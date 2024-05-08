«Фиорентина» вышла в финал Лиги конференций 2-й раз подряд и сыграет с «Астон Виллой» или «Олимпиакосом»
Стал известен первый финалист Лиги конференций.
Им стала «Фиорентина», одолевшая в полуфинале «Брюгге» (3:2, 1:1).
Команда Винченцо Итальяно дошла до финала во второй раз подряд. В прошлом году в решающем матче она уступила «Вест Хэму».
Финал Лиги конференций в 2024 году пройдет в Греции 29 мая. «Фиорентина» встретится с победителем пары «Олимпиакос» – «Астон Вилла» (4:2 в первом матче).
Бывшая "Фиорентина" Кокорина опять шумит
Практически ведь наш Российский клуб, чего только стоят его знаменитые дерби с Зенитом !
Но , объективно говоря, итальянцы были убедительнее сегодня