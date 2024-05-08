КДК за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики КДК РФС Факел Игорь Черевченко Футбол

КДК РФС оштрафовал «Факел» за скандирования болельщиков в адрес «Зенита».

Напомним, во время матча 27-го тура Мир РПЛ, который завершился со счетом 1:1, фанаты воронежцев скандировали «Зенит» – позор российского футбола». «Факел» осудил эти действия.

Сегодня КДК РФС оштрафовал «Факел» за кричалки в адрес «Зенита» на 30 тысяч рублей.

Сергея Семака и Игоря Черевченко также оштрафовали на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

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184 комментария
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Ответ jwbmwbqvih
А как мотивировали? Это ж не мат.
Разглашение гостайны
+432
-10
+422
Кдк позор российского футбола!
+254
-5
+249
А как мотивировали? Это ж не мат.
+187
-7
+180
Кричала должна стать народной. Её нужно исполнять на всех стадионах страны. Воронежцы - молодцы.
+192
-22
+170
Ответ Евгений Мартынов
Кдк позор российского футбола!
У вас задолженность 30 тысяч рублей
+140
-4
+136
А если бы они кричали Зенит гордость российского футбола, то КДК бы заплатил Факелу 30 тысяч рублей?
+107
-2
+105
Ответ jwbmwbqvih
А как мотивировали? Это ж не мат.
Это же Зенит
+53
-7
+46
и какое из этих слов нецензурное?
+47
-4
+43
Ответ jwbmwbqvih
А как мотивировали? Это ж не мат.
Оскорбление чувств верующих
+47
-6
+41
И в чем же они не правы?)
+46
-11
+35
Ответ jwbmwbqvih
А как мотивировали? Это ж не мат.
Видно слово "З###т" это мат
+37
-6
+31
Ответ Klinsmann32
Комментарий скрыт
лучше "раз два три..."))
+39
-9
+30
Люди снова за правду пострадали...
+32
-5
+27
Ответ Дмитрий Иванченко
Разглашение гостайны
хорошо дискредитацию не припаяли
+29
-3
+26
Зхххт пхххр российского футбола.
+27
-3
+24
Ответ Евгений Мартынов
Кдк позор российского футбола!
Фанатам "Факела" надо кричать "дважды два - четыре"! Хотя, и тут могут оштрафовать...
+27
-5
+22
Кержакова на сколько наказали за кричалку, никто не напомнит?
+19
-3
+16
Ответ Oleg Olegov
А если бы они кричали Зенит гордость российского футбола, то КДК бы заплатил Факелу 30 тысяч рублей?
нет ,тоже штраф, ибо ненормативное слово в этой кричалке- зенит
+17
-2
+15
Газпромовское руководство РФС решило познакомиться с эффектом Стрейзанд
+16
-2
+14
Главное всё равно сделано. Эта фраза в заголовках всех новостей. 😁
+19
-5
+14
Ответ pan_admiral
Комментарий скрыт
Не знаю сколько тебе лет, но Воронеж - один из самых футбольных городов страны. Там наиболее сильные и последовательные традиции боления.
+19
-5
+14
30 штук, а сколько удовольствия!
+15
-2
+13
Ответ derko12
и какое из этих слов нецензурное?
Футбол, наверное
+12
0
+12
Символический штраф! Значит правду фанаты кричали!
+17
-5
+12
Жаль, что чистая правда является наказуемой.
А болельщикам Факела - респект за честность, за то, что не побоялись с трибуны озвучить мнение миллионов людей.
+17
-6
+11
Ответ Klinsmann32
Зенитушка дави)
В оригинале совсем по-другому)
+12
-1
+11
Что-то дёшево стоит правда о зените

Как бы не вошло в моду
+18
-7
+11
Армейцы, ваш ход!
Кричалка стоит недорого, но работает эффективно. Позорников от неё корёжит, теряют очки 👌
+14
-4
+10
Скоро на всех стадионах страны)
+10
-1
+9
Им надо премию дать, а они штрафуют.
+14
-5
+9
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