«Рубин» про Безрукова и «денежки на карту»: «Есть темы, на которые нельзя шутить, к игроку приняты дисциплинарные меры. Мы уважаем усилия РФС по очищению футбола от коррупции»
«Рубин» изменил позицию по шутке Руслана Безрукова и накажет игрока.
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.
«24 апреля 2024 года после матча 21-го тура чемпионата России «Зенит» – «Рубин» футболист нашей команды Руслан Безруков допустил некорректное высказывание в прямом эфире канала «Матч! Страна».
Футбольный клуб «Рубин» сожалеет о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс. Да, медийная активность футболистов – часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить.
Мы с огромным уважением относимся к усилиям РФС по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Поэтому даже намеки на что-то подобное абсолютно недопустимы. Все вместе мы выступаем за принципы фэйр-плей и честную конкуренцию. Это принципиальная позиция ФК «Рубин», которую разделяет и сам Руслан Безруков.
В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», – сказано на сайте «Рубина».
Сегодняшнее заявление не было опубликовано в социальных сетях клуба. До этого казанцы поддерживали своего игрока в соцсетях, в частности, в начале мая в телеграм-канале «Рубина» был опубликован пост со словами: «Это я... Или весь мир сходит с ума?» Руслан, мы с тобой ❤️💚».
Кроме того, «Рубин» под трек «Юморист» с Безруковым анонсировал матч с «Уралом».
Генсек РФС о деле Безрукова: «Игрок молодой, веселый. Но нельзя шутить про религию, ценность человеческой жизни и честность игры»
Бузова, Дорохов и Харламов обсуждают шутку Безрукова про денежки от «Краснодара». Что происходит?
РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?
Сразу чувствуешь!! Коррупции не стало!!!! Наказали главного коррупционера росфутбола!!!
Ну это безусловно, РФС наконец то нашло виновников коррупции в футболе, не зря хлебушек едят, видна работа, теперь просто очевидно, что наш футбол намного чище стал, спасибо РФС!
Представим ситуацию.
Краснодар обещает Рубину бабки за отобранные очки.
Так ведь Краснодар способствует тому, что бы Рубин играл честно и на все 100%.
То есть Краснодар способствует честной игре)
Сейчас игрока осуждают за якобы нарушение честной игры. Хотя тут никакого нарушения нет.
Ну или зенит нельзя обыгрывать тогда))) Это нарушение честной игры в рпл)