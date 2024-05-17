«Ванкувер» одолел «Эдмонтон» (3:2) и повел в серии со счетом 3-2. Миллер забил победный гол в 5-м матче на 59:27

«Ванкувер» одолел «Эдмонтон» (3:2) в 5-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Кэнакс» ведут в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Эдмонтоне 18 мая (начало по московскому времени – 19 мая в 03:00).

Победу «косаткам» сегодня принес гол Джей Ти Миллера, отличившегося на 59:27 – за 33 секунды до завершения третьего периода.

Форвард был признан первой звездой встречи. На его счету 12 (3+9) очков в 11 играх в текущем плей-офф при полезности «+7».

Второй звездой был признан форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, выступивший одним из ассистентов при решающей шайбе.