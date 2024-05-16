Цыплаков перешел в «Айлендерс», контракт – на год. Форвард – третий бомбардир «Спартака» с 47 очками в регулярке КХЛ

Теги Спартак переходы Айлендерс НХЛ КХЛ Максим Цыплаков Хоккей

Максим Цыплаков перешел в «Айлендерс» из «Спартака».

Клуб НХЛ объявил о подписании соглашения с 25-летним российским нападающим.

Контракт с хоккеистом рассчитан на один год.

В прошедшем сезоне Максим Цыплаков набрал 47 (31+16) очков при полезности «плюс 12» в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 17:45.

В регулярном чемпионате Цыплаков занял третье место в списке лучших снайперов «Спартака», уступив Павлу Порядину (57 очков) и Николаю Голдобину (78 очков).

В плей-офф форвард отметился 4 (2+2) баллами при полезности «0» в 11 играх и среднем игровом времени 16:59.

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нормас. Сорокин, Вэрлэмофф и Романофф помогу в адаптации Тсиплакофф.
+34
-2
+32
Максиму удачи в попытке заиграть в НХЛ!

Я со скепсисом смотрю на пункт "1 год контракта", что говорит об отсутствие интереса 20 клубов)

Но, за океаном Макс сможет, если будет пахать, улучшить недочеты в технике. Однако, пробиться даже в 4-е звено Айлендерс нелегкая задача
+22
-1
+21
Ответ Свидетели Овцовы
Довольно странный выбор, в Айлендерс боттом приличный, так просто не попадешь в состав...
В Айлендерс 7 нападающих основы старше 30 лет, шансы у Цыплакова будут
+12
0
+12
А все угарали, что нет интереса из НХЛ😏 В любом случае удачи, Спартаку много дал в прошедшем сезоне
+12
-2
+10
Довольно странный выбор, в Айлендерс боттом приличный, так просто не попадешь в состав...
+8
-2
+6
Ответ Космический Котик
В ситуации Цыплакова, о которой знают примерно все, это супер выход. А Спартаку - позорище.
Спартак не денежный мешок и борется как может с учетом регламента за своих игроков. Он был нужен клубу. Обе стороны можно понять.
+6
0
+6
Нужно было команду послабее выбрать, тяжело в топ 6 залететь у айлов
+6
-1
+5
Ответ Damien-SA
Максиму удачи в попытке заиграть в НХЛ! Я со скепсисом смотрю на пункт "1 год контракта", что говорит об отсутствие интереса 20 клубов) Но, за океаном Макс сможет, если будет пахать, улучшить недочеты в технике. Однако, пробиться даже в 4-е звено Айлендерс нелегкая задача
Нет, год это потому что он ограниченно свободный агент и контракт у него новичковый 950 тыщ, больше не положено.Через год ему 27 и он будет уже неограниченный агентом, подписываться с кем хочет и на любые деньги.
+5
0
+5
Ответ Damien-SA
Максиму удачи в попытке заиграть в НХЛ! Я со скепсисом смотрю на пункт "1 год контракта", что говорит об отсутствие интереса 20 клубов) Но, за океаном Макс сможет, если будет пахать, улучшить недочеты в технике. Однако, пробиться даже в 4-е звено Айлендерс нелегкая задача
Вроде он по возрасту не мог на больший срок подписать
+6
-1
+5
Айлендерс вообще может нормально на рынке работать или они до сих пор думают, что дубовыми 2-хметровыми шпалами можно кубки брать
+5
-2
+3
Ответ вперёд спартак
Нужно было команду послабее выбрать, тяжело в топ 6 залететь у айлов
Ты так пишешь, будто бы айлы топ команда) Команда где половина состава дровосеки - это не топ. Впрочем, Максим тоже дровосек, хорошо впишется в этот лесной массив
+5
-2
+3
Ответ Космический Котик
В ситуации Цыплакова, о которой знают примерно все, это супер выход. А Спартаку - позорище.
Если Цыплаков осядет в АХЛ, никакого «супер выхода». А Спартак делает всё по регламенту , да и у Цыплакова один единственный удачный сезон к 26 годам, не факт что повторит, особенно в другом клубе
+3
-1
+2
Ответ Damien-SA
Максиму удачи в попытке заиграть в НХЛ! Я со скепсисом смотрю на пункт "1 год контракта", что говорит об отсутствие интереса 20 клубов) Но, за океаном Макс сможет, если будет пахать, улучшить недочеты в технике. Однако, пробиться даже в 4-е звено Айлендерс нелегкая задача
Игрокам от 24 лет и старше нельзя предложить контракт новичка длительностью более одного сезона. Михеев в Торонто тоже изначально на один год подписался по той же причине.
+2
0
+2
Ответ Свидетели Овцовы
Довольно странный выбор, в Айлендерс боттом приличный, так просто не попадешь в состав...
Боттом приличный а вот в топ-6 половина игроков уже на излете
+4
-2
+2
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Нормас. Сорокин, Вэрлэмофф и Романофф помогу в адаптации Тсиплакофф.
SorokinG
+2
0
+2
Вот урасавчик ааа
+3
-2
+1
Ответ вперёд спартак
Нужно было команду послабее выбрать, тяжело в топ 6 залететь у айлов
В 3 звено для начала
+1
-1
0
Ответ Фёдор Кузнецов
Вроде он по возрасту не мог на больший срок подписать
Возможно) Но тогда это в плюс и без проблем сможет вернуться
0
0
0
Там таких очень любят
На замену Мартину
Удачи!
+2
-2
0
Мои поздравления! 🥳
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий