Шнякин о новом контракте «Матч ТВ» с РПЛ: «На канале собраны опытнейшие профи, при которых показ нашего футбола вышел на принципиально новый уровень»

Дмитрий Шнякин: показ РПЛ на «Матч ТВ» вышел на принципиально новый уровень.

Дмитрий Шнякин оценил продолжение сотрудничества между «Матч ТВ» и Мир РПЛ.

«Жаль, что я и мои друзья-коллеги не могут комментить еарокубки (компенсирую это регулярными комментариями ЛЧ в барах, приходите). Но рад за других приятелей-комментаторов. Есть конкуренция – есть жизнь на спортивном ТВ.

Вот пришла новость о том, что РПЛ остается на «Матче». Ну и прекрасно: на нашем канале собраны опытнейшие профи, при которых показ нашего футбола вышел на принципиально новый уровень.

Можно рассматривать так: «Газпром» тут выиграл у «Сбербанка». Ок, разборки госкорпораций. А можно и так оценить: опыт выиграл, признанное качество, а не просто амбиции», – написал комментатор «Матч ТВ».