Канело, Джошуа и Фьюри попали в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Forbes

Теги Сауль Альварес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс деньги Бокс/MMA/UFC

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес занял 14-ю строчку списка. Его доход оценили в $85 млн ($75 млн – гонорары, $10 млн – деньги от рекламных контрактов).

На 16-й позиции рейтинга оказался бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа. За последние 12 месяцев он заработал $83 млн ($75 млн + $8 млн).

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри расположился на 42-м месте. По данным Forbes, Фьюри заработал $50 млн ($42 млн + $8 млн).

Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes с 260 млн долларов. Месси – 3-й, Леброн – 4-й, Мбаппе – 6-й

UFC возглавил рейтинг самых дорогих промоушенов мира по версии Forbes. Рыночная стоимость организации – $11,3 млрд

Сколько денег у Канело? И как он зарабатывает больше всех в боксе?

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий