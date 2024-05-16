Цыплаков перешел в «Айлендерс», контракт – на год. Форвард – третий бомбардир «Спартака» с 47 очками в регулярке КХЛ
Максим Цыплаков перешел в «Айлендерс» из «Спартака».
Клуб НХЛ объявил о подписании соглашения с 25-летним российским нападающим.
Контракт с хоккеистом рассчитан на один год.
В прошедшем сезоне Максим Цыплаков набрал 47 (31+16) очков при полезности «плюс 12» в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 17:45.
В регулярном чемпионате Цыплаков занял третье место в списке лучших снайперов «Спартака», уступив Павлу Порядину (57 очков) и Николаю Голдобину (78 очков).
В плей-офф форвард отметился 4 (2+2) баллами при полезности «0» в 11 играх и среднем игровом времени 16:59.
Я со скепсисом смотрю на пункт "1 год контракта", что говорит об отсутствие интереса 20 клубов)
Но, за океаном Макс сможет, если будет пахать, улучшить недочеты в технике. Однако, пробиться даже в 4-е звено Айлендерс нелегкая задача
На замену Мартину
Удачи!