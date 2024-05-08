Том Круз поучаствует в церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже

Американский актер Том Круз станет одним из героев церемонии закрытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

По информации RMC Sport, в ночь на 26 апреля Круз участвовал в съемке эпизода, который покажут во время церемонии на «Стад де Франс» 11 августа. Ранее актер был замечен на улицах столицы Франции разъезжающим на мотоцикле.

В 2004 году Круз участвовал в эстафете олимпийского огня. Тогда он пронес факел в Лос-Анджелесе перед началом Игр в Афинах.

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