Ковач об 1:0 с «Аугсбургом»: «Мы недовольны тем, как владели мячом, но проявили самоотдачу, страсть и настрой»
Нико Ковач: мы проявили самоотдачу, страсть и настрой.
Нико Ковач оценил победу над «Аугсбургом» (1:0) в Бундеслиге.
«Тяжелая игра. Мы знали, что будет сложно против команды, борющейся за выживание. Они особенно мотивированы на матчи в пятницу вечером. Нужно быть эффективными и забивать голы, и сегодня это сработало.
Мы недовольны тем, как владели мячом, но проявили самоотдачу, страсть и настрой», – сказал тренер «Боруссии» Дортмунд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
