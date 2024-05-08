«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций 2-й раз подряд и сыграет с «Астон Виллой» или «Олимпиакосом»

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия Брюгге высшая лига Бельгия Олимпиакос высшая лига Греция Лига конференций УЕФА Футбол

Стал известен первый финалист Лиги конференций.

Им стала «Фиорентина», одолевшая в полуфинале «Брюгге» (3:2, 1:1).

Команда Винченцо Итальяно дошла до финала во второй раз подряд. В прошлом году в решающем матче она уступила «Вест Хэму».

Финал Лиги конференций в 2024 году пройдет в Греции 29 мая. «Фиорентина» встретится с победителем пары «Олимпиакос» – «Астон Вилла» (4:2 в первом матче).

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28 комментариев
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Молодцы, Фиалки! Удачи финале!
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Ответ Zorri81
будет трагедия, если в финале снова англичанам проиграют...
Надеюсь Олимпиакос сдюжит и пройдет в финал
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Эхх, Санек второй финал еврокубка уже пропускает
+20
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+20
будет трагедия, если в финале снова англичанам проиграют...
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+7
Ответ ALMANAC
Эхх, Санек второй финал еврокубка уже пропускает
Спортс.ру просто хватку потерял. Тут же прям напрашивается:
Бывшая "Фиорентина" Кокорина опять шумит
+6
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В этот раз должны взять трофей 🏆!
+5
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+5
Ответ Shamil-Boca Juniors
Комментарий скрыт
Жаль , конечно , наш Брюгге !
Практически ведь наш Российский клуб, чего только стоят его знаменитые дерби с Зенитом !
Но , объективно говоря, итальянцы были убедительнее сегодня
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Ответ Zorri81
будет трагедия, если в финале снова англичанам проиграют...
Так там ближе греки, вроде как. Но в любом случае будет обидно, кто бы ни был соперник
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Ответ TheFrosty
Турнир созданный специально для итальяшек и прочих греков. Чтобы хоть что-то могли выиграть в Европе.
Зато интересно!
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Должны брать кубок со второго раза.
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Ответ Zorri81
будет трагедия, если в финале снова англичанам проиграют...
Почему англичанам? Эллинам проиграют, будем надеяться!
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Пора уже фиалкам взять этот трофей, заслужили.
+1
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Ответ Бухгалтер2021
Греки должны брать кубок
Обязаны!
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Ответ TheFrosty
Турнир созданный специально для итальяшек и прочих греков. Чтобы хоть что-то могли выиграть в Европе.
А кто мешает богоподобным клубам АПЛ не проигрывать грекам и итальянцам? Сами виноваты
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Все уверены в проходе Греков, но забывают про магию Эмери
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Винченцо Итальяно - вот кто нужен Милану!
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За Олимпиакос, за Эллинов, вперёд Оли!
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Молорики!
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Наставления Сани не проходят даром.
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Греки должны брать кубок
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Моуриньо хвастался бы этим перед пепом!!!
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Фиалки конечно же на классе прошли дальше, бельгийцы молодцы, но уровень не тот.
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