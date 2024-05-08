Капитан «Факела» Квеквескири про «Зенит» – позор российского футбола»: «Я так не считаю, но понимаю кричалку: в основе два россиянина и Фернандес, который двух слов по-русски связать не может. Странно»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Факел Марио Фернандес Ираклий Квеквескири Чемпионат.com Футбол

Ираклий Квеквескири понимает кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Напомним, во время матча 27-го тура Мир РПЛ, который завершился со счетом 1:1, фанаты «Факела» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Клуб из Воронежа осудил эти действия. Сегодня КДК РФС оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей.

– Болельщики в Воронеже кричали с трибун: «Зенит» – позор российского футбола». Почему?

– Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, все равно много иностранцев.

Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом. Есть свои воспитанники. Думаю, надо давать больше шансов играть им, а не развивать чужих.

Но об этом мало кто говорит. Они становятся чемпионами за счет легионеров. Хотя есть хорошие российские футболисты.

– Вы считаете, что «Зенит» – позор нашего футбола?

– Я так не считаю. Это право любого клуба выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы.

Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А еще есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может, – сказал капитан «Факела» Квеквескири.

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74 комментария
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Как то много шумихи из-за этой кричалки. Понятно, что журналисты вцепились. Болелы кричат в первую очередь чтобы выбить Зенит из себя. На Нурика сработало. Вот и всё.
З.Ы. Стоило Марио перейти в Зенит, как тут же до всех до шло, что это просто наёмник, которому лень учить язык.
+65
-5
+60
Зенит - это гордость бразильского футбола
+55
-9
+46
Ответ Дядя Боря
Комментарий скрыт
Ну исковеркать фамилию, название команды соперника - это так по - зенитовски.
+38
-14
+24
Ответ Evgeny Trifonov
У ПСЖ вчера 3 француза вышли
«Зенит» – псж российского футбола💰
+20
-2
+18
Ответ ZarvuR2020
Как то много шумихи из-за этой кричалки. Понятно, что журналисты вцепились. Болелы кричат в первую очередь чтобы выбить Зенит из себя. На Нурика сработало. Вот и всё. З.Ы. Стоило Марио перейти в Зенит, как тут же до всех до шло, что это просто наёмник, которому лень учить язык.
В смысле на Нурика сработало? Его уже 4 матч подряд выбивает кто то из колеи) Его из колеи его профнепригодность выбивает
+16
0
+16
Конечно позор, какие тут варианты?
+37
-26
+11
И заметьте, человек просто высказал мнение почему эта кричалка. Не осудил такой путь, а просто предположил. И за это его теперь поливают 🤷🏿‍♂️
+14
-5
+9
Ответ Дядя Боря
Комментарий скрыт
Вот за это вас все и ненавидят, что считаете себя лучше других.
+13
-5
+8
У ПСЖ вчера 3 француза вышли
+7
-1
+6
Ответ Кирилл.С-Пб
Говномет завистливый...
Судя по тому, как корежит и трясет спб фанатиков, Ираклий всё правильно сказал)
+11
-6
+5
Типа могли бы хотя бы во время санкций дать другим побеждать в чемпе или что?
+12
-8
+4
Странно слышать наезд на легионеров из Бразилии от такого же легионера, но из Грузии.
+2
0
+2
Ответ Красная стрела
Ну исковеркать фамилию, название команды соперника - это так по - зенитовски.
Ни разу не одобряю коверканье фамилий и названий клубов, но признайте, что такой глупостью занимаются болельщики всех клубов.
+3
-1
+2
Ответ Покерный Футбол
Сначала все ныли что лимит это зло. Ну ок. У Зенита в составе неплохие бразильцы, и всего пару россиян. Ууууу, позор российского футбола. Умом Россию не понять.
За лимит ныли когда были надежды, что с хорошими легами можно стабильно Брюгге и АЕК проходить 🫵🏽🤡 а сейчас это водокачка 😂 ну и не нужно забывать, что это тупо гос бабки🤡
+5
-3
+2
Да наверное это проблема всего нашего детского-юношеского футбола. Зачем трудиться и выдавать на гора хороших игроков, когда на их место всё равно наберут иностранцев. Может быть было бы лучше чтобы эти средства, что тратятся на легионеров, пошли на развитие собственного именно детского футбола? Тем более что кампания государственная, а недра являются достоянием всего народа. Может быть развивать импортозамещение было бы лучше?
+2
0
+2
Так считают абсолютно все адекватные любители футбола в стране, с этим спорить могут только пробитые с болот
+15
-13
+2
Ответ Александр Васильев
ещё раз - сколько легов в составах других команд? позор всем клубам? позор в том, что другие клубы 6-ой год плетутся в хвосте и играют в какое-то подобие футбола)
А Зенит нынешний с его латиносами не играет в какое-то подобие футбола? Не льстите себе, Зенит побеждает в чемпионате по праву "лучший из худших", не более того. Никакой внятной приятной игры и мастерства у Зенита тоже нет, просто "донность" чуть пониже, чем у остальных.
Сравнить нынешний Зенит и Зенит в эпоху победы в Кубке УЕФА - это просто команды разного уровня. Даже НЕ рядом. Собственно нынешний Зенит отлетел бы не только от лучших версий Зенитов, но и от лучших ЦСКА, лучших Локо и лучших Рубинов. Да и даже лучших версий Спартака. Не может нынешний Зенит тягаться с лидерами чемпионатов прошлых лет. При этом деградация чемпионата началась еще ДО СВО, просто СВО еще усилило и без того сильную деградацию чемпионата(а деградация плавно пошла где-то с 2014-2015 годов).

Учитывая, что Краснодар и Динамо - тоже идут на 2-3 месте только из-за "слабости всего чемпионата", да и сказать, что Динамо и особенно Краснодар "сильно играют в футбол" - точно нельзя + Краснодар исторические чокеры, а Динамо команда с "50 лет без побед", очень странно, что Зенит, который "играет в футбол" опережает всего на 1 очко исторических чокерков и без-трофейников, которые в старых сезонах тоже на 2-3 месте не шли бы с таким составом и игрой. При этом ПО ИГРЕ, Динамо приятнее всех из тройки.
+1
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Ответ HCBV
Про какую команду речь то?
за которую Квеквескири играет
+1
0
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Какая разница какие паспорта у них? Россиян в сборной можно смотреть, в клубе должны играть сильнейшие
+10
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Ответ Петр Иванов
"Болелы кричат в первую очередь чтобы выбить Зенит из себя" - может и так, но тут они неоспоримый факт выкрикивали.
о, живой болельщик Краснодара)))
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Ответ kokakoka
Ни разу не одобряю коверканье фамилий и названий клубов, но признайте, что такой глупостью занимаются болельщики всех клубов.
Ну для болел Спартака,а выше именно они проявили мораль, я так понимаю🤦лицемерие и двойные стандарты - это норма...
+1
-1
0
Ответ brno2020
Да наверное это проблема всего нашего детского-юношеского футбола. Зачем трудиться и выдавать на гора хороших игроков, когда на их место всё равно наберут иностранцев. Может быть было бы лучше чтобы эти средства, что тратятся на легионеров, пошли на развитие собственного именно детского футбола? Тем более что кампания государственная, а недра являются достоянием всего народа. Может быть развивать импортозамещение было бы лучше?
и тут же наши неженки перестают играть? Хорваты и сербы едут всей толпой сразу в сильные лиги, пусть хоть за маленькие команды играть, но приучаться к культуре работы и футбола. Наши же сидят в уютненьком и тихонечко пилят с агентом госбабули.
Это проблема Зенита?
В начале 90-х наши парни поехали играть за коврижки, лишь бы играть и соревноваться с сильными.
Аршавин тоже уехал, бросив контракт на 7млн в год.
За то уже тогда кто-то остался, чтобы побыть в уютненьком.
+1
-1
0
Ответ Evgeny Trifonov
У ПСЖ вчера 3 француза вышли
у Реала часто 1 или 2 испанца выходят.. у Интера в 2010 было 0 Итальянцев в старте в финале, у Ливерпуля в 2019 - два англичанина.. в общем глупость
0
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0
Так и есть, последние 5-7 лет Зенит позор рос футбола !
Из группы в ЛЧ выходили последний раз 100 лет назад, и 90% делали Халк и Витсель + Спалетти.
+7
-7
0
Ответ ZarvuR2020
Как то много шумихи из-за этой кричалки. Понятно, что журналисты вцепились. Болелы кричат в первую очередь чтобы выбить Зенит из себя. На Нурика сработало. Вот и всё. З.Ы. Стоило Марио перейти в Зенит, как тут же до всех до шло, что это просто наёмник, которому лень учить язык.
Потому что Марио до этого хоть и не говорил по-русски, но демонстрировал преданность клубу, поэтому наемником его язык не поворачивался назвать
0
0
0
Ответ ZarvuR2020
Как то много шумихи из-за этой кричалки. Понятно, что журналисты вцепились. Болелы кричат в первую очередь чтобы выбить Зенит из себя. На Нурика сработало. Вот и всё. З.Ы. Стоило Марио перейти в Зенит, как тут же до всех до шло, что это просто наёмник, которому лень учить язык.
"Болелы кричат в первую очередь чтобы выбить Зенит из себя" - может и так, но тут они неоспоримый факт выкрикивали.
+6
-6
0
все по делу сказал, а зенитовцев из-за правды подгорает
+10
-10
0
Ответ Benjamin
Так считают абсолютно все адекватные любители футбола в стране, с этим спорить могут только пробитые с болот
спартаковский сектант как всегда приписал свои шизофренические мысли всем любителям футбола. а самое смешное, что он считает себя адекватным))
+2
-2
0
Ираклий Квеквескири понимает кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

А Марио Фернандес не понимает)))
+2
-2
0
Газпромцы негодуют, что факел не слили игру за пару миллионов от Миллера
+17
-17
0
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