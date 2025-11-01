  • Спортс
Ковач об 1:0 с «Аугсбургом»: «Мы недовольны тем, как владели мячом, но проявили самоотдачу, страсть и настрой»

Нико Ковач: мы проявили самоотдачу, страсть и настрой.

Нико Ковач оценил победу над «Аугсбургом» (1:0) в Бундеслиге.

«Тяжелая игра. Мы знали, что будет сложно против команды, борющейся за выживание. Они особенно мотивированы на матчи в пятницу вечером. Нужно быть эффективными и забивать голы, и сегодня это сработало.

Мы недовольны тем, как владели мячом, но проявили самоотдачу, страсть и настрой», – сказал тренер «Боруссии» Дортмунд.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
