Марчиняк отменил гол «Реала» «Баварии». Начо толкнул Киммиха в лицо

Гол «Реала» в ворота «Баварии» отменен из-за фола Начо Фернандеса.

На 71-й минуте полуфинального матча чемпионов мадридцам после углового удалось поразить ворота мюнхенцев в результате рикошета от защитника Альфонсо Дэвиса.

Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за того, что в ходе эпизода двумя руками толкнул в лицо .

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Реал» – «Бавария». 0:1 – Дэвис забил, гол Начо отменили! Онлайн-трансляция