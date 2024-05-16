Деян Станкович: «Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью легендарного клуба. Самые преданные фанаты в стране соскучились по большим победам»

Деян Станкович прокомментировал назначение главным тренером «Спартака».

«Вы отлично знаете меня из‑за этого гола (демонстрируется гол Станковича с центра поля в ворота «Шальке» в Лиге чемпионов – Sports), из-за многочисленных трофеев, из‑за игр за братскую Сербию на чемпионатах мира и побед со «Звездой» в Белграде.

А я отлично знаю вас. Вы болельщики самого титулованного клуба России. Вы самые преданные фанаты в стране. И вы очень соскучились по большим победам. Вы энергия «Спартака», и всегда ей были.

Я знаю, что такое «Спартак». Великий клуб с великой историей. Большое давление, к которому я давно уже привык.

И я знаю, что должен делать «Спартак». Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву.

Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимум, поддерживать и верить в друг друга. Ради победы в каждом матче.

Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать все, чтобы «Спартак» был лучшим.

Все. Хватит слов. Пора браться за работу. Вперед, «Спартак»!» – говорит Станкович в ролике, выложенном клубом.

Деян Станкович – тренер «Спартака». Зайдет летом, назначили в полной тишине, работал после Черчесова в «Ференцвароше»