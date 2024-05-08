Марчиняк отменил гол «Реала» «Баварии». Начо толкнул Киммиха в лицо
Гол «Реала» в ворота «Баварии» отменен из-за фола Начо Фернандеса.
На 71-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов мадридцам после углового удалось поразить ворота мюнхенцев в результате рикошета от защитника Альфонсо Дэвиса.
Главный судья Шимон Марчиняк, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за того, что в ходе эпизода Начо Фернандес двумя руками толкнул в лицо Йозуа Киммиха.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
«Реал» – «Бавария». 0:1 – Дэвис забил, гол Начо отменили! Онлайн-трансляция
Но я согласен, что мог бы и не свистеть в такой ситуации, когда последний шанс и мяч в штрафной. Разговоров потом было бы меньше