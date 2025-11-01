Габи о сверхпубличности Ямаля: «На нем лежит ответственность, и кто-то должен ему помочь, а не пытаться уничтожить»

Габи: кто-то должен помочь Ямалю, а не пытаться уничтожить.

Габи Фернандес оценил поведение и активность Ламина Ямаля в соцсетях.

«Не знаю, есть ли у него что-то экстраординарное, но за пределами поля он двигается быстрее, чем на нем. Он фантастический футболист, но то, что мы видим вокруг него, не идет ему на пользу.

На нем лежит ответственность, и кто-то должен ему помочь, а не пытаться уничтожить», – сказал бывший полузащитник «Атлетико».