Австрия с голом на 59:59 победила Финляндию на ЧМ-2024, отыгравшись с 0:2. Команда взяла балл против Канады в прошлом матче, отыгравшись с 1:6
Сборная Австрии взяла четыре балла из шести против Финляндии и Канады.
Австрийская команда обыграла сборную Финляндии (3:2) в матче группового этапа ЧМ-2024.
Австрийцы уступали 0:2 уже к девятой минуте первого периода. Первую шайбу команда отыграла на 24-й минуте во втором периоде – забил Марио Хубер.
Еще дважды австрийцы отличились в третьем периоде – на 49-й минуте счет сравнял Тимо Никль.
Победную шайбу команда забила за секунду до завершения третьего периода – на отметке 59:59 забил Бенджамин Баумгартнер.
В прошлом матче сборная Австрии отыгралась с 1:6 в третьем периоде против Канады, проиграв в овертайме 6:7.
Австрия набрала четыре очка в четырех матчах турнира и находится на пятой позиции в группе A.
Но кажется,эта самый значимый успех в истории австрийской сборной.