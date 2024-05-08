«Трактор» объявил об уходе Заварухина из клубной системы: «Спасибо за все, Алексей Борисович!»
«Трактор» объявил об уходе Алексея Заварухина из клубной системы.
В минувшем сезоне под руководством 43-летнего специалиста «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл серию «Локомотиву» со счетом 0-4.
Ранее стало известно, что новым главным тренером челябинской команды назначен канадец Бенуа Гру. При этом Заварухину было предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет» из Olimpbet ВХЛ.
«Спасибо за все, Алексей Борисович! Наставник «Трактора» завершает работу в клубной системе.
Алексей Заварухин вернулся в Челябинск в прошлое межсезонье, войдя в штаб Анвара Гатиятулина. По ходу чемпионата произошла смена наставника главной команды и Заварухин стал сначала и.о, а потом и главным тренером «Трактора».
Сезон черно-белые завершили в полуфинале Кубка Гагарина, завоевав бронзовые медали Чемпионата КХЛ 2023/24. Благодарим Алексея Борисовича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», – говорится в телеграм-канале челябинцев.
Верю, что история Заварухина и Трактора не закончилась, а только прервалась.