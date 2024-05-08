Боссы «МЮ» считают отставку тен Хага за 4 игры до конца сезона контрпродуктивным решением, которое создаст панику. Он, вероятно, доработает до финала Кубка

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Руководство «Манчестер Юнайтед» пока не планирует увольнять Эрика тен Хага.

В понедельник команда разгромно проиграла «Кристал Пэлас» (0:4) и довела число поражений за сезон до 13 – это клубный антирекорд в АПЛ.

Несмотря на это, ожидается, что тен Хаг будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче против «Арсенала», который состоится в субботу. Также вероятно, что тренер доработает до конца сезона, который для «МЮ» завершится финалом Кубка Англии против «Манчестер Сити» 25 мая. До этой игры команде еще предстоит сыграть с «Брайтоном» и «Ньюкаслом».

Как пишет The Times, руководство «Юнайтед» считает, что отставка тен Хага за четыре матча до конца сезона стала бы контрпродуктивным решением. По мнению боссов, такое решение вызвало бы панику. Доработает ли Эрик до конца контракта, рассчитанного до лета 2025 года, пока неизвестно.

0:4 от «Пэлас» – восьмой разгром Тен Хага в «МЮ». И как же плох Каземиро

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61 комментарий
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Ответ Макс Y-O-Y
Ну, свое дело он сделал, выбил, грозный Ковентри из кубка.
Вот вы сейчас смеётесь, а он возьмёт и выиграет чемпионшип через сезон
+43
-4
+39
Ну, свое дело он сделал, выбил, грозный Ковентри из кубка.
+30
-6
+24
Этот МЮ не вызывает вообще никакой симпатии... Остаётся только ностальгировать по былым временам
+17
-1
+16
Весь сезон ругают Челси. А он на фоне маню не так и плох оказалось..
+22
-7
+15
Ответ Макс Y-O-Y
Ну, свое дело он сделал, выбил, грозный Ковентри из кубка.
Да, а также на классе таких аутсайдеров, как Ливерпуль
+22
-10
+12
Ответ CCCP{{BOOM}}
Весь сезон ругают Челси. А он на фоне маню не так и плох оказалось..
так себе индикация если на этом фоне
+9
0
+9
Ответ SAF22
Вот вы сейчас смеётесь, а он возьмёт и выиграет чемпионшип через сезон
Сомневаюсь, что МЮ сможет выиграть чемпионшип так скоро.
+4
-1
+3
Чем это контрпродуктивно? Обычно смена тренера даёт сильный подъем для игроков, что они как Кристал Пэлас начинают всех рвать. Наборот было бы больше шансов на победу хоть где-то, но впрочем хозяину рекордов лучше проделать свою работу до конца.
+5
-2
+3
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Что ни говори выиграть требл в Англии это супер достижение, поскольку длительность турнира стадия где начинают клубы первой лиги конкуренция в кубке это все говорит что требл в Англии это высший уровень. И как после такого мега крутого достижения кинули Холанда в прошлом году было уму непостижимо если бы не сын фифа, то Холланд выиграл бы зм в любом месте и при любой ситуации, потому что как показывает практика требл в лиге где 8 команд постоянно претендуют на титут это дорогого стоит. Я надеюсь в будущем, новые поколения и здравомыслящие люди пересматривая достижения обоих осудят этот беспрецендетный грабёж.
Это где такая лига, что аж 8 команд претендуют на чемпионство? АПЛ что-ли?) Ахахахаха. Какой иногда бред на этом сайте не прочтешь
+5
-2
+3
Ответ CCCP{{BOOM}}
Весь сезон ругают Челси. А он на фоне маню не так и плох оказалось..
Оба клуба подходят под аксиому Эскобара
+8
-5
+3
Ответ fotonik
То, что работало в одной команде и в одних условиях не всегда работает в других. Результата он не даёт, притом у руля не первый год, где его компетентность? Как тренер именно он несет ответственность за результат.
Как тренер он ещё и несёт прямую ответственность за физподготовку и количество травм, но по какой-то причине текущий ужас с функциональной готовностью команды ставят ему не в минус, а в оправдание. Клоунада.
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Лучше уж сейчас бы гнали его, обычно на фоне увольнения тренера, игроки получают глоток свежего воздуха и играют с удовольствием. Может и затащили бы хотя бы малые надежды…
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Санчо , с которым ТХ не нашёл общего языка и компромиссов, не нашёл рычагов влияния, слов и поступков для убеждения , не разрулил тихо и мудро сложную житейскую , спортивную ситуацию, уже в финале ЛЧ.... Вот что нужно знать о тренерских, педагогических, человеческих талантах тренера -оптимиста из Голландии. Результат и факты, нет другого определения успешности для работы тренера...
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Пусть остаётся до финала, не вопрос. Лишь бы его после этого выкинули на мороз.
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Увольнение вызовет панику... А как боссы называют то, что происходит сейчас?
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Да какая разница когда его турнут? Там пол команды в лазарете и основную часть под названием шлак надо выбросить.
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Ответ skywal1812
Тен Хаг хороший тренер, человек с пацанами из эредивизи выбивал Реал из плей-офф лиги чемпионов по сумме двух матчей! какие еще доказательства его компетентности нужны? руководству было бы лучше дать человеку полную свободу в плане чистки и построения команды. игроки сливают уже четвертого тренера МЮ к ряду…
То, что работало в одной команде и в одних условиях не всегда работает в других. Результата он не даёт, притом у руля не первый год, где его компетентность? Как тренер именно он несет ответственность за результат.
+1
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+1
Ответ fotonik
То, что работало в одной команде и в одних условиях не всегда работает в других. Результата он не даёт, притом у руля не первый год, где его компетентность? Как тренер именно он несет ответственность за результат.
у тен хага только второй сезон, в первом он вывел команду в лч и финишировал выше ливерпуля. это нормальный результат для нынешнего мю.
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Ответ Юрий Юрьевич
Практически всегда... Гении статистики. Вы то наверняка своим клубом управляете сверхэффективно
Я по опыту. Вам напомнить о последних таких случаях? Абаскаль - слышали? Ситуация, кстати, похожа. И место в таблице, и кубок.
А в чем смысл оставлять Тен Хага, если решение об отставке принято? Ну только если речь о размере компенсации.
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Ответ skywal1812
у тен хага только второй сезон, в первом он вывел команду в лч и финишировал выше ливерпуля. это нормальный результат для нынешнего мю.
Ну так от команды ждут прогресса, а не регресса
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Ответ Акер
Чем это контрпродуктивно? Обычно смена тренера даёт сильный подъем для игроков, что они как Кристал Пэлас начинают всех рвать. Наборот было бы больше шансов на победу хоть где-то, но впрочем хозяину рекордов лучше проделать свою работу до конца.
Мы должны всём рекордам наши звонкие дать имена- стратегия развития МЮ на ближайшие годы.))
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Ответ AR Hongover
Какой глоток? Там полкоманды в лазарете. Всё настолько плохо, что в основе в центре обороны выходят Эванс с Каземиро, которого весь сезон имеют 1в1. Для кого глоток? Для 17-18летних, что сидят на банке!
Кто там у Реала выходил в защите, Начо Чуамени? Камавинга? Пропаганда МЮ работает отлично, травмы и вылет в шип бы оправдали
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Ответ Акер
Так у него и так полная свобода в плане трансферов, не? Захотелось Антони за 100 и престарелого Каземро из Реала - пожалуйста, нужно убрать Санчо - пожалуйста. У него в МЮ скорее свой политический строй уже, где никакая критика не допускается.
Антони в Аяксе хорошо играл, вполне приличный игрок, не вина тен Хага, что он провалился в мю, бывает, что у человека проблемы с адаптацией… Азар например тоже в РМ не заиграл, хотя стоил дорого и приходил в статусе мирового игрока. это я к примеру. тренер не может быть ответственным за неудачное выступления футболиста. руководство тоже должно было просчитывать риски покупки Антони и Каземиро. тренеру в принципе без разницы, какая у игрока будет зарплата и сколько он будет стоить, тренер лишь пальцем указывает на кого-нибудь, в клуб уже работают на трансфером. если мю говорит, что мол каземиро старый и у него очень большая личка, давай кого-нибудь другого присмотрим, тен Хаг само собой указывает на другого и клуб уже работает с новым кандидатом. у тен Хага сейчас вообще нет центральных защитников.
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Ответ Alex1104
Боссы вообще не рубят в футболе? Практически всегда после смены тренера команда на некоторое время оживает и начинает выдавать на эмоциях. Очень подходящий момент, чтобы закончить сезон хоть немного лучше. Да, в финале кубка будет сложно так или иначе, но я бы попробовал убрать Тен Хага сейчас. Может он и неплохой тренер, но не для МЮ, очевидно.
Ну они там вроде из Штатов? Может думают, что после регулярки плей-офф будет🤣
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Ответ Какой же Слот крутой
Оба клуба подходят под аксиому Эскобара
Это что такое?
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Ответ Pavel Harriss
Это где такая лига, что аж 8 команд претендуют на чемпионство? АПЛ что-ли?) Ахахахаха. Какой иногда бред на этом сайте не прочтешь
Это как в чемпионате России. Перед началом все говорят про :Зенит,ЦСКА,Локомотив,Динамо,Спартак,Краснодар боряться за чемпионство. В итоге Зенит выиграет всегда, так и в Англии , всегда говорят про 8 команд, в итоге максимум два клуба, в итоге с победой Сити
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Ответ Pavel Harriss
Это где такая лига, что аж 8 команд претендуют на чемпионство? АПЛ что-ли?) Ахахахаха. Какой иногда бред на этом сайте не прочтешь
Челси, брал чемпионство не давно Ливерпуль, Ман юнайтед, Ман сити часто берет, Ливерпуль, Лестер брал менее 10 лет назад, Тотенхэм постоянно грозит первому месту, Арсенал в последние сезоны борется, скоро подтянется Ньюкасл и ещё в этом сезоне напрягает Астон Вилла считай 10 команд так или иначе претенденты брали или всегда в топ 3 за последние 15 лет.
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Ответ Мукунку хороший
Да какая разница когда его турнут? Там пол команды в лазарете и основную часть под названием шлак надо выбросить.
В первую очередь, выкинуть нужно лысого с его наследием. Как показал опыт Санчо и Гринвуда, при нормальных тренерах и игроки МЮ добиваются высот.
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Ответ Yury Sin
Пусть остаётся до финала, не вопрос. Лишь бы его после этого выкинули на мороз.
Чтоб выкинуть на мороз это до зимы ждать придется
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Ответ dmitri28
Чтоб выкинуть на мороз это до зимы ждать придется
А если выкинуть сейчас, но на Северном полюсе?
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