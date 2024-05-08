Боссы «МЮ» считают отставку тен Хага за 4 игры до конца сезона контрпродуктивным решением, которое создаст панику. Он, вероятно, доработает до финала Кубка

Руководство «Манчестер Юнайтед» пока не планирует увольнять Эрика тен Хага.

В понедельник команда разгромно проиграла «Кристал Пэлас» (0:4) и довела число поражений за сезон до 13 – это клубный антирекорд в .

Несмотря на это, ожидается, что тен Хаг будет руководить « » в матче против «Арсенала», который состоится в субботу. Также вероятно, что тренер доработает до конца сезона, который для «МЮ» завершится финалом Кубка Англии против «Манчестер Сити» 25 мая. До этой игры команде еще предстоит сыграть с «Брайтоном» и «Ньюкаслом».

Как пишет The Times, руководство «Юнайтед» считает, что отставка тен Хага за четыре матча до конца сезона стала бы контрпродуктивным решением. По мнению боссов, такое решение вызвало бы панику. Доработает ли Эрик до конца контракта, рассчитанного до лета 2025 года, пока неизвестно.

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