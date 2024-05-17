«Рейнджерс» вышли в финал конференции во 2-й раз за 3 года и сыграют с «Флоридой» или «Бостоном»
«Рейнджерс» вышли в финал Восточной конференции во 2-й раз за 3 года.
«Рейнджерс» победили «Каролину» (5:3) в 6-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграли серию со счетом 4-2.
Ньюйоркцы вышли в финал Восточной конференции во второй раз за последние три года – в 2022-м «Рейнджерс» проиграли «Тампе» (2-4).
В финале конференции текущего плей-офф команда Питера Лавиолетта встретится с победителем пары «Флорида» – «Бостон» (3-2).
хет-трик за 9 минут! красава! 💪💪💪