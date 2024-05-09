Тухель о свистке перед голом де Лигта «Реалу»: «На другой стороне поля такого бы не произошло»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Томас Тухель Шимон Марчиняк Маттейс де Лигт Футбол

Томас Тухель считает, что у судей особое отношение к «Реалу».

На 13-й добавленной минуте полуфинального матча Лиги чемпионов полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.

«На другой стороне поля такого бы не произошло», – заявил главный тренер «Баварии».

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73 комментария
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Я до сих пор поверить не могу что он провернул настолько тупые замены в конце.
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Тухель уже опускается до уровня ригоберки, проигрывать надо уметь достойно.
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На 9 добавленной судья показал что добавил ещё две минуты, в итоге сыграли 15. Этого момента и быть не должно было. После 9 минуты о остановок толком не было. С какой стати переиграл ещё 6 минут? Польский затупок подпортил впечатление от концовки.
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Ответ Dr.S
На 9 добавленной судья показал что добавил ещё две минуты, в итоге сыграли 15. Этого момента и быть не должно было. После 9 минуты о остановок толком не было. С какой стати переиграл ещё 6 минут? Польский затупок подпортил впечатление от концовки.
Может быть польский арбитр хотел затянуть матч как можно дольше, чтобы немцы проиграли именно 9 мая?...🤔
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Ответ Тохир Анваров
Видимо он подумал что уже в финале
Я был пьян весь матч, но протрезвел когда увидел что меняют Кейна на Чупо Мотинга)))
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Судья ошибся, но Бавария проиграла из-за Тухлого. Так по тупому слить игру заменами надо постараться
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Скажите, большинство нытиков – это болельщики Барселоны или Баварии?
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Ответ nemo
Скажите, большинство нытиков – это болельщики Барселоны или Баварии?
Настоящие болельщики Барселоны знают что Реал заслуженно прошел в финал.
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Ответ nemo
Скажите, большинство нытиков – это болельщики Барселоны или Баварии?
Тут стокгольмская загадка… синдром ригоберки.
Вроде бы Бавария и хозяйка Барсы, но гранатово-синие неистово болели за нее этой ночью)
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Ответ Diamond van Kiessling
Может быть польский арбитр хотел затянуть матч как можно дольше, чтобы немцы проиграли именно 9 мая?...🤔
Ну он реально неадекватно затянул матч. Мало того откуда-то выцарапал ещё две минуты на 9 добавленной. Так ещё и эти две минуты растянул до 6. Если честно я давно такого не видел, чтобы так ни с чего переиграли ещё 4-5 минут. Мяч за это время несколько раз от ворот до ворот перемешался.
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Тухель 🤡 Убрал Кейна, выставил автобус. И жалуется.
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Ответ Гениальный камень
Я до сих пор поверить не могу что он провернул настолько тупые замены в конце.
Видимо он подумал что уже в финале
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Близкий Хави
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Что ж Тухель плачется и ноет пол-ночи? Сам же слил полуфинал трусливой тактикой, а теперь пеняет на всё подряд. Главная проблема и причина невыхода Мюнхена в финал - Томас Тухель, и ни капли не Нойер, даже несмотря на два привоза подряд. Без него счет мог бы быть 5:0.
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Тухлый готовится заменить чапи, когда лапорта даст ему пинка
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Ответ Isco Alarcon
Сегодня окончательно убедился что в футболе никакой справедливости не существует после позорного судейства 16/17 проход Реала; после отскока в сезоне 17/18 проход Реала;
Ну или справедливость выглядит иначе, чем вы ее себе представляете.
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Это одно и то же вью цитируется во всех подобных ветках или он шесть раз это сказал? Хватит уже
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Как будто только в матчах с Реалом ошибаются судьи. Детсад какой-то. Как будто Бавария не выигрывала так же целые турниры. Все проигравшие одинаково обижены.
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Ответ Гениальный камень
Я до сих пор поверить не могу что он провернул настолько тупые замены в конце.
Это все магия Кейна. Не было бы на поле Кейна, не было бы замены)
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Ответ S_Vladimirov
Ну или справедливость выглядит иначе, чем вы ее себе представляете.
В Каталонии особенная справедливость))
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На другой стороне поля даже не удалили Начо который убил Киммиха. Киммих будучи настоящим мужчиной сразу ожил как отменили гол.
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Ответ Yobo
Тухель уже опускается до уровня ригоберки, проигрывать надо уметь достойно.
Ноль трофеев за сезон сказываются
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1. да даже если бы судья не свистнул, тогда бы игроки Реала не бросили играть и не факт, что этот гол бы состоялся.
2. даже если бы этот гол забили, он был лишь позволил сравнять счёт, а не победить в матче, забила бы Бавария третий гол? - я не уверен, а вот то, что Реал смог бы забить третий это вполне вероятно, тем более, что Тухель убрал Кейна
+4
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На другой стороне поля свистнули офсайд, когда его не было и без вар отобрали бы чистый гол
А здесь просто свистнули офсайд
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Тухлый , ты все просraл
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Ответ damondiamond
Финал ЧМ, полуфинал лч - больше у этой бригады арбитров не будет таких высоких назначений
Марчиняк выиграл ЛЧ жля Гвардиолки
+2
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+2
Смотри финал дома
+2
0
+2
Ну на другой стороне поля никто бы и не выпустил пятого защитника вместо лучшего напа в мире при преимуществе всего в один мяч)))
+2
0
+2
Почему все разбирают этот свисток?
1. Офсайд был
2. Все игроки Реала бросили играть после свистка
3. Даже если офсайда не было, см. Пункт 2
+7
-5
+2
Ответ Topwintop
Брайтон-МЮ МЮ бил пеналь после финального свистка СВИСТОК БЫЛ,ну и?
Нарушение было до свистка. Но что бы это понять, нужно иметь хоть что то в голове.
+2
0
+2
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