«Атлетик» заменил вратаря Симона на 61-й минуте матча с «Сельтой», чтобы помочь ему выиграть «Трофей Саморы». Баски дважды пропустили и проиграли после этого

«Атлетик» заменил вратаря, чтобы не испортить ему статистику пропущенных.

Клуб из потерпел выездное поражение от «Сельты» со счетом 1:2 в 36-м туре .

На 61-й минуте гости заменили вратаря при счете 1:0 в свою пользу – вместо вышел Хулен Агирресабала. Он пропустил голы на 68-й и 71-й минутах.

Считается, что эту замену «Атлетик» произвел для того, чтобы Симон выиграл «Трофей Саморы» – приз лучшему вратарю сезона в Ла Лиге. Он вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.

Вратарю засчитывается проведенный матч, если он отыграет не менее 60 минут.

Главный тренер «Атлетика» прокомментировал эту замену.

«У нас два отличных вратаря, и оба могут сыграть. Мне нечего комментировать. Эта замена – такая же, как и любая другая. Так обычно не делают? Что ж, мы сделали», – сказал Вальверде.

Унаи Симон лидирует в списке претендентов на «Трофей Саморы» – он пропускает в среднем 0,94 гола за матч (33 мяча за 35 игр). Следом идут из «Реал Сосьедад» (1,03), Марк-Андре тер Стеген из «Барселоны» (1,04) и Георгий Мамардашвили из «Валенсии» (1,06).

Отметим, что вратарь «Реала» Андрей Лунин пропускает в среднем 0,6 гола за матч, но не сможет получить этот приз, так как на его счету будет меньше 28 игр в Ла Лиге за сезон.