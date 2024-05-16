Канело, Джошуа и Фьюри попали в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Forbes

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе занял 14-ю строчку списка. Его доход оценили в $85 млн ($75 млн – гонорары, $10 млн – деньги от рекламных контрактов).

На 16-й позиции рейтинга оказался бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе . За последние 12 месяцев он заработал $83 млн ($75 млн + $8 млн).

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе расположился на 42-м месте. По данным Forbes, Фьюри заработал $50 млн ($42 млн + $8 млн).

Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes с 260 млн долларов. Месси – 3-й, Леброн – 4-й, Мбаппе – 6-й

UFC возглавил рейтинг самых дорогих промоушенов мира по версии Forbes. Рыночная стоимость организации – $11,3 млрд

Сколько денег у Канело? И как он зарабатывает больше всех в боксе?