Тухель о свистке перед голом де Лигта «Реалу»: «На другой стороне поля такого бы не произошло»

Томас Тухель считает, что у судей особое отношение к «Реалу».

На 13-й добавленной минуте полуфинального матча чемпионов полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де , и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.

«На другой стороне поля такого бы не произошло», – заявил главный тренер «Баварии».