными командами «Краснодар» играет с опаской. Может, не хватает сил.

Игра будет очень интересной. Конечно, «быки» по всем показателям выглядят фаворитами. Но «Спартак» может преподнести сюрприз», — сказал экс-игрок «Локомотива».