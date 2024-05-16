Слишкович останется в штабе Станковича в «Спартаке»
Владимир Слишкович продолжит работу в тренерском штабе «Спартака».
Сегодня московский клуб объявил о заключении соглашения с Деяном Станковичем. Контракт с новым главным тренером рассчитан на два года.
Также в «Спартаке» сообщили, что исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович продолжит работу в тренерском штабе клуба.
После 28 туров «Спартак» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Мир РПЛ с 46 очками.
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