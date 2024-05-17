«Рейнджерс» вышли в финал конференции во 2-й раз за 3 года и сыграют с «Флоридой» или «Бостоном»

Теги Рейнджерс Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» вышли в финал Восточной конференции во 2-й раз за 3 года.

«Рейнджерс» победили «Каролину» (5:3) в 6-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграли серию со счетом 4-2.

Ньюйоркцы вышли в финал Восточной конференции во второй раз за последние три года – в 2022-м «Рейнджерс» проиграли «Тампе» (2-4).

В финале конференции текущего плей-офф команда Питера Лавиолетта встретится с победителем пары «Флорида» – «Бостон» (3-2).

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9 комментариев
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Эх, Каролина, упустила такую возможность сравнять с 0-3
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Отличный результат
+4
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После 2 периода думал,что все кончено.Рейнджеры играли вяло,один Шестеркин держал команду на плаву.Однако,как изменилось все в 3 периоде.
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кто вселился в Крайдера???
хет-трик за 9 минут! красава! 💪💪💪
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пока Каролина💪
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Когда нибудь я перестану позволять какой-то маленькой хоккейной команде влиять на мое психическое здоровье на недели вперед
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Что это вообще было в 3 периоде... Как можно было так развалиться?
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Ответ Shaiba Bash
Эх, Каролина, упустила такую возможность сравнять с 0-3
Немножко не повезло, может быть в другой раз? :-))
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Ответ Марсель Объелся
Когда нибудь я перестану позволять какой-то маленькой хоккейной команде влиять на мое психическое здоровье на недели вперед
Этого не случится никогда, пока ты смотришь хоккей
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