«Реал» после ошибки Нойера забил «Баварии». Вратарь не удержал мяч после удара Винисиуса, Хоселу добил

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хоселу Винисиус Жуниор Футбол

Ошибка Мануэля Нойера позволила «Реалу» сравнять счет.

На 88-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов голкипер «Баварии» не сумел удержать мяч после удара вингера Винисиуса Жуниора с края штрафной площади.

Нападающий Хоселу, вышедший на замену на 81-й, удачно сыграл на добивании – 1:1.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нойер перед «Реалом»: «У меня нет страха. Если у «Баварии» был шанс обыграть их у себя дома, то и в Мадриде будет»

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131 комментарий
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Парень арендованный у Эспаньола, который ради игры за Мадрид пошел на снижение и без того по меркам даже Испании маленькой зарплаты выходит на замену за 10 минут до конца матча и переворачивает игру в пользу Мадрида- просто фантастика!
+215
-11
+204
Реал в очередной раз жжет, я офигеваю
+96
-4
+92
Ответ egorov.bsp
Комментарий скрыт
Ну если тебя даже система определения оффсайда не убедила, то тогда прекращай наркoтики в глаза закидывать.
+64
-1
+63
Ответ corazon blanco
Парень арендованный у Эспаньола, который ради игры за Мадрид пошел на снижение и без того по меркам даже Испании маленькой зарплаты выходит на замену за 10 минут до конца матча и переворачивает игру в пользу Мадрида- просто фантастика!
Очень рад за Хоселу, он настоящий работяга и любит клуб. Надеюсь он останется
+62
-3
+59
Нойер чудак. Перед голом , если ты видел , он рукой скинул в контратаку на пол поля, и Модрич перехватил. Вот нах… кидать в контратаку так рискованно? При такой ситуации… когда надо тянуть
+52
-6
+46
зачем кейна убрали.. сразу команда посыпалась и прижалась. итог: 2 пропущенных
+44
-1
+43
Я никогда не видел такой ауры победителей как у Реала. Кажется после 80-й минуты проигрывая 1-0, в Мадриде все равно все были уверены что всё закончится хорошо. Я очень удивлюсь если они не возьмут 15-го ушастика
+34
-3
+31
ЗМ Хоселу
+31
-5
+26
Я сколько лет смотрю футбол, многие тренеры делают одну и ту же ошибку - удерживать счёт выпускают третьего центрального. На выходных Пиоли так упустил победу с Дженоа, сейчас Тухель... Генич говорит, что вчера Дортмунд так сыграли тоже... но вчера была другая ситуация, другая игра, другой счёт и другая тактика на всю игру... Тухель перемудрил...
+27
-4
+23
Вот так весь матч тащил, но в итоге одна ошибка все уничтожила. Доля вратаря такая.
+24
-1
+23
Ляп уровня Кана на ЧМ02
+17
-1
+16
Ответ Акер
Вот так весь матч тащил, но в итоге одна ошибка все уничтожила. Доля вратаря такая.
Ну если бы не Нойер, то Реал бы закинул 2-3 только за второй тайм.
+15
0
+15
Ответ Ruslan-Spartakforever
Реал в очередной раз жжет, я офигеваю
к Реалу претензий вообще нету красавчики.. меня поражает команды против них которые выходят играть, Ливерпуль всегда когбудто первый раз в жизни моя увидели, что Бавария сегодня ужас просто.. короче на мандраже все так играют, но повторюсь у Реалу претензий нету молодцы играли лучше
+16
-2
+14
Ответ bel01
А почему чистый гол Баварии на последней минуте не засчитали?
Ну скажем так, не чистый гол, а почему раньше времени свистнул)))
Потому что игроки Реала встали, и Лунин в том числе)
+16
-3
+13
Ответ Святослав Федорович
Я сколько лет смотрю футбол, многие тренеры делают одну и ту же ошибку - удерживать счёт выпускают третьего центрального. На выходных Пиоли так упустил победу с Дженоа, сейчас Тухель... Генич говорит, что вчера Дортмунд так сыграли тоже... но вчера была другая ситуация, другая игра, другой счёт и другая тактика на всю игру... Тухель перемудрил...
Ну и вчера после этой перестановки у ПСЖ моменты пошли. Забили б один, также бы говорили, что не сработало.
+12
0
+12
Ответ bel01
А почему чистый гол Баварии на последней минуте не засчитали?
Потому что после свистка забили
+14
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+12
Ответ egorov.bsp
Комментарий скрыт
Он был за линией мяча
+11
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+11
Хоселу глядишь с золотым мячом в Эспаньол вернётся.. хорошая командировка
+10
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+10
Лещука напомнил
+9
0
+9
Ответ Святослав Федорович
Я сколько лет смотрю футбол, многие тренеры делают одну и ту же ошибку - удерживать счёт выпускают третьего центрального. На выходных Пиоли так упустил победу с Дженоа, сейчас Тухель... Генич говорит, что вчера Дортмунд так сыграли тоже... но вчера была другая ситуация, другая игра, другой счёт и другая тактика на всю игру... Тухель перемудрил...
Вчера Боруссия с 5 защитником тоже стала играть хуже, совсем атаки пропали.
+8
0
+8
У немцев это в крови, выпускать мяч из рук в важнейшем матче в их карьере. Кан походу флешбек словил на стадионе. Вспомнив свой 2002 год.
+7
0
+7
Ответ bel01
А почему чистый гол Баварии на последней минуте не засчитали?
Какой чистый???! Там свисток еще до скидки был.
+6
0
+6
Ответ ss_podonok
зачем кейна убрали.. сразу команда посыпалась и прижалась. итог: 2 пропущенных
кейна по позиции поменяли чупомотингом, а вот прижалась бавария из-за того что стали играть в 3 цз когда ким вышел
+5
0
+5
Ответ Макс Max
Я никогда не видел такой ауры победителей как у Реала. Кажется после 80-й минуты проигрывая 1-0, в Мадриде все равно все были уверены что всё закончится хорошо. Я очень удивлюсь если они не возьмут 15-го ушастика
Надеюсь Дортмунд сотворит чудо в последний сезон Ройса, но кажется маловероятно. В любом случае чисто для меня в финале те клубы, которые хотел видеть. Хотя и являюсь болельщиком Барсы. На международном уровне надо поддерживать своих, тем более мой любимый клуб сейчас не на высоте
+5
0
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Что же, остаётся верить в то, что Дортмунд не выставит свой унылый автобус, понимая, что Реал не ПСЖ и отсидеться в обороне не получится))
Болельщиков Реала с победой, всех остальных с интересной игрой 🔥
+5
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий удален модератором
Так он всегда в этой позе)
+10
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+5
Привет Ноеру с трибуны от Кана из 2002 года
+4
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Достаточно грустный момент, если честно.
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+4
Ответ Yu123
https://pbs.twimg.com/media/GNFddqRXMAACRjl?format=jpg&name=large думайте
А что там думать. Очевидная ошибка арбитра - надо было дать доиграть эпизод, а потом смотреть ВАР.
А так, гол после свистка, да.
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А Хоселу то в Мадриде могло и не быть. Казалось бы, пылил себе в Эспаньоле в свои 33 года и вместе с Эспаньолом мог в Сегунду отправиться и никто бы не заметил, но нет Реал берёт его в аренду (?) и он в свои 34 года в полуфинале ЛЧ мочит Баварию своим дублем. Просто ну чуть ли не сказка про Золушку. )
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+4
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