Том Круз поучаствует в церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже

Теги Париж-2024 Том Круз кино Легкая атлетика

Американский актер Том Круз станет одним из героев церемонии закрытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

По информации RMC Sport, в ночь на 26 апреля Круз участвовал в съемке эпизода, который покажут во время церемонии на «Стад де Франс» 11 августа. Ранее актер был замечен на улицах столицы Франции разъезжающим на мотоцикле.

В 2004 году Круз участвовал в эстафете олимпийского огня. Тогда он пронес факел в Лос-Анджелесе перед началом Игр в Афинах.

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8 комментариев
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Олимпийские игры в Париже без происшествий - миссия невыполнима!
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Старина Том)
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Спрыгнет на мотоцикле с самолёта и приземлится на Стад де Франс, не иначе
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Хакнет Францию спустившись на тросе под известную музыку?
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Как правильно - Олимпиада закончилась не начавшись !
Браво !
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Вот и нашли несчастного, которого искупают в Сене.
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Малютку Тома не иначе как заставят по радиоактивной речке плыть
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Олимпиада лучшее место для рекламы Саентологий...
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