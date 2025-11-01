Сергей Ташуев: «Все тренеры готовы возглавить «Спартак». Спросите у Пятибратова, Черчесова и других»
— Есть ли потолок у ваших амбиций, или вы готовы возглавить любой клуб?
— Сложный вопрос. Надо сопоставлять факторы личные, семейные. Девчонки у меня еще дети: одна закончила магистратуру, а вторая поступила в лицей Высшей школы экономики — а это 15 лет. Их же надо еще кормить и поить. Об этом тоже думаешь.
Вторая сторона медали — амбиции. Хочется работать не «спасателем», как многие говорят. Хочется спасти и дальше работать. Так что все индивидуально.
— Вы готовы возглавить топ-клуб вроде «Спартака»?
— Спросите у Пятибратова, Черчесова и других… Все готовы возглавить «Спартак», – сказал экс-тренер «Ахмата».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
