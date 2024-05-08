Марчиняк отменил гол «Реала» «Баварии». Начо толкнул Киммиха в лицо

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Начо Фернандес Шимон Марчиняк видеоповторы Йозуа Киммих Альфонсо Дэвис Футбол

Гол «Реала» в ворота «Баварии» отменен из-за фола Начо Фернандеса.

На 71-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов мадридцам после углового удалось поразить ворота мюнхенцев в результате рикошета от защитника Альфонсо Дэвиса.

Главный судья Шимон Марчиняк, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за того, что в ходе эпизода Начо Фернандес двумя руками толкнул в лицо Йозуа Киммиха.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Реал» – «Бавария». 0:1 – Дэвис забил, гол Начо отменили! Онлайн-трансляция

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38 комментариев
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Ну тут все по делу, нареканий и быть не может в этом эпизоде.
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Гол по делу отменили, но киммиху с таким актерским мастерством надо в Барсу
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Это даже по правилам американского футбола был бы фол ))
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Ответ Нефанатик
Гол по делу отменили, но киммиху с таким актерским мастерством надо в Барсу
Согласен. Фол был 100% и отмена по делу, но валялся Киммих как будто его ударил боксер по лицу... Это не круто
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+23
Ждём критику арбитра от Клубного ТВ Реала
+25
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Абсолютно по делу отменили
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Ответ Russ Ivan
Комментарий удален пользователем
И как? Завалила?
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Офигенное судейство было. Давал играть, всего одна ЖК за игру, грубости никакой нет, на провокации не вёлся. В доп времени добавил за празднование и просмотр ВАР. Всегда бы так судили, а отмена очевидная тут
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В итоге так даже лучше для Реала получилось)
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Вот сколько раз нам говорили, что у судей рекомендации от УЕФА - не свистеть офсайд, ждать конца эпизода. Тут же Марчиняк свистит максимально быстро, не дожидаясь конца эпизода. Вот как это объяснить?
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Ответ Russ Ivan
Комментарий удален пользователем
Что с лицом?
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+3
Ответ Кино Музыка
Реал к такому не привык.
А к такому?
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Ответ S. A.
Ждём критику арбитра от Клубного ТВ Реала
Я думаю, клубному ТВ Реала сейчас будет не до этого точно. Мужики едут в Лондон
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Реалу это надо было как раз таки)))
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Меня больше волнует почему он в самом конце свистнул и не дал доиграть эпизод с голом, проверить же потом все равно можно будет
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Ответ Боевой Бурят Путина
Чистый фол, здесь добрая половина игроков не доигрывали эпизод. И ситуация на 90+13 точно такая же, только там среагировали на свисток. Тот же Лунин даже не прыгал
Только в случае свистка, его уже не отменить, а в случае фола - его может и не быть. Так что тут доигрывать в любом случае надо было)
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как же все четко и по делу, вот это независимые арбитры без трактовок от себя и вот этой всей грязи
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Долго догонял причем здесь вообще Миранчук )))
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Тогда судьям можно в принципе запретить свистеть, а потом просматривать все голевые атаки на видео, начиная от своих ворот. Вдруг что-то лишнее свистнет еще в центре поля, сорвет перспективную атаку.
Но я согласен, что мог бы и не свистеть в такой ситуации, когда последний шанс и мяч в штрафной. Разговоров потом было бы меньше
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Это уже хамство
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Комментарий удален пользователем
Это же не судья от РФС)
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Не понимаю о чем тут можно спорить. Двумя руками толкает еще и в лицо. Защитники Реала сегодня все почему-то руки не могут контролировать - то Менди с Сане обнимается, то Рюдегер переставляет Кейна с места на место
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Ну здесь всё по делу
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Ответ Iamliam
Вот сколько раз нам говорили, что у судей рекомендации от УЕФА - не свистеть офсайд, ждать конца эпизода. Тут же Марчиняк свистит максимально быстро, не дожидаясь конца эпизода. Вот как это объяснить?
"Магией" Бернабеу, конечно 😉
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Неправильный вар. В Испании другой
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Ответ Нефанатик
Гол по делу отменили, но киммиху с таким актерским мастерством надо в Барсу
Будто реал не устраивает спектакль)) 2 театральные команды из Испании, смешно
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Ответ Александр Андреев
Поляк конечно наисполнял сегодня. Когда судья обращает на себя внимание, это плохое судейство.
И что же он там такого наисполнял? Ему разве что за момент с голом Баварии можно предъявить с натяжкой, и то я думаю он был прав с офсайдом.
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