«Ростов» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 20:15
«Ростов» примет «Акрон» в 14-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Ростов Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 14 тур
1 ноября 17:15, Ростов Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
