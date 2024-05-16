Австрия с голом на 59:59 победила Финляндию на ЧМ-2024, отыгравшись с 0:2. Команда взяла балл против Канады в прошлом матче, отыгравшись с 1:6

Сборная Австрии взяла четыре балла из шести против Финляндии и Канады.

Австрийская команда обыграла сборную (3:2) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Австрийцы уступали 0:2 уже к девятой минуте первого периода. Первую шайбу команда отыграла на 24-й минуте во втором периоде – забил Марио Хубер.

Еще дважды австрийцы отличились в третьем периоде – на 49-й минуте счет сравнял Тимо Никль.

Победную шайбу команда забила за секунду до завершения третьего периода – на отметке 59:59 забил Бенджамин Баумгартнер.

В прошлом матче сборная отыгралась с 1:6 в третьем периоде против Канады, проиграв в овертайме 6:7.

Австрия набрала четыре очка в четырех матчах турнира и находится на пятой позиции в группе A.