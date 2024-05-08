«Реал» после ошибки Нойера забил «Баварии». Вратарь не удержал мяч после удара Винисиуса, Хоселу добил
Ошибка Мануэля Нойера позволила «Реалу» сравнять счет.
На 88-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов голкипер «Баварии» не сумел удержать мяч после удара вингера Винисиуса Жуниора с края штрафной площади.
Нападающий Хоселу, вышедший на замену на 81-й, удачно сыграл на добивании – 1:1.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Нойер перед «Реалом»: «У меня нет страха. Если у «Баварии» был шанс обыграть их у себя дома, то и в Мадриде будет»
Потому что игроки Реала встали, и Лунин в том числе)
Болельщиков Реала с победой, всех остальных с интересной игрой 🔥
А так, гол после свистка, да.