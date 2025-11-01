Шнякин о новом контракте «Матч ТВ» с РПЛ: «На канале собраны опытнейшие профи, при которых показ нашего футбола вышел на принципиально новый уровень»
Дмитрий Шнякин: показ РПЛ на «Матч ТВ» вышел на принципиально новый уровень.
Дмитрий Шнякин оценил продолжение сотрудничества между «Матч ТВ» и Мир РПЛ.
«Жаль, что я и мои друзья-коллеги не могут комментить еарокубки (компенсирую это регулярными комментариями ЛЧ в барах, приходите). Но рад за других приятелей-комментаторов. Есть конкуренция – есть жизнь на спортивном ТВ.
Вот пришла новость о том, что РПЛ остается на «Матче». Ну и прекрасно: на нашем канале собраны опытнейшие профи, при которых показ нашего футбола вышел на принципиально новый уровень.
Можно рассматривать так: «Газпром» тут выиграл у «Сбербанка». Ок, разборки госкорпораций. А можно и так оценить: опыт выиграл, признанное качество, а не просто амбиции», – написал комментатор «Матч ТВ».
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2708 голосов
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости