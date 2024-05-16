Деян Станкович: «Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью легендарного клуба. Самые преданные фанаты в стране соскучились по большим победам»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Футбол

Деян Станкович прокомментировал назначение главным тренером «Спартака».

«Вы отлично знаете меня из‑за этого гола (демонстрируется гол Станковича с центра поля в ворота «Шальке» в Лиге чемпионов – Sports), из-за многочисленных трофеев, из‑за игр за братскую Сербию на чемпионатах мира и побед со «Звездой» в Белграде.

А я отлично знаю вас. Вы болельщики самого титулованного клуба России. Вы самые преданные фанаты в стране. И вы очень соскучились по большим победам. Вы энергия «Спартака», и всегда ей были.

Я знаю, что такое «Спартак». Великий клуб с великой историей. Большое давление, к которому я давно уже привык.

И я знаю, что должен делать «Спартак». Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву.

Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимум, поддерживать и верить в друг друга. Ради победы в каждом матче.

Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать все, чтобы «Спартак» был лучшим.

Все. Хватит слов. Пора браться за работу. Вперед, «Спартак»!» – говорит Станкович в ролике, выложенном клубом.

Деян Станкович – тренер «Спартака». Зайдет летом, назначили в полной тишине, работал после Черчесова в «Ференцвароше»

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24 комментария
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Вот это бомбануло сегодня инфоповодом
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Прямо дверь с ноги открыл. Мощно
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хорошие слова.достойные.осталось все это подтвердить делом
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Поехали... Удачи!
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Добро пожаловать!
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Ну удачи Деяну, дядька харизматичный, игрок был отличный, для нашего футбола очень хорошо что едут люди с именем
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Зиньковский расстроился
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Ответ Жозе Толиачиньо
Ого, уже тарелку борща навернул Вечером походу в баньку с легендами
Уж лучше так, чем смузи из сельдерея до 2030 года)))
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Удачи и побед тебе, Деян!
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Ответ Caniball
Уж лучше так, чем смузи из сельдерея до 2030 года)))
Смузи из сельдерея уже который год унижает наш любимый Спартак (((
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Для троллей привлекательный заголовок, но если серьёзно, отличные приветственные слова болелам КБ.Деяну искренне успехов.Всегда хочется чтобы у таких в прошлом больших игроков всё получилось в тренерстве и особенно в РПЛ.С нетерпением ждём оценку данного назначения от Мостового и Заремы
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Ответ Bul.Bul
Прямо дверь с ноги открыл. Мощно
Он на тренировках с ноги и пробить может 😅 Зиньковский забегает только так
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Деян был мужиком на поле. Игроком высокого уровня. Менталитет что надо. Любого зазнавшегося игрока Спартака задвинет авторитетом. Может всё таки получится. Скрестим пальцы и пожелаем удачи.
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Ну посмотрим, докажет ли он сам.
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Ответ Николай Бойко
Циклы Спартака становятся всё быстрее. Интересно, сколько он протянет?))
Уволят, если не выиграет предсезонный кубок.
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Удачи конечно
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Не того тренера Ференцвароша назначили в Спартак, подумал Стас
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Опять Царя кинули:(
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