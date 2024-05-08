«МЮ» за 6,2 млрд долларов – самый дорогой футбольный клуб мира по версии Sportico. «Реал» и «Барселона» в топ-3, «Тоттенхэм» выше «Челси»

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«Манчестер Юнайтед» признан самым дорогим футбольным клубом мира.

Манкунианцы заняли первое место в рейтинге, подготовленном Sportico. Исследование проведено на основе финансовой отчетности и более чем 50 разговоров с банкирами, инвесторами, консультантами и руководителями команд.

В топ-20 вошли:

1. «Манчестер Юнайтед» – 6,2 млрд долларов.

2. «Реал Мадрид» – 6,06 млрд долларов.

3. «Барселона» – 5,28 млрд долларов.

4. «Ливерпуль» – 5,11 млрд долларов.

5. «Бавария» – 4,8 млрд долларов.

6. «Манчестер Сити» – 4,75 млрд долларов.

7. «ПСЖ» – 4,05 млрд долларов.

8. «Арсенал» – 3,91 млрд долларов.

9. «Тоттенхэм» – 3,49 млрд долларов.

10. «Челси» – 3,47 млрд долларов.

11. «Ювентус» – 1,77 млрд долларов.

12. «Боруссия» Дортмунд – 1,64 млрд долларов.

13. «Атлетико» – 1,62 млрд долларов.

14. «Милан» – 1,2 млрд долларов.

15. «Лос-Анджелес» – 1,15 млрд долларов.

16. «Интер» – 1,06 млрд долларов.

17. «Атланта Юнайтед» – 1,05 млрд долларов.

18. «Интер Майами» – 1,02 млрд долларов.

19. «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1 млрд долларов.

20. «Нью-Йорк Сити» – 840 млн долларов.

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41 комментарий
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Каждый раз такие рейтинги выходят, когда у Глейзеров появился новый шейх, который заинтересован в покупке.
+28
-1
+27
Ответ Илья Мурашов
Комментарий скрыт
На первом месте
+35
-9
+26
Ответ Илья Мурашов
Комментарий скрыт
а причем тут Роналду? Где здесь было что-то про него? это рейтинг самых дорогих футбольных клубов. Ты когда в МфЦ идешь там тоже спрашиваешь «где роналду?»
+29
-6
+23
То есть Тоттенхэм стоит 3,4 млрд,а условные Астон Вилла и Ньюкасл не стоят и 1млрд?
Или составители очень хотели сюда добавить клубы из МЛС?
+8
0
+8
Ответ Cristiano Ronaldo
Бредовый рейтинг
А, ну если этот рейтинг составили банкиры, инвесторы, консультанты и руководители команд, а не комментаторы со спортса, то конечно бредовый.
+10
-3
+7
Жаль, что результаты не соответствуют цене
+6
-1
+5
МЮ уже давно стоит как Факел, цена завышена
+17
-13
+4
Интересно по каким принципам мю стал самым дорогим
+3
-1
+2
Кристал Пэлас - Ман. Юнайтед 4:0
+3
-1
+2
Ответ Bavarec-Art
Каждый раз такие рейтинги выходят, когда у Глейзеров появился новый шейх, который заинтересован в покупке.
Ну, значит Глейзеры продают МЮ еще с нулевых...
+3
-1
+2
Ответ Фанат спорта01
То есть Тоттенхэм стоит 3,4 млрд,а условные Астон Вилла и Ньюкасл не стоят и 1млрд? Или составители очень хотели сюда добавить клубы из МЛС?
С чего бы Вилле и Ньюкаслу соревноваться с Тоттенхэмом в стоимости клуба? Тоттенхэм Стэдиум самый современный стадион в мире, а у одного Ришарлисона подписчиков в соцсетях больше, чем у всех игроков Виллы и Ньюкасла вместе взятых.
+1
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+1
Ответ Артем Гавин
Как клуб МЛС может быть дороже Интера? Неужели только популярность на американском рынке даёт такой буст?
Я бы отметил наличие стадиона. У миланского Интера своего стадиона нет, а у американцев либо есть новые стадионы, либо строятся. А стадионы стоят сотни миллионов, а в случае больших - миллиарды долларов. Есть стадион - есть возможность хорошо зарабатывать за счет спортивных событий и не только, а значит и стоимость клуба растет.
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Ответ Артем Гавин
Как клуб МЛС может быть дороже Интера? Неужели только популярность на американском рынке даёт такой буст?
Даёт.
По факту, в топ-10 самых дорогих спортивных команд будут только американцы (НФЛ, НБА, бейсбол).

А если взять топ-50, то футбольных клубов из Европы там окажется максимум 7-8.

Например, Тод Боули входит в группу владельцев Доджерс и Челси.
И Доджерс дороже миллиарда на полтора, хотя вряд ли есть много людей не в Америке (и Японии, но там в основном своё любят), которые смотрят бейсбол.
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Ответ ягодицы ямаля
а причем тут Роналду? Где здесь было что-то про него? это рейтинг самых дорогих футбольных клубов. Ты когда в МфЦ идешь там тоже спрашиваешь «где роналду?»
Суть в том, что Роналду везде ходит и утверждает, что Саудовская Аравия по уровню (а это и стоимость клубов) входит в топ 5 мира и вы с удовольствием поддерживаете это высказывание!
Но когда вам удобно, это сразу становится - а при чем тут Роналду.
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Как клуб МЛС может быть дороже Интера? Неужели только популярность на американском рынке даёт такой буст?
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МЮ самый большой Ландромат для отмывания $$
Пачками приходят игроки в 3-4 раза завышенными ценами потом отпускают почти или вообще бесплатно 🤷🏻‍♂️
И так годами длится .. большие $$ крутятся при нулевых результатах
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Ответ Футбольные Хроники
Жаль, что результаты не соответствуют цене
Какого клуба?
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Ответ turcanudima87@gmail.com
Как эта помойка может быть на первом месте?)
Пока генерирует прибыль, будет в топе. Результаты когда нибудь вернутся.
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Ответ ToniKroos1999
Как вообще нынешний МЮ может столько стоить? Ему красная цена 100 евро
Цена клуба в первую очередь формируется не по спортивным достижениям, а по популярности бренда. МЮ это скорее бизнес проект Глейзеров, то же возвращение Роналду было в первую очередь маркетинговым ходом нежели спортивным. Они ежесезонно расирачивают баснословные бабки на трансферы не для спортивных успехов (это для них второстепенный приоритет) а для привлечения внимания медиа пространства
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Ответ Футбольные Хроники
Маркетинг решает. Месси, Суарес, Бускетс, Альба да и сам Бэкхем очень медийны
Думаю, автор вёл речь о LA(15й - клуб МЛС - где играл Бекхем), который выше Internazionale Milano(16й), а не об Интер Майми(18й), где собрали указанных вами экс-игроков Барсы(и где Бекхем не игрок по должности ;) )
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Как вообще нынешний МЮ может столько стоить? Ему красная цена 100 евро
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А звенит?
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Как эта помойка может быть на первом месте?)
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Ответ therealgreenman
Кроме имени ничего не осталось от клуба, очень жаль…
Это имя сейчас оценивается в 6 млрд $. ничего не осталось, ага.
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Что это за банкиры и инвесторы,которые готовы вкладывать в мю,больше чем в Реал,ПСЖ,МС,Баварию????
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Ответ Dmitri Kudrenko
Так купи по цене Факела
У меня нет лишних 500 миллионов $(((
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Ответ LNk O
МЮ уже давно стоит как Факел, цена завышена
Так купи по цене Факела
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Ответ LNk O
А вот и фанат Факела. Извини, за то, что сравнил твой любимый клуб с английским недоразумением последних лет
извиняю. на юродивых грех обижаться
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Ответ LNk O
МЮ уже давно стоит как Факел, цена завышена
тебе, диванному эксперту, конечно, виднее
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Ответ Футбол_это_жизнь
Суть в том, что Роналду везде ходит и утверждает, что Саудовская Аравия по уровню (а это и стоимость клубов) входит в топ 5 мира и вы с удовольствием поддерживаете это высказывание! Но когда вам удобно, это сразу становится - а при чем тут Роналду.
Это малолетки. Им объяснять не нужно. Меня сразу заминусовали.
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