«Атлетик» заменил вратаря Симона на 61-й минуте матча с «Сельтой», чтобы помочь ему выиграть «Трофей Саморы». Баски дважды пропустили и проиграли после этого

Теги Барселона Валенсия Атлетик Реал Сосьедад Эрнесто Вальверде Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Унаи Симон Алекс Ремиро Георгий Мамардашвили Футбол

«Атлетик» заменил вратаря, чтобы не испортить ему статистику пропущенных.

Клуб из Бильбао потерпел выездное поражение от «Сельты» со счетом 1:2 в 36-м туре Ла Лиги.

На 61-й минуте гости заменили вратаря при счете 1:0 в свою пользу – вместо Унаи Симона вышел Хулен Агирресабала. Он пропустил голы на 68-й и 71-й минутах.

Считается, что эту замену «Атлетик» произвел для того, чтобы Симон выиграл «Трофей Саморы» – приз лучшему вратарю сезона в Ла Лиге. Он вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру. 

Вратарю засчитывается проведенный матч, если он отыграет не менее 60 минут. 

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал эту замену. 

«У нас два отличных вратаря, и оба могут сыграть. Мне нечего комментировать. Эта замена – такая же, как и любая другая. Так обычно не делают? Что ж, мы сделали», – сказал Вальверде. 

Унаи Симон лидирует в списке претендентов на «Трофей Саморы» – он пропускает в среднем 0,94 гола за матч (33 мяча за 35 игр). Следом идут Алекс Ремиро из «Реал Сосьедад» (1,03), Марк-Андре тер Стеген из «Барселоны» (1,04) и Георгий Мамардашвили из «Валенсии» (1,06). 

Отметим, что вратарь «Реала» Андрей Лунин пропускает в среднем 0,6 гола за матч, но не сможет получить этот приз, так как на его счету будет меньше 28 игр в Ла Лиге за сезон. 

24 комментария
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Сельта тоже молодцы до 60-й не забивали ))))
+113
-1
+112
Кадис, который бьется за выживание с Сельтой: 🗿
+58
-3
+55
Ответ T622222
Сельта тоже молодцы до 60-й не забивали ))))
Сельте отдельный респект. Борются за выживание, но помогли Унаи Симону)
+44
0
+44
Как знали, как чувствовали)
+19
-4
+15
Сейчас школьники так делают,если к концу четверти в среднем выводится «четверка» то под благовидным предлогом пропускают пару завершающих четверть занятий,что-бы не получить "тройку" и не испортить себе четвертную оценку
+16
-1
+15
Ответ ДудьСдулся
С математикой у них всё хорошо! Как там с футболом?
кубок взяли
+6
0
+6
Атлетик уже вряд ли кто-то скинет с 5 места, выше тоже не поднимутся, могут себе позволить такие выкрутасы
+5
0
+5
ох уж это испания сколько не смотрю вечно в конце чемпионата договорняки гоняют,то барса помню депортиво помогла остаться в последнем туре, то теперь баски красиво с сельтой сделали и вратарь не пропустил и сельта с тремя очками
+4
0
+4
Ответ T622222
Сельта тоже молодцы до 60-й не забивали ))))
Ну дали шанец парняге😄
+3
0
+3
С математикой у них всё хорошо!
Как там с футболом?
+2
0
+2
Ответ ДудьСдулся
С математикой у них всё хорошо! Как там с футболом?
Главное что у Сельты с математикой порядок! Не дай бог раньше решили бы забить!
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Один только вопрос: почему изначально не выпустили резервного вратаря? Или для получения приза требуется принять участие в определенном количестве матчей? Странное решение
Написано же, чтобы матч засчитали надо 60 минут в раме отстоять
+1
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Ответ Three Days Grace
Кадис, который бьется за выживание с Сельтой: 🗿
можно подумать, соперники Кадиса без замен играют основой все матчи и не выпускают молодёжь в концовке
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Ответ Three Days Grace
Кадис, который бьется за выживание с Сельтой: 🗿
Есть такой момент..
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Ответ JENNINGS
Как знали, как чувствовали)
И это ни в коем случае не договорняк! Просто предчувствие ;)
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Ответ T622222
Сельта тоже молодцы до 60-й не забивали ))))
Возможно, они договорились?
Но нет, так же не бывает, фейр плей, высокая культура и люди со светлыми лицами
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Замысловатый договорняк
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Интересно,кто-то поднял 💸 на этом 🤔
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Дичь какая то.
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