Слишкович останется в штабе Станковича в «Спартаке»

Владимир Слишкович продолжит работу в тренерском штабе «Спартака».

Сегодня московский клуб объявил о заключении соглашения с . Контракт с новым главным тренером рассчитан на два года.

Также в « » сообщили, что исполняющий обязанности главного тренера продолжит работу в тренерском штабе клуба.

После 28 туров «Спартак» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Мир с 46 очками.