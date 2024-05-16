Слишкович останется в штабе Станковича в «Спартаке»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович продолжит работу в тренерском штабе «Спартака».

Сегодня московский клуб объявил о заключении соглашения с Деяном Станковичем. Контракт с новым главным тренером рассчитан на два года.

Также в «Спартаке» сообщили, что исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович продолжит работу в тренерском штабе клуба. 

После 28 туров «Спартак» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Мир РПЛ с 46 очками. 

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22 комментария
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Ответ IlyaGrain
Что теперь скажет Зиньковский?))
Если у Станковича и Амарала мозги, то эту компашку в лице Соболева, Джикии и Зиньковского выпроводят из клуба при первой возможности. С ними никакой тренер не поможет
+36
-5
+31
Что теперь скажет Зиньковский?))
+31
-2
+29
Это хорошо
+20
0
+20
Наверно было бы рискованно назначать Слишковича главным сразу в Спартак.Правильнее ему начать такую карьеру в условных Пари НН.Затем постепенно дорасти до топ-клубов.Теперь побудет в помощниках у Станковича и возможно вскоре куда-то позовут главным, ведь Слишкович себя за последнее время неплохо показал.
+12
-2
+10
Ответ Владимир Л.
Наверно было бы рискованно назначать Слишковича главным сразу в Спартак.Правильнее ему начать такую карьеру в условных Пари НН.Затем постепенно дорасти до топ-клубов.Теперь побудет в помощниках у Станковича и возможно вскоре куда-то позовут главным, ведь Слишкович себя за последнее время неплохо показал.
Все может быть, но думаю ему лучше остаться в команде, состав знает, поможет Станковичу с подсказками. И надеюсь первыми будет избавиться от Джикии, Зиньковского, и остальных неликвидов.
+6
0
+6
Ответ Давид Agabekyan
Если у Станковича и Амарала мозги, то эту компашку в лице Соболева, Джикии и Зиньковского выпроводят из клуба при первой возможности. С ними никакой тренер не поможет
Решать вопросы с "компашками" - обычная рутиная работа тренера. Тут нет ничего необычного.
+3
0
+3
человек, знающий игроков - это огромный плюс для нового главного. тем более оба сербы
+3
0
+3
Ответ IlyaGrain
Что теперь скажет Зиньковский?))
«Всегда мечтал вернуться в Самару»
+3
0
+3
Ответ Владимир Л.
Наверно было бы рискованно назначать Слишковича главным сразу в Спартак.Правильнее ему начать такую карьеру в условных Пари НН.Затем постепенно дорасти до топ-клубов.Теперь побудет в помощниках у Станковича и возможно вскоре куда-то позовут главным, ведь Слишкович себя за последнее время неплохо показал.
А Карреру рискованно было оставлять, после увольнения Аленичева?
+2
0
+2
Слишкович
Станкович
Спартак
Трипл С, это по любому знак!
+4
-2
+2
Ответ serginn
Слишкович Станкович Спартак Трипл С, это по любому знак!
Три «С», три тура для чемпионства. Всё сходится😎
+4
-3
+1
Ответ IlyaGrain
Что теперь скажет Зиньковский?))
Как бы он не стал новым Соболевым, который будет подначивать других слить тренера
+4
-3
+1
слишковичу надо уходить. ходить в ассистентах, только время терять. вполне самостоятельно, может руководить командой, на посту гт.
+1
-1
0
подсидит, образовав «ромашкович». Смотрите в следующих сериях
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Ответ Давид Agabekyan
Если у Станковича и Амарала мозги, то эту компашку в лице Соболева, Джикии и Зиньковского выпроводят из клуба при первой возможности. С ними никакой тренер не поможет
Не фанат никого из этих троих игроков, но сколько футболистов с нужным паспортом лучше чем они? Они одни из лучших среди рос.игроков
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Хорошо, хоть не стали тянуть до 5 тура нового сезона
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боюсь подсидит Станковича
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Ответ Юрий Богодаев
А Карреру рискованно было оставлять, после увольнения Аленичева?
Рискованно.Но вот повезло с ним.Новый спорт.дир Спартака решил не идти по такому пути.Имеет право на своё профессиональное мнение.
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зря
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