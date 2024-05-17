Подколзин дебютировал в плей-офф НХЛ в 5-м матче серии с «Эдмонтоном» и сделал 4 хита за 7:47. Михеев не сыграл из-за травмы

Теги травмы Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Илья Михеев Василий Подколзин Хоккей

Василий Подколзин дебютировал в плей-офф НХЛ в 5-м матче серии с «Эдмонтоном».

«Ванкувер» обыграл «Ойлерс» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:2, 3-2). 

Форвард Илья Михеев, не набравший очков в 10 играх в текущем плей-офф, не сыграл из-за травмы, характер которой не разглашается. 

Форвард «Кэнакс» Василий Подколзин дебютировал в плей-офф НХЛ в этой встрече.

22-летний россиянин (7:47, «+1») отметился 4 силовыми приемами, 1 броском, 1 блоком и 1 перехватом. 

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4 комментария
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Ответ Максим Седов
Вы что, Подколзин это "русский МакДэвид" (С) Роман Ротенберг.
Поскольку сегодня оба не набрали очков, сравнение как никогда актуально)
+8
-1
+7
Подколзин конечно незаметен, но недооценен
+6
-2
+4
Вы что, Подколзин это "русский МакДэвид" (С) Роман Ротенберг.
+5
-4
+1
Неплохо для дебюта(победа команды). Правда совсем мало времени сыграл Вася
+2
-2
0
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