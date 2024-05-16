Амарал о Станковиче: «Стать частью самого популярного клуба России – честь и большая ответственность. Деян поможет «Спартаку» вернуться на победный путь»

Томаш Амарал объяснил назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

« не нуждается в представлении. Карьера этой мировой легенды футбола и список его достижений говорят сами за себя.

Но мы приглашаем в «Спартак» не бывшего футболиста. Мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания: три с « » и одно с « ». Кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии.

Однако дело не только в титулах. На наш выбор повлияло еще и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола.

Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России – это честь и большая ответственность.

Я убежден, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь. Вся его долгая карьера в футболе говорит об умении добиваться побед. Не сомневаюсь, что это правильный выбор для настоящего и будущего « », – отметил спортивный директор клуба.