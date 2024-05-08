«МЮ» за 6,2 млрд долларов – самый дорогой футбольный клуб мира по версии Sportico. «Реал» и «Барселона» в топ-3, «Тоттенхэм» выше «Челси»
«Манчестер Юнайтед» признан самым дорогим футбольным клубом мира.
Манкунианцы заняли первое место в рейтинге, подготовленном Sportico. Исследование проведено на основе финансовой отчетности и более чем 50 разговоров с банкирами, инвесторами, консультантами и руководителями команд.
В топ-20 вошли:
1. «Манчестер Юнайтед» – 6,2 млрд долларов.
2. «Реал Мадрид» – 6,06 млрд долларов.
3. «Барселона» – 5,28 млрд долларов.
4. «Ливерпуль» – 5,11 млрд долларов.
5. «Бавария» – 4,8 млрд долларов.
6. «Манчестер Сити» – 4,75 млрд долларов.
7. «ПСЖ» – 4,05 млрд долларов.
8. «Арсенал» – 3,91 млрд долларов.
9. «Тоттенхэм» – 3,49 млрд долларов.
10. «Челси» – 3,47 млрд долларов.
11. «Ювентус» – 1,77 млрд долларов.
12. «Боруссия» Дортмунд – 1,64 млрд долларов.
13. «Атлетико» – 1,62 млрд долларов.
14. «Милан» – 1,2 млрд долларов.
15. «Лос-Анджелес» – 1,15 млрд долларов.
16. «Интер» – 1,06 млрд долларов.
17. «Атланта Юнайтед» – 1,05 млрд долларов.
18. «Интер Майами» – 1,02 млрд долларов.
19. «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1 млрд долларов.
20. «Нью-Йорк Сити» – 840 млн долларов.
Или составители очень хотели сюда добавить клубы из МЛС?
По факту, в топ-10 самых дорогих спортивных команд будут только американцы (НФЛ, НБА, бейсбол).
А если взять топ-50, то футбольных клубов из Европы там окажется максимум 7-8.
Например, Тод Боули входит в группу владельцев Доджерс и Челси.
И Доджерс дороже миллиарда на полтора, хотя вряд ли есть много людей не в Америке (и Японии, но там в основном своё любят), которые смотрят бейсбол.
Но когда вам удобно, это сразу становится - а при чем тут Роналду.
Пачками приходят игроки в 3-4 раза завышенными ценами потом отпускают почти или вообще бесплатно 🤷🏻♂️
И так годами длится .. большие $$ крутятся при нулевых результатах