Амарал о Станковиче: «Стать частью самого популярного клуба России – честь и большая ответственность. Деян поможет «Спартаку» вернуться на победный путь»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда высшая лига Венгрия Ференцварош Томаш Амарал Футбол

Томаш Амарал объяснил назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

«Деян Станкович не нуждается в представлении. Карьера этой мировой легенды футбола и список его достижений говорят сами за себя.

Но мы приглашаем в «Спартак» не бывшего футболиста. Мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания: три с «Црвеной Звездой» и одно с «Ференцварошем». Кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии.

Однако дело не только в титулах. На наш выбор повлияло еще и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола.

Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России – это честь и большая ответственность.

Я убежден, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь. Вся его долгая карьера в футболе говорит об умении добиваться побед. Не сомневаюсь, что это правильный выбор для настоящего и будущего «Спартака», – отметил спортивный директор клуба.

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55 комментариев
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Обезоружили Мостового. Этот чеканить явно умеет.
+83
-4
+79
До первого поражения. Потом Зиньковский с Джикией и невыспавшийся Соболев напомнят ему who is who
+42
-8
+34
Ответ Lyrastars
До первого поражения. Потом Зиньковский с Джикией и невыспавшийся Соболев напомнят ему who is who
Так у Деяна характер тоже непростой
+23
0
+23
Ответ Алексей Горланов
Обезоружили Мостового. Этот чеканить явно умеет.
Вот вы смеетесь, а сейчас Александр со своим вымышленным другом Олегом устраивают мозговой штурм, чтобы найти подходящие аргументы для критики
+19
0
+19
Ответ Lyrastars
До первого поражения. Потом Зиньковский с Джикией и невыспавшийся Соболев напомнят ему who is who
Джикии не будет.
Станкович и сам сможет напомнить))
+19
0
+19
Ответ Алексей Горланов
Обезоружили Мостового. Этот чеканить явно умеет.
У всей страны с языка снял😂
+22
-4
+18
Станкович обошел Стаса, хотя в Венгрии пришел после )
+14
0
+14
Очень крутое назначение. Станкович как тренер уже успел себя показать.
+13
-1
+12
Не португал, не испанец... Серб, и на этом спасибо, а там как пойдёт.
+7
0
+7
Ответ Lyrastars
До первого поражения. Потом Зиньковский с Джикией и невыспавшийся Соболев напомнят ему who is who
Станкович выглядит как человек, который если что и в дыню дать может
+6
0
+6
Шах и мат, Мостовой :)))
+4
-1
+3
Ответ Lyrastars
До первого поражения. Потом Зиньковский с Джикией и невыспавшийся Соболев напомнят ему who is who
Джкии я думаю в Спаратке уже ен будет.Зиньковского мне кажется елси не летом то зимой точно в аренду отправят
+3
0
+3
Ответ Игорь Рыжков
Ну понятно, еще пару сезонов насмарку. Потом увольнение Амарала и поиски и нового Спортдира и нового ГТ...В общем в Спартаке ничего не меняется с изменением фамилии в собственниках клуба...
Тебя и Клопп не устроит, скажешь а-ля устал от ливера, последний сезон провалил...
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+2
Ответ Pertinax Gandi
Ну, с одной стороны тренировал в серии А, это уровень. С другой стороны, при всём уважении не Аллегри и не Сарри. И даже наверное не Юрич или Тудор, если брать бывших югославов с опытом работы в Италии.
Так ведь и годков ему - не 60...
Будем посмотреть...(с)
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Ответ Владимир Яцков
Комментарий удален пользователем
мда, ждали анчелотти, конечно, а не этого ноунейма)
+3
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Ответ Lyrastars
До первого поражения. Потом Зиньковский с Джикией и невыспавшийся Соболев напомнят ему who is who
Думаю они оба уйдут летом) Джикия уж точно в Ростов поедет. А Зиньковского в Самару.
+1
0
+1
Работал с Эрикссоном, Манчини и Мауриньо. Понятно, что опыт приличный. Непонятно, почему после единственного сезона в Сампдории оказался не востребован в Серии А.
+1
0
+1
Ну, с одной стороны тренировал в серии А, это уровень. С другой стороны, при всём уважении не Аллегри и не Сарри. И даже наверное не Юрич или Тудор, если брать бывших югославов с опытом работы в Италии.
+1
0
+1
Ответ Алексей Горланов
Обезоружили Мостового. Этот чеканить явно умеет.
Причем получше Мостового
+2
-1
+1
Ответ Владимир Яцков
Комментарий удален пользователем
не велика потеря!
+1
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Ответ Spartakus1984
Тех которых уже нет
Так если их нет, а на их месте пятикратный чемпион России за последние пять лет. Смысл твоего разгона про цирк у нас?
+1
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Ответ Spartakus1984
В чем прикол?
игру ставить не умеет: ни в защите, ни в атаке, ни угловые, ничего. надеется на авось и на уровень игроков.
гораздо хуже Абаскаля (я серьезно считаю Абаскаля хорошим тренером), Абаскаль хотя бы эти деревья натренировал так, что они 90 минут как угорелые бегают, умеют мяч разыграть под прессингом, научились от вратаря разыгрывать, в контру выходить, зная где и кому нужно находиться
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Ответ Spartakus1984
Да Спартак не про трофии только даже за 20 лет зенит его ен обогнал))
Вот беда)) что же ты будешь делать когда этот день настанет?)
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Комментарий удален пользователем
Вместо "Два Кубка Сербии" прочитал "Два Кубка Стэнли". Пора заканчивать каждую ночь НХЛ смотреть
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Все равно будет уходить тренеришкой)
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Ответ Ебздрогыч
А почему бы и нет? По менталитету отлично подходит, можно и Слишковича в штабе оставить. Как тренер имеет результаты. Выбор гораздо логичнее того же Абаскаля
слишкович босниец. так что не всé так однозначно.
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Ответ Spartakus1984
То есть, как делали предыдущие тренеры зенита?
Какие?)
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Ответ Данко Лазович
Поруководить цирком и свалить в закат;)
То есть, как делали предыдущие тренеры зенита?
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Ответ Spartakus1984
В чем прикол?
Поруководить цирком и свалить в закат;)
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