«Трактор» объявил об уходе Заварухина из клубной системы: «Спасибо за все, Алексей Борисович!»

«Трактор» объявил об уходе Алексея Заварухина из клубной системы.

В минувшем сезоне под руководством 43-летнего специалиста « » дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл серию «Локомотиву» со счетом 0-4.

Ранее стало известно, что новым главным тренером челябинской команды назначен канадец Бенуа Гру. При этом Заварухину было предложено остаться в системе клуба и возглавить « » из Olimpbet ВХЛ.

«Спасибо за все, Алексей Борисович! Наставник «Трактора» завершает работу в клубной системе.

вернулся в Челябинск в прошлое межсезонье, войдя в штаб Анвара Гатиятулина. По ходу чемпионата произошла смена наставника главной команды и Заварухин стал сначала и.о, а потом и главным тренером «Трактора».

Сезон черно-белые завершили в полуфинале Кубка Гагарина, завоевав бронзовые медали Чемпионата КХЛ 2023/24. Благодарим Алексея Борисовича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», – говорится в телеграм-канале челябинцев.