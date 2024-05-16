Австрия с голом на 59:59 победила Финляндию на ЧМ-2024, отыгравшись с 0:2. Команда взяла балл против Канады в прошлом матче, отыгравшись с 1:6

Теги Сборная Финляндии по хоккею Сборная Австрии по хоккею ЧМ по хоккею Марио Хубер Бенджамин Баумгартнер Тимо Никль Хоккей

Сборная Австрии взяла четыре балла из шести против Финляндии и Канады.

Австрийская команда обыграла сборную Финляндии (3:2) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Австрийцы уступали 0:2 уже к девятой минуте первого периода. Первую шайбу команда отыграла на 24-й минуте во втором периоде – забил Марио Хубер.

Еще дважды австрийцы отличились в третьем периоде – на 49-й минуте счет сравнял Тимо Никль.

Победную шайбу команда забила за секунду до завершения третьего периода – на отметке 59:59 забил Бенджамин Баумгартнер.

В прошлом матче сборная Австрии отыгралась с 1:6 в третьем периоде против Канады, проиграв в овертайме 6:7.

Австрия набрала четыре очка в четырех матчах турнира и находится на пятой позиции в группе A.

16 комментариев
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Просто за 0,2 до конца вырвали матч!!! С детства за Австрию!!!
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Судя по всему, после суперсерии Ромка начал консультировать тренерский штаб Австрии
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Хоккейный Байер из Австрии.
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Подготовка у Австрии была видимо в Леверкузене
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Да что ты черт побери ТАКОЕ
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Финны - единственные пострадавшие от отсутствия сборной России. Теперь ни мотивации, ни медалей не будет)
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Навскидку конечно не припомнить.
Но кажется,эта самый значимый успех в истории австрийской сборной.
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Это праздник !!!
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Австрия так держать 🤘🤘🤘
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Подумал время уже вышло,когда залетела шайба,а здесь ещё и победа 😁
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Чо се!!!
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Чувствую Казахстану капец в отборе на ОИ летом, они нас под орех разделают
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Ответ Bartez1986
Судя по всему, после суперсерии Ромка начал консультировать тренерский штаб Австрии
Хорош!)))
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Чо за монстры такие, я в шоке. То Канаду отделали, теперь умыли Финляндию... и при этом проиграли драной Дании :))
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Весëлые ребята. Молодцы!
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