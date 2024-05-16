Цыплаков перешел в «Айлендерс», контракт – на год. Форвард – третий бомбардир «Спартака» с 47 очками в регулярке КХЛ

Максим Цыплаков перешел в «Айлендерс» из «Спартака».

Клуб НХЛ объявил о подписании соглашения с 25-летним российским нападающим.

Контракт с хоккеистом рассчитан на один год.

В прошедшем сезоне набрал 47 (31+16) очков при полезности «плюс 12» в 65 матчах Фонбет чемпионата и среднем игровом времени 17:45.

В регулярном чемпионате Цыплаков занял третье место в списке лучших снайперов « », уступив Павлу Порядину (57 очков) и Николаю Голдобину (78 очков).

В плей-офф форвард отметился 4 (2+2) баллами при полезности «0» в 11 играх и среднем игровом времени 16:59.