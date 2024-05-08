КДК за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей
КДК РФС оштрафовал «Факел» за скандирования болельщиков в адрес «Зенита».
Напомним, во время матча 27-го тура Мир РПЛ, который завершился со счетом 1:1, фанаты воронежцев скандировали «Зенит» – позор российского футбола». «Факел» осудил эти действия.
Сегодня КДК РФС оштрафовал «Факел» за кричалки в адрес «Зенита» на 30 тысяч рублей.
Сергея Семака и Игоря Черевченко также оштрафовали на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
А болельщикам Факела - респект за честность, за то, что не побоялись с трибуны озвучить мнение миллионов людей.
Как бы не вошло в моду
Кричалка стоит недорого, но работает эффективно. Позорников от неё корёжит, теряют очки 👌