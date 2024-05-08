Капитан «Факела» Квеквескири про «Зенит» – позор российского футбола»: «Я так не считаю, но понимаю кричалку: в основе два россиянина и Фернандес, который двух слов по-русски связать не может. Странно»

Ираклий Квеквескири понимает кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

Напомним, во время матча 27-го тура Мир , который завершился со счетом 1:1, фанаты «Факела» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Клуб из Воронежа осудил эти действия. Сегодня КДК РФС оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей.

– Болельщики в Воронеже кричали с трибун: « » – позор российского футбола». Почему?

– Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, все равно много иностранцев.

Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом. Есть свои воспитанники. Думаю, надо давать больше шансов играть им, а не развивать чужих.

Но об этом мало кто говорит. Они становятся чемпионами за счет легионеров. Хотя есть хорошие российские футболисты.

– Вы считаете, что «Зенит» – позор нашего футбола?

– Я так не считаю. Это право любого клуба выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы.

Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А еще есть , который двух слов по-русски связать не может, – сказал капитан « » .