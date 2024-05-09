«Реал» в финале ЛЧ после безумного камбэка, «Факел» оштрафован за «Зенит» – позор российского футбола», заявление «Рубина» о шутке Безрукова, Вирер продолжит карьеру до ОИ-2026 и другие новости

1. «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов после уже привычного камбэка: Хоселу забил на 88-й и 91-й минутах! В матче было полно ярких моментов: сначала судья Марчиняк отменил гол Начо при счете 0:1 из-за толчка Киммиху в лицо, затем Хоселу забил первый гол после ошибки Нойера, а в самом конце арбитры не засчитали гол де Лигта «Реалу» из-за офсайда. Последнее решение вызвало гнев мюнхенцев: сам де Лигт назвал это позором, Тухель – катастрофой.

«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов в 18-й раз (рекорд) и столкнется там с «Боруссией». Анчелотти поставил рекорды по финалам турнира и по матчам в ЛЧ/КЕЧ в качестве тренера. У «Баварии» же сезон вышел катастрофичным: клуб остался без трофеев впервые с 2012-го, а при Тухеле взял 1 трофей из 7 возможных. Неужели проклятье Кейна существует?

2. «Рубин» изменил позицию по шутке Руслана Безрукова, сказавшего «Краснодар», ждем на карту денежки» после победы над «Зенитом». Клуб, который изначально поддерживал игрока, заявил: «Есть темы, на которые нельзя шутить, к игроку приняты дисциплинарные меры. Мы уважаем усилия РФС по очищению футбола от коррупции». Почитайте, почему это стыд.

3. КДК за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей.

4. Кубок Стэнли. «Флорида» разгромила «Бостон» (6:1), сравняв счет (1-1) в серии 2-го раунда. «Эдмонтон» играет с «Ванкувером» в 1-м матче.

5. НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» победил «Индиану» во 2-м матче серии (2-0).

6. 34-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер продолжит карьеру до Олимпиады 2026 года.

7. Владимир Путин поручил к 2030 году повысить уровень удовлетворенности россиян условиями для занятий физкультурой и спортом.

8. Okko будет показывать Лигу 1 в России со следующего сезона, утверждает «Первый спорт».

9. «Фиорентина» прошла «Брюгге» (1:1, 4:3 по сумме двух матчей) и пробилась в финал Лиги конференций 2-й раз подряд, где сыграет с «Астон Виллой» или «Олимпиакосом».

10. ИИХФ оштрафовала ФХР на 1 млн франков за выступление Федотова в сезоне КХЛ-2023/24.

11. Решения ЭСК РФС по резонансным эпизодам матчей Фонбет Кубка России. Карасев правильно не удалил Мойзеса за наступ на голень Мантуану в игре ЦСКА и «Зенита» (не посчитали «серьезным нарушением правил»). Сухой верно не удалил Бальбуэну за удар по лицу Соболеву в матче «Спартак» – «Динамо» («Соболев преувеличивает последствия контакта, ВАР правильно не вмешался»).

12. «Реал» хочет Виртца в 2025-м – на замену Кроосу. Ведущий скаут «Мадрида» смотрит каждый матч хавбека «Байера» вживую.

13. Боссы «МЮ» считают отставку тен Хага за 4 игры до конца сезона контрпродуктивным решением, которое создаст панику. Он, вероятно, доработает до финала Кубка. В то же время тренер теряет авторитет в раздевалке – игроки не слушают его на матчах и тренировках.

14. «Трактор» объявил об уходе тренера Алексея Заварухина из клубной системы.

15. Салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с «Барсой», выставлена на аукцион. Стартовая цена – 220 тысяч фунтов.

16. «МЮ» за 6,2 млрд долларов – самый дорогой футбольный клуб мира по версии Sportico. «Реал» и «Барселона» в топ-3, «Тоттенхэм» выше «Челси».

17. Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» выиграл 2-й матч у УНИКСа и сравнял счет в серии (1-1).

18. Российские каноисты Коровашков и Штыль завоевали лицензию на Олимпиаду-2024.

19. Том Круз поучаствует в церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже.

20. В олимпийской деревне Парижа установят 16 тысяч кроватей из картона. Такие же были на Играх в Токио и получили название «антисекс».

Цитаты дня.

Тухель о свистке перед голом де Лигта «Реалу»: «На другой стороне поля такого бы не произошло»

Анчелотти о жалобах «Баварии»: «А «Реал» жалуется на отмену гола Начо. Киммих нырнул»

Капитан «Факела» Квеквескири про «Зенит» – позор российского футбола»: «Я так не считаю, но понимаю кричалку: в основе два россиянина и Фернандес, который двух слов по-русски связать не может. Странно»

Глава РУСАДА: «Мы стали сталкиваться с отказом иностранных лабораторий принимать пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы»

Мостовой о хоккее: «На детском уровне я был одним из лучших в Подмосковье. Но в 15 стал подавать надежды в футболе, а в 17 выиграл чемпионат СССР»

Рабинер про «Зенит» – позор российского футбола»: «Можно я тоже это скажу? За извинения и штраф «Факела». За травлю Безрукова. Вы же на всю страну это подтвердили»