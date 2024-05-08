«Рубин» про Безрукова и «денежки на карту»: «Есть темы, на которые нельзя шутить, к игроку приняты дисциплинарные меры. Мы уважаем усилия РФС по очищению футбола от коррупции»

«Рубин» изменил позицию по шутке Руслана Безрукова и накажет игрока.

После победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

«24 апреля 2024 года после матча 21-го тура чемпионата России «Зенит» – «Рубин» футболист нашей команды допустил некорректное высказывание в прямом эфире канала «Матч! Страна».

Футбольный клуб «Рубин» сожалеет о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс. Да, медийная активность футболистов – часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить.

Мы с огромным уважением относимся к усилиям РФС по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Поэтому даже намеки на что-то подобное абсолютно недопустимы. Все вместе мы выступаем за принципы фэйр-плей и честную конкуренцию. Это принципиальная позиция ФК «Рубин», которую разделяет и сам Руслан Безруков.

В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», – сказано на сайте «Рубина».

Сегодняшнее заявление не было опубликовано в социальных сетях клуба. До этого казанцы поддерживали своего игрока в соцсетях, в частности, в начале мая в телеграм-канале «Рубина» был опубликован пост со словами: «Это я... Или весь мир сходит с ума?» Руслан, мы с тобой ❤️💚».

Кроме того, « » под трек «Юморист» с Безруковым анонсировал матч с «Уралом».

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