Сергей Ташуев: «Все тренеры готовы возглавить «Спартак». Спросите у Пятибратова, Черчесова и других»

Сергей Ташуев: все тренеры готовы возглавить «Спартак».

— Есть ли потолок у ваших амбиций, или вы готовы возглавить любой клуб?

— Сложный вопрос. Надо сопоставлять факторы личные, семейные. Девчонки у меня еще дети: одна закончила магистратуру, а вторая поступила в лицей Высшей школы экономики — а это 15 лет. Их же надо еще кормить и поить. Об этом тоже думаешь.

Вторая сторона медали — амбиции. Хочется работать не «спасателем», как многие говорят. Хочется спасти и дальше работать. Так что все индивидуально.

— Вы готовы возглавить топ-клуб вроде «Спартака»?

— Спросите у Пятибратова , Черчесова и других… Все готовы возглавить «Спартак », – сказал экс-тренер «Ахмата».