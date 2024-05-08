Капитан «Факела» Квеквескири про «Зенит» – позор российского футбола»: «Я так не считаю, но понимаю кричалку: в основе два россиянина и Фернандес, который двух слов по-русски связать не может. Странно»
Ираклий Квеквескири понимает кричалку «Зенит» – позор российского футбола».
Напомним, во время матча 27-го тура Мир РПЛ, который завершился со счетом 1:1, фанаты «Факела» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Клуб из Воронежа осудил эти действия. Сегодня КДК РФС оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей.
– Болельщики в Воронеже кричали с трибун: «Зенит» – позор российского футбола». Почему?
– Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, все равно много иностранцев.
Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом. Есть свои воспитанники. Думаю, надо давать больше шансов играть им, а не развивать чужих.
Но об этом мало кто говорит. Они становятся чемпионами за счет легионеров. Хотя есть хорошие российские футболисты.
– Вы считаете, что «Зенит» – позор нашего футбола?
– Я так не считаю. Это право любого клуба выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы.
Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А еще есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может, – сказал капитан «Факела» Квеквескири.
З.Ы. Стоило Марио перейти в Зенит, как тут же до всех до шло, что это просто наёмник, которому лень учить язык.
Сравнить нынешний Зенит и Зенит в эпоху победы в Кубке УЕФА - это просто команды разного уровня. Даже НЕ рядом. Собственно нынешний Зенит отлетел бы не только от лучших версий Зенитов, но и от лучших ЦСКА, лучших Локо и лучших Рубинов. Да и даже лучших версий Спартака. Не может нынешний Зенит тягаться с лидерами чемпионатов прошлых лет. При этом деградация чемпионата началась еще ДО СВО, просто СВО еще усилило и без того сильную деградацию чемпионата(а деградация плавно пошла где-то с 2014-2015 годов).
Учитывая, что Краснодар и Динамо - тоже идут на 2-3 месте только из-за "слабости всего чемпионата", да и сказать, что Динамо и особенно Краснодар "сильно играют в футбол" - точно нельзя + Краснодар исторические чокеры, а Динамо команда с "50 лет без побед", очень странно, что Зенит, который "играет в футбол" опережает всего на 1 очко исторических чокерков и без-трофейников, которые в старых сезонах тоже на 2-3 месте не шли бы с таким составом и игрой. При этом ПО ИГРЕ, Динамо приятнее всех из тройки.
Это проблема Зенита?
В начале 90-х наши парни поехали играть за коврижки, лишь бы играть и соревноваться с сильными.
Аршавин тоже уехал, бросив контракт на 7млн в год.
За то уже тогда кто-то остался, чтобы побыть в уютненьком.
Из группы в ЛЧ выходили последний раз 100 лет назад, и 90% делали Халк и Витсель + Спалетти.
А Марио Фернандес не понимает)))