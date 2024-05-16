Амарал о Станковиче: «Стать частью самого популярного клуба России – честь и большая ответственность. Деян поможет «Спартаку» вернуться на победный путь»
Томаш Амарал объяснил назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака».
«Деян Станкович не нуждается в представлении. Карьера этой мировой легенды футбола и список его достижений говорят сами за себя.
Но мы приглашаем в «Спартак» не бывшего футболиста. Мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания: три с «Црвеной Звездой» и одно с «Ференцварошем». Кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии.
Однако дело не только в титулах. На наш выбор повлияло еще и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола.
Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России – это честь и большая ответственность.
Я убежден, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь. Вся его долгая карьера в футболе говорит об умении добиваться побед. Не сомневаюсь, что это правильный выбор для настоящего и будущего «Спартака», – отметил спортивный директор клуба.
Станкович и сам сможет напомнить))
Будем посмотреть...(с)
гораздо хуже Абаскаля (я серьезно считаю Абаскаля хорошим тренером), Абаскаль хотя бы эти деревья натренировал так, что они 90 минут как угорелые бегают, умеют мяч разыграть под прессингом, научились от вратаря разыгрывать, в контру выходить, зная где и кому нужно находиться