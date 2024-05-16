Мостовой о Станковиче в «Спартаке»: «Хороший выбор, человек футбольный. Хоть не по объявлению взяли, как недавно. Надеюсь, меня пригласят в его штаб»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой высказался о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».

До назначения в московский клуб 45-летний сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош». В качестве футболиста он выступал за «Интер», «Лацио» и «Звезду».

«Ну что, я считаю, что это хороший выбор! Наконец-то на языке футбола можно с людьми разговаривать.

В прошлом он сильный футболист, думаю, язык наш понимает немного. Главное – человек футбольный. Хоть не по объявлению взяли тренера, как совсем недавно было. Этот человек играл 20 лет в футбол на высочайшем уровне! Какие могут быть претензии? За это «Спартак» можно похвалить – футбольной головой начали думать.

Понятно, что его приход – это не гарант того, что они всех громить будут, ведь играют в футбол футболисты.

Надеюсь, меня пригласят в его тренерский штаб (улыбается). Я оцениваю его назначение профессионально – по-футбольному», – заявил бывший игрок «Спартака».

Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых. Исполняющим обязанности тренера был назначен Владимир Слишкович.

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53 комментария
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Царь дал добро!
Работать - можно)))
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Ну надо же. Самому царю угодили.
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Ответ Игорь Колеганов
кем интересно? вот кем можно взять мостового? а вдруг он гений? любопытно! хоть бы взяли)
Тренером по чеканке.
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Царь удовлетворение испытывать изволит весьма немалое от назначения такого. Так же Его Величество выражает милость оказать всякую помощь, ежели таковая будет потребна.
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Зачем? Теперь есть человек который умеет чеканить и обладает футбольной походкой
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Ключевая фраза, надеюсь меня пригласят в штаб.
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кем интересно? вот кем можно взять мостового? а вдруг он гений? любопытно! хоть бы взяли)
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Мостовой спустя полгода: "Да кто его вообще позвал? Ну подумаешь в футбол играл, это разве гарантия? Сколько хороших футболистов не стали хорошими тренерами? Зачем вообще звать иностранцев, у нас что своих великих футболистов нет? Вот я например! "
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Ответ WizerionII
Ну надо же. Самому царю угодили.
это не настоящий Царь был.
Они на пранкера Вована нарвались.
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Ну вот, Деян получил благословение от Царя
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И чеканить умеет добавил Мостовой
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Ответ Олег25
Ключевая фраза, надеюсь меня пригласят в штаб.
в штаб из веток опиленного дерева🤣🤣
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Блен, Мостовому надо было всех затроллить и сказать что-нибудь вроде: "Игровая карьера это, конечно, хорошо, но она совсем ещё не означает, что человек хороший тренер"
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Не нашел к чему придраться :))
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Ответ Игорь Колеганов
кем интересно? вот кем можно взять мостового? а вдруг он гений? любопытно! хоть бы взяли)
Так понятно кем, царем)
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Одобрено. Работаем
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Передайте Деяну пусть берёт - он в каждой бочке затычка
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Фууууух
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"В футбол-то Станкович играл, и прекрасно, но вот спартаковского духа в нём нет" - Мостовой по осени.
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Ну если больше его начеканишь, да и пройдешься поубедительнее, то шансы есть
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Ну это до первого тура:))
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Ответ Caniball
Царь дал добро! Работать - можно)))
только если с Мостовым в тренерском штабе
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Ответ Игорь Колеганов
кем интересно? вот кем можно взять мостового? а вдруг он гений? любопытно! хоть бы взяли)
Шутом
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Царь набивается в помощники, совсем обнищал
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эх Саша,Саша...какие были изначально устремления...а теперь согласен на роль обычного штабного )))
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А что Мост знает сербский или итальянский?!? Ему надо было не критиковать Абаскаля а к нему проситься помощником
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Надо пригласить Мостового на тренировку - кто кого перечеканит.
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Станкович физрук. Ничего хорошего не будет. Футболисты с именем,типа Лаудрупа игроков меряют по себе,надеются на ответственное отношение. А у нас помимо того,что уровень мастерства низкий,так еще и на тренировках не утруждаются. Будет фиаско.
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прочитав последнее предложение , Станкович подавился😂😂😂
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Саня !!! Ждем в штабе )))
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