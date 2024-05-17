Подколзин дебютировал в плей-офф НХЛ в 5-м матче серии с «Эдмонтоном» и сделал 4 хита за 7:47. Михеев не сыграл из-за травмы

Василий Подколзин дебютировал в плей-офф НХЛ в 5-м матче серии с «Эдмонтоном».

« » обыграл «Ойлерс» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:2, 3-2).

Форвард Илья Михеев, не набравший очков в 10 играх в текущем плей-офф, не сыграл из-за травмы, характер которой не разглашается.

Форвард «Кэнакс» дебютировал в плей-офф в этой встрече.

22-летний россиянин (7:47, «+1») отметился 4 силовыми приемами, 1 броском, 1 блоком и 1 перехватом.