Подколзин дебютировал в плей-офф НХЛ в 5-м матче серии с «Эдмонтоном» и сделал 4 хита за 7:47. Михеев не сыграл из-за травмы
Василий Подколзин дебютировал в плей-офф НХЛ в 5-м матче серии с «Эдмонтоном».
«Ванкувер» обыграл «Ойлерс» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:2, 3-2).
Форвард Илья Михеев, не набравший очков в 10 играх в текущем плей-офф, не сыграл из-за травмы, характер которой не разглашается.
Форвард «Кэнакс» Василий Подколзин дебютировал в плей-офф НХЛ в этой встрече.
22-летний россиянин (7:47, «+1») отметился 4 силовыми приемами, 1 броском, 1 блоком и 1 перехватом.