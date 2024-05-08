«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций 2-й раз подряд и сыграет с «Астон Виллой» или «Олимпиакосом»

Стал известен первый финалист Лиги конференций.

Им стала «Фиорентина», одолевшая в полуфинале « » (3:2, 1:1).

Команда Винченцо Итальяно дошла до финала во второй раз подряд. В прошлом году в решающем матче она уступила «Вест Хэму».

Финал Лиги конференций в 2024 году пройдет в Греции 29 мая. « » встретится с победителем пары « » – « » (4:2 в первом матче).