«МЮ» за 6,2 млрд долларов – самый дорогой футбольный клуб мира по версии Sportico. «Реал» и «Барселона» в топ-3, «Тоттенхэм» выше «Челси»

«Манчестер Юнайтед» признан самым дорогим футбольным клубом мира.

Манкунианцы заняли первое место в рейтинге, подготовленном Sportico. Исследование проведено на основе финансовой отчетности и более чем 50 разговоров с банкирами, инвесторами, консультантами и руководителями команд.

В топ-20 вошли:

1. « » – 6,2 млрд долларов.

2. « » – 6,06 млрд долларов.

3. « » – 5,28 млрд долларов.

4. « » – 5,11 млрд долларов.

5. « » – 4,8 млрд долларов.

6. «Манчестер Сити» – 4,75 млрд долларов.

7. «ПСЖ» – 4,05 млрд долларов.

8. «Арсенал» – 3,91 млрд долларов.

9. «Тоттенхэм» – 3,49 млрд долларов.

10. «Челси» – 3,47 млрд долларов.

11. «Ювентус» – 1,77 млрд долларов.

12. «Боруссия» Дортмунд – 1,64 млрд долларов.

13. «Атлетико» – 1,62 млрд долларов.

14. «Милан» – 1,2 млрд долларов.

15. «Лос-Анджелес» – 1,15 млрд долларов.

16. «Интер» – 1,06 млрд долларов.

17. «Атланта Юнайтед» – 1,05 млрд долларов.

18. «Интер Майами» – 1,02 млрд долларов.

19. «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1 млрд долларов.

20. «Нью-Йорк Сити» – 840 млн долларов.