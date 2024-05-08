«Рубин» про Безрукова и «денежки на карту»: «Есть темы, на которые нельзя шутить, к игроку приняты дисциплинарные меры. Мы уважаем усилия РФС по очищению футбола от коррупции»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия РФС Краснодар Комитет по этике деньги ахахаха Руслан Безруков Футбол

«Рубин» изменил позицию по шутке Руслана Безрукова и накажет игрока.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

«24 апреля 2024 года после матча 21-го тура чемпионата России «Зенит» – «Рубин» футболист нашей команды Руслан Безруков допустил некорректное высказывание в прямом эфире канала «Матч! Страна».

Футбольный клуб «Рубин» сожалеет о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс. Да, медийная активность футболистов – часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить.

Мы с огромным уважением относимся к усилиям РФС по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Поэтому даже намеки на что-то подобное абсолютно недопустимы. Все вместе мы выступаем за принципы фэйр-плей и честную конкуренцию. Это принципиальная позиция ФК «Рубин», которую разделяет и сам Руслан Безруков.

В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры», – сказано на сайте «Рубина».

Сегодняшнее заявление не было опубликовано в социальных сетях клуба. До этого казанцы поддерживали своего игрока в соцсетях, в частности, в начале мая в телеграм-канале «Рубина» был опубликован пост со словами: «Это я... Или весь мир сходит с ума?» Руслан, мы с тобой ❤️💚».

Кроме того, «Рубин» под трек «Юморист» с Безруковым анонсировал матч с «Уралом».

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58 комментариев
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Просто сдали своего же игрока за простую шутку
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Какой позор 🤦‍♂️
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Дали заднюю. Умора. Вас и дальше будет РФС топтать
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Ответ Stadjer
Просто сдали своего же игрока за простую шутку
Скорее всего ничего ему не сделали, просто сверху сказали, что надо бы Рубину отреагировать. Но все равно мерзко
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РФС очищает футбол от коррупции? Неплохая шутка, смешнее, чем у Безрукова
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Вся эта история с в общем-то довольно невинной шуткой Безрукова, все больше напоминает ситуацию, когда воры кричат громче всех "Держите вора!"
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Рубин для грустных
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Ну и дураки, кто ж за вас будет нормально биться на поле, если вы своих не защищаете. Жалкие.
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Очищаем от коррупции, и совсем без давления или стимуляции штрафуем игрока, чья шутка задела кого-то богатого
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0
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Ответ damondiamond
Рубин для грустных
У нас вся страна для грустных)
+12
-2
+10
Ответ Stadjer
Просто сдали своего же игрока за простую шутку
Просто хитро прикрыли игрока , чтоб сильно его не наказали. Типо мы сами накажем его ( и сами оплатят его наказание)
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И какой такой негативный резонанс? От кого? От чинуш близкогазпромовских?
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Да уж, не ожидал такого от родного клуба... Опубликуйте это в телеге и узнаете, что мы о вас думаем
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Что же ты фраер сдал назад...
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0
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Хуже РФС в этой истории оказался только Рубин
+8
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+7
Ааахаааахааааахааааааа
Сразу чувствуешь!! Коррупции не стало!!!! Наказали главного коррупционера росфутбола!!!
+7
-1
+6
Выглядит комично все это, столько защищали игрока а потом резко пошли против. Цирк одним словом
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0
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«Рубин»: «Есть темы, на которые нельзя шутить, например, про нашу посещаемость»
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0
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Позорище руководству. сам я из Казани. просто позор.
+5
-1
+4
Дядя Миллер никак не уймется
+4
-1
+3
Админ.ресурса нет, абсолютно! (Табличка сарказм)
+2
0
+2
Клуб "Рубин" прогнули, ну да чего тут, вот УЕФА хрен прогнёшь, они далеко и им наплевать. А "Рубин" клуб независимый, как там бессмертная шутка Ческидова, потому что от него ничего не зависит. Например с моей точки зрения стимуляция на победу только на пользу футболу, во первых сколько тебе денег ни дай но если не можешь то и не выиграешь, а во вторых хоть стараться будут.
+2
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+2
Да у Зенита неудачи...ищут крайних.Один из них Безруков.
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-1
+2
"Мы уважаем усилия РФС по очищению футбола от коррупции"
Ну это безусловно, РФС наконец то нашло виновников коррупции в футболе, не зря хлебушек едят, видна работа, теперь просто очевидно, что наш футбол намного чище стал, спасибо РФС!
+2
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Какой же цирк в нашем футболе.
Представим ситуацию.
Краснодар обещает Рубину бабки за отобранные очки.
Так ведь Краснодар способствует тому, что бы Рубин играл честно и на все 100%.
То есть Краснодар способствует честной игре)
Сейчас игрока осуждают за якобы нарушение честной игры. Хотя тут никакого нарушения нет.
Ну или зенит нельзя обыгрывать тогда))) Это нарушение честной игры в рпл)
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С чего вдруг про что-то нельзя шутить?
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Зато Медведеву можно будет шутить
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Рубин слабаки
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Позорище, чё
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Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!
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