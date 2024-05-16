Мостовой о Станковиче в «Спартаке»: «Хороший выбор, человек футбольный. Хоть не по объявлению взяли, как недавно. Надеюсь, меня пригласят в его штаб»
Александр Мостовой высказался о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».
До назначения в московский клуб 45-летний сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош». В качестве футболиста он выступал за «Интер», «Лацио» и «Звезду».
«Ну что, я считаю, что это хороший выбор! Наконец-то на языке футбола можно с людьми разговаривать.
В прошлом он сильный футболист, думаю, язык наш понимает немного. Главное – человек футбольный. Хоть не по объявлению взяли тренера, как совсем недавно было. Этот человек играл 20 лет в футбол на высочайшем уровне! Какие могут быть претензии? За это «Спартак» можно похвалить – футбольной головой начали думать.
Понятно, что его приход – это не гарант того, что они всех громить будут, ведь играют в футбол футболисты.
Надеюсь, меня пригласят в его тренерский штаб (улыбается). Я оцениваю его назначение профессионально – по-футбольному», – заявил бывший игрок «Спартака».
Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых. Исполняющим обязанности тренера был назначен Владимир Слишкович.
💣 «Спартак» возглавит экс-хавбек «Интера» Станкович. Контракт – на два года
Работать - можно)))
Они на пранкера Вована нарвались.