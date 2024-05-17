«Ванкувер» одолел «Эдмонтон» (3:2) и повел в серии со счетом 3-2. Миллер забил победный гол в 5-м матче на 59:27

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Джей Ти Миллер Элиас Петтерссон Хоккей

«Ванкувер» одолел «Эдмонтон» (3:2) в 5-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Кэнакс» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Эдмонтоне 18 мая (начало по московскому времени – 19 мая в 03:00). 

Победу «косаткам» сегодня принес гол Джей Ти Миллера, отличившегося на 59:27 – за 33 секунды до завершения третьего периода. 

Форвард был признан первой звездой встречи. На его счету 12 (3+9) очков в 11 играх в текущем плей-офф при полезности «+7». 

Второй звездой был признан форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, выступивший одним из ассистентов при решающей шайбе. 

8 комментариев
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Ответочка на гол Бушара в предыдущем матче
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Ванкувер с победой! А у нефти как всегда. Все стабильно. Опять провал в обороне - гол.😂
Ну не выигрывают Кубок с только двумя топ игроками и дырявой обороной.
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+5
Похоже, Нефть еще 10 лет будет вылетать во втором раунде, в попытках взять чашку без защиты и вратарей
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Ванкувер с победой! Нефть немного подешевела и это хорошо!
+4
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It s Miller time
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сам лично все испортил. На пол-секунды из борьбы выключился - и привет. Сейчас вы Скиннера обратно и звенья переставите. Может быть на этот раз поможет.
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Ответ Maxim Shumov
Похоже, Нефть еще 10 лет будет вылетать во втором раунде, в попытках взять чашку без защиты и вратарей
Вот только Драз с Макди долго ждать не будут и слиняют.
Поэтому нефти очень важно в этом сезоне выйти в финал конфы, чтобы они поверили в возможность выиграть КС и продлить свои истекающие контракты (у одного до 2025, у другого до 2026).
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