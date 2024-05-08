КДК за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал «Факел» за скандирования болельщиков в адрес «Зенита».

Напомним, во время матча 27-го тура Мир , который завершился со счетом 1:1, фанаты воронежцев скандировали «Зенит» – позор российского футбола». «Факел» осудил эти действия.

Сегодня КДК РФС оштрафовал « » за кричалки в адрес « » на 30 тысяч рублей.

и также оштрафовали на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.