Тухель о свистке перед голом де Лигта «Реалу»: «На другой стороне поля такого бы не произошло»
Томас Тухель считает, что у судей особое отношение к «Реалу».
На 13-й добавленной минуте полуфинального матча Лиги чемпионов полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.
Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.
«На другой стороне поля такого бы не произошло», – заявил главный тренер «Баварии».
Вроде бы Бавария и хозяйка Барсы, но гранатово-синие неистово болели за нее этой ночью)
2. даже если бы этот гол забили, он был лишь позволил сравнять счёт, а не победить в матче, забила бы Бавария третий гол? - я не уверен, а вот то, что Реал смог бы забить третий это вполне вероятно, тем более, что Тухель убрал Кейна
А здесь просто свистнули офсайд
1. Офсайд был
2. Все игроки Реала бросили играть после свистка
3. Даже если офсайда не было, см. Пункт 2