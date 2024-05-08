«Трактор» объявил об уходе Заварухина из клубной системы: «Спасибо за все, Алексей Борисович!»

Теги Трактор Челмет Алексей Заварухин отставки КХЛ ВХЛ Хоккей

«Трактор» объявил об уходе Алексея Заварухина из клубной системы.

В минувшем сезоне под руководством 43-летнего специалиста «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл серию «Локомотиву» со счетом 0-4.

Ранее стало известно, что новым главным тренером челябинской команды назначен канадец Бенуа Гру. При этом Заварухину было предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет» из Olimpbet ВХЛ.

«Спасибо за все, Алексей Борисович! Наставник «Трактора» завершает работу в клубной системе.

Алексей Заварухин вернулся в Челябинск в прошлое межсезонье, войдя в штаб Анвара Гатиятулина. По ходу чемпионата произошла смена наставника главной команды и Заварухин стал сначала и.о, а потом и главным тренером «Трактора».

Сезон черно-белые завершили в полуфинале Кубка Гагарина, завоевав бронзовые медали Чемпионата КХЛ 2023/24. Благодарим Алексея Борисовича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», – говорится в телеграм-канале челябинцев.

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20 комментариев
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Обида у него сыграла. В фарм клуб , после такого сезона. Любой уважающий себя мужик так бы сделал. Суки решают.
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Спасибо за хорошее время в Тракторе.
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Кинули братуху…
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Суки решили. Так было хорошо. После Валерия Константиновна так не было.
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Борисыч, конечно, заслуживал ещё один шанс показать себя. Но всё-таки на таком уровне нужно думать более рационально, без опоры на эмоции, так как большие деньги и большая ответственность за результат перед городом. Надеюсь, руководство осознаёт эту ответственность, взваливая её на плечи Гру.
Верю, что история Заварухина и Трактора не закончилась, а только прервалась.
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Печально!! Спасибо за отличные эмоции!!
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Гатиатуллин в прошлом сезоне в плей-офф не попал ему дали ещё следующий сезон возглавлять, Заварухин бронзу завоевал, его слили, где логика у руководства?
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Жаль, но решают те кому дано решать… Несправедливо?! Заварухину остается только доказывать и это удел россиян, которым нет места среди праведников в своем Отечестве. У Разина поучилось!
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Кидалово
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Ну и глупость, коней на переправе не меняют!
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Кинули конечно Алексея, печально.
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Так по-идеи за тренером полуфиналистом розыгрыша КГ - должна выстроится очередь.
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есть ощущение, что в октябре-ноябре опять позовут обратно, если Барыс его не заберет.
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Очень спорное решение, если не сказать "стремное". Заварухин не пропадет. А "Трактор"...
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