Габи о сверхпубличности Ямаля: «На нем лежит ответственность, и кто-то должен ему помочь, а не пытаться уничтожить»
Габи: кто-то должен помочь Ямалю, а не пытаться уничтожить.
Габи Фернандес оценил поведение и активность Ламина Ямаля в соцсетях.
«Не знаю, есть ли у него что-то экстраординарное, но за пределами поля он двигается быстрее, чем на нем. Он фантастический футболист, но то, что мы видим вокруг него, не идет ему на пользу.
На нем лежит ответственность, и кто-то должен ему помочь, а не пытаться уничтожить», – сказал бывший полузащитник «Атлетико».
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?2967 голосов
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости